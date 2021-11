La multinacional Procter & Gamble, empresa matriz de sobre 65 marcas que fabrican productos de higiene, salud y belleza, emitió el pasado martes un retiro voluntario del mercado de varios artículos de higiene en aerosol para hombres y mujeres de Old Spice y Secret luego que pruebas de laboratorio revelaron la presencia del carcinógeno benceno.

La empresa confirmó a El Nuevo Día que el retiro voluntario incluye a Puerto Rico y subrayó que el benceno no es un componente químico utilizado en la producción de ninguno de sus productos. El aviso, publicado conjuntamente en los portales de la compañía y de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) incluye ocho productos de Old Spice y 10 productos de la marca Secret.

El benceno, un hidrocarburo líquido que, por lo general, no suele tener color o un color amarillo claro a temperatura ambiente, puede producirse de forma natural en volcanes o en incendios forestales. Es, además, una parte natural del petróleo crudo, la gasolina y también se puede encontrar en el humo de cigarrillo, según el portal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

La compañía indicó en el aviso publicado en el portal de la FDA que el benceno es un carcinógeno humano que, mediante exposición constante y en grandes cantidades, puede causar varios tipos de cáncer como leucemia, cáncer en la sangre y cáncer de médula ósea, al igual que varias condiciones sanguíneas. Sin embargo, la empresa enfatizó que los niveles detectados no deben causar problemas de salud adversos.

“Tras la publicación de noticias relacionadas a la detección de benceno en muchos productos de cuidado personal en aerosol producidos en la industria, ordenamos una investigación de inmediato. El benceno no es un químico que utilizamos en la fabricación de nuestros productos; no obstante, las pruebas que realizamos detectaron, inesperadamente, benceno en algunos antiperspirantes en aerosol de la línea de Old Spice y Secret, y de la línea Old Spice Below Deck”, resaltó Kate DiCarlo, portavoz de Procter & Gamble, mediante declaraciones escritas.

“Nuestra investigación identificó que los rastros de benceno detectados provinieron del propelente que expulsa el producto de la lata al apretar el botón. Exposición diaria a los niveles de benceno detectados no debe de causar problemas de salud adversos. Sin embargo, a la luz de nuestros hallazgos, y como medida de precaución, emitimos el retiro voluntario”, añadió la portavoz.

DiCarlo indicó, además, que identificaron la fuente de la contaminación: la empresa subcontratada y especialista en la producción de productos en aerosol. “Nuestro socio en fabricación identificó un problema con su suplido de propelente y está implementando medidas adicionales para corregir el problema detectado en nuestra investigación”, puntualizó DiCarlo.

La portavoz añadió que el resto de los productos de Old Spice y Secret no forman parte del retiro voluntario y pueden utilizarse de forma segura y según indicado en su rotulación de uso.

Si usted compró un producto con alguno de estos códigos UPC, debe dejar de usarlos inmediatamente y descartarlos de manera segura. Si sintiera algún efecto adverso o percance de salud relacionado al uso de estos productos, debe ir a su médico primario u hospital lo antes posible, y reportar la situación a la FDA en este enlace.

Los productos incluídos en el retiro voluntario son los siguientes. El número antes de la descripción es el Código Universal de Producto (UPC) que se utiliza para el rastreo de productos tras su fabricación.

012044001912 - Old Spice High Endurance AP Spray Pure Sport 12/6 oz (onzas)

012044044759 - Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Stronger Swagger 3.8 oz.

037000729747 - Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Pure Sport Plus 12/3.8 oz.

037000730347 - Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Stronger Swagger 12/3.8 oz.

037000749479 - Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Ult Captain 12/3.8 oz.

037000695714 - Old Spice Below Deck Powder Spray Unscented 12/4.9 oz.

037000695707 - Old Spice Below Deck Powder Spray Fresh Air 12/4.9 oz.

037000586906 - Secret Aerosol Powder Fresh Twin Pack

037000711087 - Secret Aerosol Powder Fresh 12/6 oz.

037000711094 - Secret Aerosol Powder Fresh 12/4 oz.

037000723721 - Secret Fresh Collection Inv Spray Waterlily 3.8 oz.

037000729860 - Secret Fresh Collection Inv Spray Lavender 12/3.8 oz.

037000729914 - Secret Fresh Collection Inv Spray Water Lily 12/3.8 oz.

037000729921 - Secret Fresh Collection Inv Spray Light Essentials 12/3.8 oz.

037000798842 - Secret Fresh Collection Inv Spray Rose 12/3.8 oz.

037000747642 - Secret Outlast Inv Spray Completely Clean 12/3.8 oz.

037000747727 - Secret Outlast Inv Spray Protecting Powder 12/3.8 oz.

012044048535 - Old Spice Pure Sport 2021 (Canasta de regalo)

Estos productos fueron distribuidos a nivel nacional, incluyendo en Puerto Rico, y fueron vendidos, o se venden, tanto en establecimientos físicos como en tiendas por internet. Procter & Gamble se comunicó con minoristas y detallistas para que retiren los productos afectados de las góndolas.

Procter & Gamble también ofrece un programa de reembolso para cubrir los gastos de consumidores que compraron los productos afectados; puede encontrar más información en este enlace.