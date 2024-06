Predominan en Puerto Rico los contagios de nueva variante de COVID-19

Hasta la fecha, agregó Marzán, no ha habido muertes asociadas a los nuevos casos de KP.2, que han sido identificados en personas entre 0 y 69 años. El 78% de estos casos, apuntó, ha manifestado la presencia de síntomas, principalmente congestión nasal, tos, cansancio, malestar muscular y dolor de cabeza.

“La KP.2 es una variante bajo monitoreo. No tiene una clasificación que genere más severidad, pero sí se hace más transmisible. Por eso, cuando hay cambios de variante, vemos un aumento de casos. Lo estamos viendo ahora mismo, con un promedio diario de mil casos de COVID-19 ″, alertó.

“En estos días, si la gente se siente mal y tiene congestión, que es el síntoma principal de COVID-19 actualmente, no debe pensar que es solo una alergia. Que se haga la prueba y evite propagarlo a otros”, pidió Marzán, al exponer que, de la vacuna monovalente, no se han administrado ni 100,000 dosis desde septiembre del año pasado .

Parte del subgrupo FLiRT

“En Estados Unidos, para mayo, la KP.2 fue la (variante) principal y, después, la KP.3. En Puerto Rico, todavía no hemos identificado la KP.3, pero es cuestión de tiempo que llegue, más aún en verano con tanta gente viajando. Estamos bien vigilantes” , aseguró López Casillas.

“No se ha parado de hacer vigilancia genómica, pero el volumen ha bajado, porque ya no se hacen tantas pruebas de PCR. Pero la positividad ha estado en aumento” , indicó sobre una medida que este miércoles estaba en 28.78%, según datos de Salud.

Llamado a la vacunación

“Tener estas variantes que son bastante contagiosas, y que ya la vacunación haya pasado a un segundo plano a la ciudadanía, (es peligroso). Hay gente ya no se quiere vacunar. La situación con el COVID-19 se está viendo como algo aislado y el virus aprovecha e infecta” , expuso.

Por su parte, el doctor Miguel Colón comentó que, en las últimas dos semanas, se ha notado un aumento de hospitalizaciones por COVID-19, sobre todo en adultos mayores, aunque no lo atribuyó directamente a la KP.2.

Afirmó, sin embargo, que los proveedores desconocen si las nuevas variantes han llegado o no a Puerto Rico, ya que Salud no les ha informado.

“Desconozco, de verdad, (si han surgido nuevas subvariantes en la isla). No me ha llegado notificación de eso”, coincidió el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos y quien, debido al alza de casos, solicitó reunión con Salud, que aún no le ha sido concedida.