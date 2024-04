Presidente de entidad que opera escuela chárter en Bayamón cuestiona orden para cerrarla: “La decisión partió de premisas equivocadas”

“Brindan información incorrecta, que no permite que podamos cumplirle a la comunidad escolar que estamos sirviendo” , manifestó Aragonés Calderón, en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

Educación impuso una sindicatura sobre la escuela, la semana pasada, mediante la cual la agencia estará a cargo del plantel hasta que termine el año escolar. Con esto, deja fuera por completo a los directivos de la organización sin fines de lucro que ha operado la escuela desde 2021. La directora de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza, Sol Ortiz Bruno , explicó el lunes, en entrevista con este medio, que la determinación se tomó debido a fallas fiscales, programáticas y administrativas de la escuela, las cuales no fueron atendidas.

No obstante, Aragonés Calderón aseguró que el 11 y 12 de diciembre sí envío por correo electrónico el plan de acciones correctivas para atender los hallazgos de la monitoría, junto con un enlace a un archivo con 232 páginas de evidencia sobre los pasos tomados. Compartió con El Nuevo Día copia de los correos electrónicos, así como el plan.

“ Los hechos indicados para revocar la carta no son correctos en su totalidad, y lamentamos el no haber tenido oportunidad de aclarar y responder a las determinaciones que el documento alega. Nunca recibimos la asistencia técnica solicitada, tampoco se nos contestó el Plan de Acción Correctiva, y al parecer, nunca leyeron los correos electrónicos con la evidencia sometida”, escribió Aragonés Calderón, la semana pasada, a funcionarios de Educación tras enterarse de la decisión.

“ Las alegaciones en relación a lo financiero también fue contestado, trabajado, y se evidenció progreso en lo solicitado. Nuestra entidad si cumplió lo requerido, pero nunca se recibió la asistencia, apoyo ni el debido proceso para determinar si no cumplíamos . Tampoco advinimos en conocimiento de un supuesto periodo probatorio”, agregó.

El presidente de la Coalición Cambiando la Ecuación reconoció que estaban trabajando con algunos de los señalamientos que Educación hizo, aunque manifestó que consideraban que no todos procedían. Destacó, por ejemplo, que la entidad sí cuenta con un libro de contabilidad, pero indicó que están migrando la información de un documento físico a una plataforma en línea, con almacenaje en la nube, para facilitar el acceso.

“Estos estudiantes no se facturan (a Educación). Estos estudiantes no están dentro del programa de escuela, se está dando de manera gratuita gracias a una colaboración que nosotros hicimos con una institución privada ”, explicó.

Aragonés Calderón señaló, además, que la notificación que recibió sobre la revocación de la carta constitutiva de la escuela chárter –que es el contrato entre Educación y la entidad que operará la escuela– establece que habría un período de transición que se extendería hasta el 19 de mayo. Esta transición no se dio, pues la agencia asumió el control del centro educativo la semana pasada.

“ Tengo esperanza de que el Departamento comprenda que cometió un error, una injusticia contra nuestra escuela que no se nos permitió poderle brindar la evidencia de que sí sometimos toda la documentación que se requirió. Lamento que hayan brindado información errónea a mis empleados porque le indicaron que supuestamente ya yo tenía acceso a todos los fondos y a la nómina hasta el 31 de mayo, cuando no es cierto. La decisión partió de premisas equivocadas”, indicó.

“La escuela completa se está viendo afectada porque, en su gran mayoría, los estudiantes no se quieren ir. Ellos entienden que, a pesar de que sí hemos tenido situaciones con el Departamento, están mejorando su aprovechamiento académico, le damos una manera distinta de aprender. Ellos se divierten” , expresó.

Aragonés Calderón no precisó qué acciones futuras podría tomar, pues aún espera que se le conceda la audiencia con la secretaria de Educación. No obstante, indicó que no descarta acciones legales tras las expresiones públicas de Ortiz Bruno del lunes.