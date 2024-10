Posible un plan federal para corregir incumplimiento con emisiones tóxicas de las centrales eléctricas en San Juan, Toa Baja y Salinas

Richard Ruvo , director de la División de Aire y Radiación de la Región 2 de la EPA –a la que pertenece Puerto Rico–, insistió en que la preparación de un FIP no es la primera alternativa de la dependencia, a pesar de que, desde 2018, el DRNA no ha podido producir un documento que promueva el cumplimiento en su totalidad.

En una sesión informativa pública el martes, en el teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Ruvo subrayó que, si bien el gobierno federal puede penalizar a su contraparte puertorriqueño ante los incumplimientos continuos con los estándares de calidad de aire, no tiene el poder de ordenar directamente el retiro de las unidades generatrices más contaminantes, considerada la única vía para reducir las emisiones.

“A través de un modelaje, definiríamos los niveles de emisiones de SO2 que nos traerían a cumplir con los estándares. Entonces, convertiríamos eso en un límite de emisiones. No diremos que no puedes quemar determinado combustible, pero si ese límite significa que no puedes operar una unidad, entonces, es la decisión de la entidad”, comentó Ruvo a El Nuevo Día, describiendo un trámite similar a lo que ya aplica a varias unidades de emergencia en Palo Seco.