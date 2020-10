Dos compañías con “intereses propietarios y legítimos” sobre la fallida incineradora de basura propuesta para Arecibo presentaron una moción ante el Negociado de Energía de Puerto Rico para revivir el proyecto e incluirlo en el Plan Integrado de Recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recién aprobado.

La moción de reconsideración fue sometida, el 11 de septiembre, por las firmas EIF PR Resource Recovery, descrita en el documento como prestamista del proyecto de conversión de desperdicios sólidos a energía (“waste to energy”), y V-Financial, que se identificó como “agente colateral” de la primera.

La incineradora de Arecibo fue impulsada por la empresa Energy Answers, cuyo nombre no se menciona en la moción de siete páginas, de la que El Nuevo Día obtuvo copia. El proyecto, que suponía la quema de 2,100 toneladas de basura al día para generar 80 megavatios de electricidad, fue descartado el 10 de febrero de 2018 por el entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Sus orígenes se remontan al 2009, bajo la gobernación de Luis Fortuño, cuando la AEE y Energy Answers firmaron un acuerdo de compra de energía (PPOA, en inglés).

Precisamente, en la moción, EIF PR Resource Recovery y V-Financial hicieron referencia a dicho PPOA, y plantearon que excluirlo del Plan Integrado de Recursos “no opera en el mejor interés público”.

Expusieron, también, que el Negociado “aparentemente no consideró” que la incineradora es parte del Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Puerto Rico; que el Código Municipal –recién convertido en ley– reconoce el “waste to energy” como una opción para el manejo de residuos, y que la Junta de Supervisión Fiscal tiene ante sí una solicitud para incluir el proyecto en su lista de infraestructura crítica.

“Esta petición es para la inclusión del proyecto de conversión de desperdicios sólidos a energía (‘waste to energy’) en el Plan Integrado de Recursos de la AEE como parte de las alternativas de generación para el futuro de Puerto Rico”, reza la moción firmada por el abogado Rafael Toro.

Toro, quien al momento de publicar esta historia no contestó las llamadas ni mensajes de El Nuevo Día, fue asesor legal de Energy Answers.

Solicitan denegatoria

En mociones separadas, la AEE y un grupo de organizaciones ambientales locales solicitaron al Negociado que deniegue el pedido de EIF PR Resource Recovery y V-Financial.

La AEE esbozó, entre otras cosas, que el Negociado dio “amplias oportunidades” para que todas las entidades interesadas en la evaluación del Plan Integrado de Recursos se unieran al proceso como interventores. De hecho, unos 18 grupos fueron catalogados como tal y participaron de las vistas públicas, técnicas y evidenciarias, entre otras.

“Como muestra el récord, (EIF PR Resource Recovery y V-Financial) no solicitaron intervención ni participaron en el proceso administrativo. En consecuencia, no son parte adversamente afectada por la aprobación del Plan Integrado de Recursos. Por tanto, no tienen derecho de presentar una moción de reconsideración”, reza el escrito de la AEE, firmado por la abogada Katiuska Bolaños, del bufete Díaz & Vázquez Law Firm.

Mientras, las organizaciones ambientales locales expusieron que las compañías radicaron su moción sin evidencia que la sustente. Mencionaron, por ejemplo, que EIF PR Resource Recovery ni siquiera aparece en el registro de corporaciones del Departamento de Estado como autorizada para hacer negocios en la isla.

Agregaron que ni Energy Answers ni ninguna otra entidad retó o apeló la determinación de cancelar la incineradora en 2018, y que en los expedientes del Negociado “no hay evidencia que justifique ahora revertir” dicha decisión.

El abogado Pedro Saadé, uno de los firmantes en la moción de las organizaciones ambientales locales, resaltó que EIF PR Resource Recovery y V-Financial “tampoco participaron” en el proceso ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside los casos de Título III bajo la ley Promesa, en el que la AEE solicitó y obtuvo la cancelación de casi 30 PPOAs firmados bajo la gobernación de Fortuño. Uno de esos proyectos cancelados fue la incineradora de Arecibo. La jueza Swain anunció su fallo el pasado 17 de septiembre.

“Todo esto es una gran incógnita. ¿Quién es este financiero que alega que aportó a Energy Answers para el desarrollo del proyecto? No se sabe qué gente está detrás de estas empresas. Pero hay una motivación económica, y esto es una forma de intentar revivir a un muerto”, dijo Saadé a El Nuevo Día.

Otro argumento que levantaron las organizaciones ambientales locales es que la comisionada asociada Lilian Mateo debe inhibirse en la evaluación de la moción presentada por EIF PR Resource Recovery y V-Financial, ya que fue representante legal de Energy Answers en litigios previos.

Negociado “toma nota”

El 25 de septiembre, el Negociado emitió una resolución y orden en la que estableció que “toma nota” sobre las distintas mociones radicadas y las evaluará.

No obstante, dejó claro que EIF PR Resource Recovery y V-Financial no están reconocidas como interventoras en el caso del Plan Integrado de Recursos, y el hecho de que hayan sometido una moción no les da esa clasificación de forma automática. La evaluación del Negociado ni siquiera es un reconocimiento de que ambas compañías tienen el derecho a solicitar una reconsideración.

Para Saadé, la aclaración del Negociado “no es un rechazo tajante (al pedido de las empresas), pero establece que lo que piden no necesariamente tiene validez”.

La resolución y orden fue firmada por el presidente del Negociado, Edison Avilés, y los comisionados asociados Mateo, Ángel Rivera, Ferdinand Ramos y Sylvia Ugarte. No se especificó cuánto demorará el análisis de las mociones.

El Plan Integrado de Recursos fue aprobado por el Negociado el pasado 24 de agosto. El ente regulador independiente dio su aval a una versión modificada respecto a lo que presentó la AEE.

Se supone que, tras la aprobación, el país ya tenga trazada la ruta para desarrollar infraestructura “resiliente, robusta y al menor costo posible” que satisfaga la demanda energética de los ciudadanos por los próximos 20 años. La acción del Negociado vino acompañada de un plan de acción a cinco años, en el que se precisan los proyectos prioritarios.

El Plan Integrado de Recursos es un documento requerido por la Ley 57-2014 (reforma energética), que comprende un período de tiempo específico y se enfoca en garantizar el desarrollo del sistema eléctrico, así como mejorar su confiabilidad, eficiencia y transparencia.