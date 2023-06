Un encuentro, en Canadá, con un conocido que insistió en presentarles a otro educador fue la chispa inicial que llevó a Justo Méndez Arámburu y Ana Yris Guzmán, hace nueve años, a exportar el proyecto de educación alternativa que establecieron en Nuestra Escuela fuera de las costas puertorriqueñas, al otro lado del océano, en un orfanato en la ciudad de Nairobi, en Kenia.

Allá, desde 2014, adolescentes entre los 13 y 18 años que viven en el Centro Infantil St. Charles Lwanga tienen acceso a la educación de nivel secundario sin importar si pasan o no las pruebas estandarizadas nacionales que definen el futuro de los jóvenes kenianos más allá del octavo grado, explicó Guzmán, cofundadora y presidenta de Nuestra Escuela.

Para 2017, solo el 61% de los alumnos pasaba el examen estandarizado.

“Quizás, lo más importante que ha logrado Nuestra Escuela allá es que cada niño, cada joven, se reconozca como una persona brillante y que recuperen su valor, que no permitan que el Estado determine quién es brillante o no porque pasa o no pasa un examen”, indicó.

Dentro del orfanato de St. Charles Lwanga, Nuestra Escuela estableció el proyecto Shule Yetu, que significa Nuestra Escuela en suajili. Actualmente, 170 jóvenes huérfanos o abandonados por sus padres reciben sus clases con estrategias similares a las que siguen los alumnos de los centros de la organización educativa en Caguas y Loíza.

Los fundadores de Nuestra Escuela, Ana Yris Guzmán y Justo Méndez (segunda y tercero, desde la izquierda), junto con colaboradores del proyecto Shule Yetu. (Suministrada)

Nuestra Escuela financia el centro de Shule Yetu. Para esto, no puede utilizar los fondos gubernamentales asignados para promover su modelo de educación alternativa en la isla, por lo cual han establecido acuerdos con otras entidades para proveerles servicios. Los ingresos que reciben se destinan a Kenia, detalló Guzmán. Shule Yetu requiere un presupuesto anual de entre $25,000 a $35,000, precisó.

“Obviamente, hay mucha necesidad, en términos de recursos, de materiales. Nosotros hacemos todo lo que podemos, pero igual nosotros no recibimos fondos para este proyecto, así que lo hacemos generando nosotros mismos el ingreso. Mi deseo es poder tener una escuela que esté completamente equipada, con tecnología, que es lo que los estudiantes merecen. Nosotros, por ejemplo, consideramos comprar unas cosas acá y enviarlas, pero nos dijeron que no porque está el asunto de aduanas y no sabemos si te dejan pasar las cosas”, expresó.

Otro de sus planes, relató, sería ofrecer salarios más altos a los empleados. El salario mensual de un maestro en Kenia ronda los $300.

Participantes del proyecto Shule Yetu en Kenia realizan un baile. (Suministrada)

Guzmán mencionó que ofrecen capacitación a los docentes para seguir el modelo que se ha desarrollado en la isla, el cual ubica al estudiante al centro de cada acción. Algunas acciones no se pueden replicar en Kenia, como grupos pequeños de estudiantes, debido a la falta de recursos, pero Guzmán sostuvo que se mantiene la esencia de centrar toda decisión en el bienestar del estudiante.

A finales de mayo, un pequeño grupo de Nuestra Escuela visitó Shule Yetu, el primer viaje que hacen desde 2018, ya que la pandemia de COVID-19 hizo imposible regresar antes.

“Es una alianza que nos beneficia a todos, a ellos y nosotros también nos beneficiamos”, apuntó Guzmán. “Este proyecto conecta con el modelo de servicios de Nuestra Escuela, con el espíritu de bienestar común porque nuestros estudiantes (en la isla) son conscientes que hay otra escuela, que hay una Nuestra Escuela en otro continente con necesidades bien distintas a las nuestras. Entonces, estamos hablando de que cosas que quizás den por sentadas, como una cama, un techo, que mal que bien muchos de nuestros estudiantes cuentan con eso, aunque algunos no vivan con mamá o papá, hay abuelas, tíos, familiares que están presentes… Pero allá estamos hablando de jóvenes y niños que no tienen ni una mamá, ni un papá, ni un abuelo que se haga cargo y son otras las necesidades que tienen”, resaltó.