La transición hacia el operador privado de las plantas generatrices debería tomar no más de seis meses y ser significativamente “más fácil” que el trámite que precedió la entrada de LUMA Energy como administrador de la red de transmisión y distribución, subrayó el martes Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP).

Sin querer entrar en detalles del contrato que ya fue aprobado en la Junta de Directores de la AAPP, Fontanés informó que el pacto con el operador seleccionado no incluirá un acuerdo suplementario como el que continuará rigiendo la relación entre LUMA y el gobierno hasta que concluya la reestructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sino que habrá un solo convenio principal desde un inicio. Este medio ha reportado que Genera PR, un consorcio conformado por varias entidades, incluyendo a New Fortress Energy, fue el proponente seleccionado por la AAPP, si bien el gobierno aún no ha hecho el anuncio oficial.

“Aquí, estamos hablando de unos activos legados que son independientes, cada planta generatriz es independiente. La cantidad de empleados es menor que la que había en transmisión y distribución, estamos hablando de alrededor de 1,200 empleados a través de las plantas. Cada planta tiene su plantilla distinta, así que el proponente seleccionado irá a trabajar con los diferentes grupos. Algunas plantas serán más retantes que otras, pero debe correr mucho más fácil”, insistió Fontanés.

El funcionario recordó que LUMA, además de la transmisión y distribución, se hizo cargo de divisiones como Servicio al Cliente, Planificación y Finanzas. El contrato con LUMA se formalizó el 22 de junio de 2020, y la compañía entró en funciones el 1 de junio de 2021. “En un escenario más complejo (el de LUMA), estaríamos hablando de seis meses, pero nuestra meta es hacerlo antes”, dijo a este diario.

“En esta transacción, no se entiende necesario”, agregó Fontanés sobre la posibilidad de un contrato suplementario. “En el caso de LUMA, que estaban tomando control de la operación completa de toda la otra parte del negocio de la AEE (…) era esencial que fuera una condición precedente que se saliera del proceso de quiebra. Aquí, ellos son operadores de planta, operan las plantas legado y, simplemente, sirven electricidad a través de LUMA”.

Para Fontanés, quien igualmente se desempeñaría como administrador del contrato de privatización de la generación, la transición cuenta con diversos componentes claves, pero destacó el proceso de reclutamiento que llevará a cabo el operador. “Como habíamos adelantado, los derechos de los empleados están protegidos bajo la Ley 120 (de 2018) y en este contrato hemos logrado protecciones adicionales que estaremos anunciando tan pronto cierre esta transacción”, indicó.

El jefe de la AAPP no precisó qué métricas servirían para evaluar el desempeño del operador de generación, o si estas se fijarían desde un inicio, contrario a los indicadores que deberán aplicar a LUMA, cuyas penalidades o bonos por rendimiento cobrarán vigencia al concluir el acuerdo suplementario. Fontanés resaltó que el operador tendrá un tope de gastos que podrá reclamar durante la transición, distinto a LUMA, que recibió $160.8 millones como reembolsos de parte de la AEE.

“Por las mismas razones que mencioné anteriormente, esos gastos (serán) mucho más bajos que los asociados con la transición de LUMA”, sostuvo Fontanés.

Se reserva análisis legal

Otro elemento que Fontanés declinó revelar en la entrevista fue el análisis legal que llevó a la AAPP a concluir que una sola empresa podía asumir la operación de todas las plantas generatrices de la AEE, con excepción de las hidroeléctricas. La Ley de Política Pública Energética establece que ninguna entidad “podrá controlar el 50% o más de la capacidad de los activos de generación”. El abogado tampoco abundó sobre la posibilidad de que una empresa como Genera PR reciba combustible de su matriz, New Fortress, que actualmente suple gas natural a la Central San Juan bajo un acuerdo de $1,500 millones.

“El contrato aprobado por la Junta de Directores de la AAPP y que será anunciado cumple con todas las exigencias de la ley”, aseveró.