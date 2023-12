La fase de instalación de hasta 40,000 sistemas solares en residencias de familias consideradas vulnerables podría demorar cerca de cinco años a partir de la primavera de 2024, cuando el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés) espera que las empresas y entidades sin fines de lucro seleccionadas comiencen a impactar directamente a la población.

El director del Equipo de Recuperación y Modernización de la Red Eléctrica de Puerto Rico, Agustín Carbó, ofreció el estimado luego que el DOE anunciara las 16 organizaciones que, mediante una asignación de $3.85 millones, fungirán como “embajadores” del programa conocido como el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF, en inglés), bajo el cual se financian las instalaciones de los sistemas fotovoltaicos y baterías de almacenamiento.

Las 16 entidades, anunciadas el miércoles, tendrán la responsabilidad de identificar a los beneficiarios del programa, a base de los criterios establecidos por el DOE, que incluyen a los residentes en comunidades de mayor demora en la respuesta a interrupciones de servicio energético (“last-mile communities”) y familias con miembros dependientes de equipo eléctrico para su supervivencia.

PUBLICIDAD

“Confiamos que, para la primavera, empecemos lo que llamamos el ‘deployment’ (despliegue) de las casas. Eso es relativamente rápido, más o menos, entre el primer y segundo trimestre del año que viene. Hay una prisa que nos urge, no solamente porque reconocemos la urgencia que Puerto Rico tiene cada vez que viene una temporada huracanada, (sino que) sabemos lo que eso conlleva en la siquis de todos los que vivimos el huracán María. Nosotros, como departamento, y la secretaria (Jennifer Granholm), en particular, ha sido bien enfática de acelerar esto lo más pronto posible”, indicó Carbó.

En diciembre de 2022, el Congreso dio paso a una asignación de $1,000 millones con el objetivo de expandir el alcance, en Puerto Rico, de los sistemas de generación de energía distribuida, como son los paneles en techos. De esa cantidad, el DOE ha comprometido poco más de $450 millones para la primera fase del proyecto, que incluye las instalaciones en decenas de miles de hogares.

De esa partida, a su vez, $400 millones se destinarán a las compañías Generac Power Systems, Sunnova Energy y Sunrun, que instalarán los sistemas al grueso de los hogares. Otros $40 millones irán a un grupo de cinco organizaciones sin fines de lucro –Barrio Eléctrico, Comunidad Solar Toro Negro, Environmental Defense Fund, Let’s Share the Sun Foundation y Solar United Neighbors–, que harán lo propio en comunidades puntuales.

Mientras, la Federación Hispana y el Institute for Building Technology and Safety recibirán $10 millones para esfuerzos de educación y protección de los consumidores. Las 16 organizaciones seleccionadas como embajadoras, con la partida de $3.85 millones, son: Alianza de Médicos al Rescate, Fundación Borincana, los Centros Sor Isolina Ferré, Caritas de Puerto Rico, el Centro de Microempresas y Tecnologías Agrícolas Sustentables de Yauco, el Centro Madre Teresa de Calcuta, la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montañana, la Corporación de Desarrollo Económico Vivienda y Salud, el Grupo Resiliente del Oeste, el Movimiento para el Alcance de Vida Independiente, Pathstone Corporation, Por los Nuestros, Productores de Café Puerto Rico, el Programa de Apoyo y Enlace Comunitario, Vieques Love y The Saint Bernard Project.

PUBLICIDAD

Clave el componente educativo

Según Carbó, la parte de orientación a las comunidades beneficiarias es uno de los componentes del PR-ERF que tomará más tiempo.

“El proceso, en general, puede tardar hasta cinco años, que es lo que les hemos dado. Hay algunas entidades, especialmente las más pequeñas y las sin fines de lucro, que conllevan un trabajo comunitario a la par, donde se toman decisiones conjuntas. No es tratar de imponer una solución a la comunidad, la idea es también que ellos sean parte de la solución y se adueñen de lo que se les está otorgando”, acentuó el abogado experto en Derecho Energético.

Carbó puntualizó que, por tratarse de una asignación limitada, se optó por delegar en las organizaciones embajadoras la selección de las familias que se beneficiarán del programa, en lugar de dejar espacio para que los ciudadanos solicitaran directamente.

“Es la mejor manera de poder trabajar esto de una manera equitativa”, sostuvo Carbó, quien afirmó que la velocidad con la que el DOE ha tramitado la distribución de los $450 millones iniciales “no tiene precedente” a nivel federal.

Carbó, quien fue el primer presidente de la Comisión de Energía de Puerto Rico (ahora Negociado), adelantó que el DOE espera anunciar el uso para los $550 millones restantes en verano de 2024, un proceso para el que se buscará “el insumo de las comunidades”.