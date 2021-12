La Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó esta semana el primer régimen de inyecciones para la prevención del VIH, una decisión que pudiera “representar una nueva etapa en el manejo de la epidemia”.

Apretude (cabotegravir), fabricado por ViiV Healthcare, fue aprobado para uso en adultos y adolescentes de alto riesgo que pesen al menos 77 libras. Su indicación es para reducir el riesgo de VIH. Primero se administra como dos inyecciones con una diferencia de un mes. Luego se administra una inyección cada dos meses.

“La decisión de la FDA podría representar una nueva etapa en el manejo de la epidemia del VIH ya que nos provee una nueva herramienta que ofrece mayor conveniencia y por tanto mayor efectividad en la prevención del virus”, informó el licenciado Carlos Cabrera Bonet, director ejecutivo de Puerto Rico CONCRA, una organización de base comunitaria que provee servicios especializados en VIH y enfermedades de transmisión sexual.

Durante el anunció de su aprobación, la FDA informó que, hasta la fecha, dos tipos de pastillas diarias (Truvada y Descovy) eran las únicas opciones de lo que se conoce como profilaxis preexposición (PrEP).

La aprobación de Apretude por la FDA se basa en dos ensayos clínicos que compararon el medicamento inyectado con Truvada. El primer ensayo incluyó a hombres y mujeres transgénero que tienen sexo con hombres, libres de VIH, y que tienen una conducta de alto riesgo de infección con VIH. En el segundo ensayo participaron mujeres libres de VIH en riesgo de infectarse con VIH.

En el primer ensayo, los que recibieron Apretude tuvieron un riesgo 69% más bajo de infección con el VIH que los que tomaron Truvada. En el segundo ensayo, las que recibieron Apretude tuvieron un riesgo 90% más bajo de infección con el VIH que los que tomaron Truvada.

Los participantes que recibieron Apretude fueron más propensos que los que tomaron Truvada a sufrir efectos secundarios, como reacciones en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fiebre, fatiga, dolor de espalda, dolor muscular y sarpullido.

Además de una prueba negativa de VIH, los que deseen recibir Apretude deben primero tomar el cabotegravir en forma de pastillas por cuatro semanas, para evaluar su tolerancia fármaco, advirtió la FDA.

“Tenemos la esperanza de que con la disponibilidad de esta nueva alternativa de PrEP aumente la adopción en grupos de alto riesgo”, dijo Cabrera Bonet.

Agregó, de hecho, que uno de los mayores retos que enfrenta la organización en sus esfuerzos de prevención de contagio es la falta de adopción y adherencia a los tratamientos existentes para la profilaxis pre exposición o PrEP, a pesar de que son altamente efectivos.

La doctora Ángeles Rodríguez, exepidemióloga del estado, reconoció que la disponibilidad de este tipo de tratamiento en forma inyectable ayuda a disminuir los problemas de adherencia. Resaltó que esto pudo haber ayudado a la alta efectividad que se observó en los ensayos clínicos de este fármaco.

“Parece ser una buena herramienta para personas de alto riesgo (de contagio de VIH) y parejas donde uno es positivo (al virus) y el otro no”, sostuvo.

No obstante, la infectóloga advirtió que no suele favorecer profilaxis químicas ya que su uso no previene de otras enfermedades de transmisión sexual, especialmente si la persona no usa un condón.

“Puede dar una falsa seguridad”, comentó.

Según el Departamento de Salud, en Puerto Rico, diariamente se reporta un caso de VIH y se estima que hay 1,800 personas que tienen el VIH y no han sido diagnosticadas.