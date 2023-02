Un nutrido grupo de expertas en salud perinatal coincidieron ayer, jueves, que la incorporación de parteras y doulas (personas acompañan durante la gestación) en el sistema de salud alivianaría el déficit de especialistas en salud perinatal y aseguraría la defensa de los derechos de las madres en las salas de parto de los hospitales del país.

“Definitivamente, la entrada de doulas, parteras, consejeras de lactancia y educadoras perinatales al sistema va alivianar esa falta de profesionales certificados de salud que no pueden con todo. Nuestra entrada, como un componente de apoyo directo, va alivianar mucho de los problemas”, explicó Yaheli Concepción Morales, de Alumbra Puerto Rico, una de las organizaciones participantes del Pre-Simposio de Caderamen.

Caderamen, entidad sin fines de lucro que defiende los derechos de familias e infantes desde hace más de una década, celebrará durante todo el día de hoy, viernes, el sexto Simposio de la Salud Perinatal y la Crianza bajo el lema: “Una deuda de Justicia Reproductiva”, en la Universidad Ana G. Méndez, en Gurabo.

Del mismo modo, la portavoz del Observatorio de Violencia Obstétrica, Tania Silva Meléndez, insistió en la falta de fiscalización a muchas leyes como la “Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Post-parto”, que protege a las mujeres de tomar decisiones libres de coerción e informadas, que el parto natural sea la primera alternativa, estar acompañada por personas de su confianza y a ser tratadas con respeto.

Indicó que “hay una orden administrativa desde el año 2015 que ordena a los hospitales capacitar en lactancia a todos los profesionales que trabajan con las personas gestantes”. “Eso no se da”, advirtió.

“Las agencias obligadas a fiscalizar y a procurar por las personas cuyos derechos son violentados, les falta conocimiento en cuanto a las leyes. Más allá de que las personas no se quejen, porque tuvieron una experiencia traumática o por el riesgo a la revictimización, las pocas personas que sí deciden querellarse muchas veces no consiguen la ayuda y no se les da seguimiento”, explicó Silva Meléndez.

En el encuentro, las panelistas mencionaron los retos que enfrentan las familias como el poco acceso a información y educación en estos temas lo que repercute en partos prematuros o inducidos, la falta de cuidados perinatales, entre otros. Asimismo, las especialistas señalaron la falta de currículos con atención humanizada, integral y basada en evidencia.

“Hay una falta de conocimiento o voluntad para ejercer una práctica basada en evidencia que promueva la salud materno paterno infantil en cuanto a lo que es el parto y la alimentación, porque vemos a personas que entran a la gestación deseando parir y lactar, un 46% salen con cesárea y una gran cantidad sales sin poder lactar, sin poder llegar al bebé al pecho”, expresó, por su parte, Lourdes Santaballa Mora, de Alimentación Segura Infantil (ASI).

Además, los oyentes tuvieron la oportunidad de traer recomendaciones a la mesa y contar sus experiencias de vida como lo hizo la doctora Keyla García. “Ella (su doula) me empoderó, y me dijo que yo mandaba en mi parto. Era mi derecho”, expresó desde el micrófono.

La escasez de profesionales de la salud como los ginecólogos obstetras o enfermeros repercute en que las familias puertorriqueñas tengan que esperar más en los hospitales por citas o que las salas de parto estén abarrotadas.

“Mientras la salud no se socialice, vamos a seguir teniendo un problema. Llevamos más de una década trabajando con familias e infantes y los problemas siguen siendo los mismos”, sostuvo Silva Meléndez.

El simposio ofrecerá dos paneles multidisciplinarios, tres conversatorios concurrentes y un taller de clausura sobre el autocuidado en el ámbito de la justicia reproductiva para proveer herramientas a todos los profesionales de este campo.

“Este año estamos trabajando con transformar el sistema de salud perinatal hablando de los retos que están enfrentando los diferentes sectores, no solamente las mujeres que son las principales y la familia, sino que también los profesionales y las instituciones”, explicó Javier Morales Nazario, director programático de Caderamen.

El evento durará desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., en el Anfiteatro Ignacio Morales Nievas de la Universidad Ana G. Méndez, en Gurabo.