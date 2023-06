Con apenas unas conversaciones iniciales con líderes del tercer sector, la presidenta global de United Way, Angela Williams, ya tenía claro cuál es uno de los principales desafíos que Puerto Rico enfrenta a corto, mediano y largo plazo.

“Una de las cosas que me chocó es la demografía en la isla. Hay poco más de 3 millones de personas, y la mayoría es de 25 años o más. Me dijeron que la mediana de edad en Puerto Rico ronda los 52 años, lo que significa que, en cinco años, habrá una población incluso más grande de adultos mayores. Sin embargo, en las generaciones más jóvenes, los números son significativamente menores. ¿Qué podemos hacer para preparar a Puerto Rico para cuidar a una sociedad envejecida?”, planteó Williams.

El Nuevo Día entrevistó a la principal oficial ejecutiva de United Way luego de que concluyera un conversatorio junto a 30 de las 123 organizaciones que la entidad apadrina en Puerto Rico. Williams, de visita en Puerto Rico por segunda vez, pero la primera desde convertirse en la líder de entidad en 2021, sostuvo que, de momento, no hay una ruta trazada para que colectivos del sector sin fines de lucro actúen ante el enorme reto demográfico, aunque se requiere acción con urgencia.

PUBLICIDAD

“No conozco a todas las organizaciones que sirven a los adultos mayores en Puerto Rico, pero puedo decir que, dada la demografía, es importante que United Way y otros colaboren para empezar a pensar en formas innovadoras de apoyar las necesidades de las generaciones mayores. La gente también está viviendo más tiempo”, sostuvo Williams, quien es abogada y cuenta con una maestría en Divinidad.

Además de buscar soluciones al desafío que representa la acelerada inversión de la pirámide poblacional, Williams enfatizó que urge involucrar a los más jóvenes en las iniciativas de origen comunitario. “Me pregunto, ¿cómo ayudamos a los jóvenes a devolver lo que tienen? ¿Cómo los incorporamos al voluntariado? ¿Cómo logramos que los jóvenes entiendan la necesidad de apoyar a sus propias comunidades?”, enumeró.

“Estamos probados”

Aunque mencionó que United Way mantiene una relación de colaboración “muy fuerte” con los gobiernos de los lugares en que trabaja –cualidad que salió a relucir durante la pandemia de COVID-19–, Williams destacó la agilidad que las organizaciones sin fines de lucro exhiben en situaciones de crisis, incluyendo las emergencias que Puerto Rico ha enfrentado en los últimos seis años.

Esa agilidad, dijo, atrae tanto a los socios corporativos como a las entidades del tercer sector que se afilian a United Way, organización fundada en Atlanta, en 1887, y con más de cinco décadas de presencia en Puerto Rico.

“Hubo par de conceptos que describen el trabajo de United Way Puerto Rico, y uno de ellos es que United Way y nuestros socios estamos probados. Me impactó porque, con todo y los huracanes, el terremoto… United Way y nuestros socios continuamos sirviendo a los puertorriqueños. Lo otro que escuché (…) es que United Way es la espina dorsal. Nos llaman el tercer sector a las sin fines de lucro. Pero somos el primer sector, a quien primero llaman cuando familias o individuos están en crisis”, afirmó la ejecutiva.

PUBLICIDAD

En los 37 países donde tiene presencia, United Way cuenta con más de 1,100 entidades afiliadas, al tiempo que, globalmente, recibe casi $3,000 millones en donativos privados, según estimados de la publicación especializada Forbes. En los últimos cinco años, United Way Puerto Rico ha invertido unos $67 millones a través de las organizaciones que auspicia, según el presidente local, Samuel González.

Durante la pandemia, sostuvo Williams, los donativos continuaron llegando debido a lo que describió como el gran nivel de necesidad que personas y organizaciones veían día tras día. “La pandemia expuso los sistemas que ya estaban rotos, como los modelos de salud, educación, transportación y alimentación”, resaltó.

Al ser nombrada presidenta global de United Way en octubre de 2021, Williams se convirtió en la primera mujer negra que asciende al tope de la longeva organización. Su padre, relató, colaboró con Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles a mediados del siglo pasado y presidió el capítulo de Carolina del Sur de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color antes de unirse a la Marina como capellán.

“Creo que cada líder llega a una posición con su propio lente, trasfondo y experiencia”, dijo Williams. “Mis padres me enseñaron la importancia de preocuparme por los demás, la importancia de la igualdad. Y tercero, me inculcaron la importancia de servir a los demás, que es lo que traigo a la mesa”.