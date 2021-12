La presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Indpendiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, confirmó que una resolución de ese cuerpo incluye el referido del secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

El referido está relacionado con la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para una investigación relacionada al exalcalde de Santa Isabel Enrique Questell Alvarado.

Después de que el PFEI lo anunciara ayer mediante comunicado de prensa, Marchago emitió un comunicado en el que declaraba que la resolución no incluía su referido a la OEG.

“En esa misma Resolución podría inferirse que se me refiere a la Oficina de Ética Gubernamental por un asunto relacionado y objeto de la asignación del FEI, pero en ningún lugar de la Resolución se indica específicamente que he sido referido, sino que señala ‘este asunto’”, sostuvo Marchargo, en declaraciones escritas.

Por su parte, Cotto Vives explicó que “la resolución de forma inequívoca indica que el Panel acogió la recomendación del secretario de Justicia y esa recomendación consiste en nombrar un FEI para que investigue a fondo la conducta que se le atribuye al exalcalde y para que, una vez se haga la investigación, se remita la conducta del señor Marchago a la OE para la evaluación correspondiente”.

“La resolución es clara y el comunicado es específico”, agregó la funcionaria en entrevista con El Nuevo Día.

Asimismo, Cotto Vives reaccionó a lo señalado por Machargo en el comunicado, indicando que “Después de la investigación inicial del Departamento de Justicia y ahora de la OPFEI, concluyeron que no hubo acto criminal alguno de mi parte y declinaron que se me asignase un Fiscal Especial Independiente por la reunión con el exalcalde, sobre una querella contra él presentada por nuestra propia agencia”.

Cotto Vives indicó que “aquí no se ha exonerado a nadie de nada. El FEI no ha tomado ninguna determinación hasta que no haga la investigación a fondo y el Panel no hace eso. Lo hacen los fiscales. El Panel no exonera ni impone responsabilidad penal a las personas bajo investigación”.

“Una vez se pasa a los fiscales, ellos tienen total independencia para determinar sobre cómo dirigir su investigación y, de la prueba que obtengan, determinar si procede la presentación de cargos o no”, afirmó.

El PFEI había informado ayer que el referido de investigación por parte de dos legisladores se centran en que el 5 de abril de 2021, en una vista legislativa celebrada por la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central, Machargo “expuso que durante el verano de 2020 se reunió en una residencia privada del entonces alcalde Questell Alvarado, en relación con la querella en su contra pendiente en el DRNA”.