La tasa de positividad en pruebas se elevó este miércoles a 3.4%, colocándose sobre el umbral que la comunidad científica busca no sobrepasar, siguiendo parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control del SARS-CoV-2, la cepa de coronavirus que causa la enfermedad de COVID-19.

La tasa de positividad en cuanto a casos nuevos también sigue en alzada, colocándose en 2.9%. En Puerto Rico, si bien la cantidad de pruebas que se realizan no son representativas de toda la población, los resultados permiten observar tendencias.

“Cualquiera de las dos, si la utilizas para establecer tendencias y las sigues con respecto al tiempo, te da un indicio de cómo se están comportando los casos de COVID-19 en Puerto Rico”, subrayó el doctor Marcos López, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública y miembro de la Coalición Científica.

Para el 22 de junio, la tasa de positividad en pruebas era de 1.4%, una cifra que fue catalogada por el secretario del Departamento de Salud Carlos Mellado como la más baja en un año. La tasa de casos nuevos era de 0.9%.

Frente al aumento, la postura del doctor José Becerra, principal oficial de Epidemiología de Salud, ha sido una de confianza en que la vacunación contra el COVID-19 logrará frenar un alza excesiva o fuera de control en la isla. “Va a haber un aumento este verano en la incidencia, pero va a ser contenido por la capacidad que tenemos ahora con una población más vacunada”, dijo Becerra en declaraciones a este medio el domingo.

Al igual que la tasa de positividad en pruebas, Becerra reconoció un aumento en la tasa de incidencia acumulada, con un salto de 24 a 41 casos diarios, al comparar los resultados de dos semanas hasta el domingo, 4 de julio, principalmente entre las edades de 10 a 49 años. Anteriormente, el epidemiólogo expresó a este medio que prestaba más atención a esa tasa que a la positividad en pruebas.

La tendencia al alza mantiene preocupados a los expertos, quienes anticipan que los casos seguirán subiendo por una serie de factores, incluyendo aglomeraciones vistas en días recientes y la circulación de variantes como la Delta.

Las tasas de positividad en relación con la cantidad de pruebas y casos positivos

El Fideicomiso de Salud Pública ha observado aumentos más altos en las tasas de positividad al analizar los municipios por separado.

Por ejemplo, en San Germán y Florida era de más del 10% la pasada semana, mientras otros seis pueblos (Rincón, Hormigueros, Villalba, Cidra, Luquillo y Río Grande) registraron una positividad de 5 a 9.99%, 11 municipios tenían de 3 a 4.99% y 59 menos de 3%.

En declaraciones a este medio, Celinés Acevedo, epidemióloga de San Germán, objetó la métrica utilizada para identificar a este municipio con una positividad mayor a 10% y sostuvo que algunos casos positivos han sido contados dos veces, por lo que la tasa en realidad era menor.

En respuesta a esas discrepancias, el doctor López explicó que hay dos formas de calcular la tasa de positividad, ambas utilizadas por la Coalición Científica. En ese sentido, si bien en el porciento de pruebas positivas puede haber más de un positivo de una misma persona, la tasa de casos nuevos calcula solamente los casos nuevos únicos, o sea, personas que salieron positivo por primera vez la semana de análisis.

“Estas tasas no son estimados del porciento de la población que está infectada, ya que las personas que se hacen pruebas no son para nada representativas de la población. Son útiles y se monitorean porque suben cuando suben los casos o cuando no se hacen suficientes pruebas”, advierte la Coalición en todos sus informes diarios.

Cabe mencionar que las tasas de positividad se calculan de acuerdo con la cantidad de pruebas y resultados mediante la prueba molecular PCR, que confirma el contagio con SARS-CoV-2. La cantidad de pruebas moleculares realizadas en la semana que culminó el 4 de julio -unas 17,571- por ejemplo, es sustancialmente menor a las 57,404 realizadas en la semana que culminó el 25 de abril, cuando eran palpables los efectos de un considerable repunte de casos en Puerto Rico.

La merma en pruebas realizadas, coinciden tanto Salud como conocedores del asunto, no está realizada a que no haya suficiente cantidad de pruebas en el archipiélago. En una entrevista previa, Becerra apuntó a que menos personas están acudiendo a hacerse pruebas de COVID-19 debido a la vacunación, mientras que la presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, Laura Trujillo, sostuvo que ahora hay personas acudiendo debido a que es uno de dos requisitos para lograr acceso a eventos multitudinarios, según lo define la orden administrativa 508-A de Salud.

Si bien en un marco estadístico certero para medir la positividad, la cantidad de pruebas hechas en Puerto Rico no es representativa de la totalidad de la población, sí se traduce en “una oportunidad para monitorear lo que está pasando en la isla con respecto a las personas que se están haciendo la prueba”, subrayó López.

Alza en positividad se refleja en hospitalizaciones

El infectólogo Miguel Colón, que atiende pacientes de COVID-19 en el Hospital Auxilio Mutuo en Hato Rey, alertó que el aumento en las tasas de positividad se está observando, a su vez, en un aumento en hospitalizaciones. “Estamos viendo también un aumento en admisiones. Hoy vi dos consultas de COVID-19”, relató. En ese hospital hay actualmente dos pacientes de COVID-19 en unidades de cuidado intensivo, así como otros cuatro hospitalizados, “cuando estábamos promediando uno por semana”. Colón advirtió que se trata de pacientes no vacunados contra el SARS-CoV-2.

“No tenemos una ola, tenemos un repunte. Pero no queremos tener otra ola”, enfatizó el médico, al tiempo que hizo hincapié en que “tenemos que ser aún más agresivos” en la vacunación contra el COVID-19, particularmente con los jóvenes de entre 15 y 30 años.

Colón también alertó que, con la baja en casos que venía observando hasta junio, los hospitales en términos generales redujeron la cantidad de camas disponibles para pacientes de COVID-19, para ofrecer más espacio a pacientes del resto de las condiciones de salud, por lo que una ola de casos y hospitalizaciones por SARS-CoV-2 impactaría negativamente los servicios.

“Sí se pueden abrir (más espacios para pacientes de COVID-19), pero ¿qué van a hacer con los otros pacientes que tienen allí, si el hospital está casi lleno? La dinámica es otra ahora mismo, sería espeluznante, no podemos tener una ola ahora mismo”, manifestó.