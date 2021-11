Con una agenda cargada para el último mes de este año y para todo 2022, Proyecto Inocencia redobla esfuerzos para lograr dos clemencias ejecutivas o indultos y que el Tribunal de Apelaciones conceda una petición de nuevo juicio para uno de sus defendidos.

Como parte de su plan de trabajo, la iniciativa también busca encaminar, al menos, cinco casos que involucran peticiones de nuevos juicios u órdenes para tramitar pruebas de material genético.

Proyecto Inocencia es una iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Fundado, en 2012, por el ahora decano Julio Fontanet, examina peticiones de nuevo juicio al amparo de la Ley de Análisis de ADN Post-Sentencia o basados en reclamos de supresión de evidencia. Recientemente, han comenzado a trabajar peticiones de clemencia.

Estos trámites en el calendario de Proyecto Inocencia a favor de convictos se tramitarán en momentos en que el país vive otra escalada en la violencia callejera y mientras también se registra un aumento vertiginoso en los casos de maltrato que maneja el Departamento de la Familia.

“La gente puede distinguir. Evidentemente, hay un ambiente de preocupación, y yo estoy preocupado por mi seguridad y la de mis hijos porque parece que hay una guerra civil allá afuera, pero cuando le explicas bien a la gente un caso, la gente lo entiende. Solo he sentido simpatía de la gente cuando les hablo de los casos”, dijo Fontanet en entrevista con El Nuevo Día.

“Saben que el sistema no es perfecto, que se cometen errores y casi siempre en contra de los pobres”, agregó.

Ashley Torres, con camisa verde, fue indultada por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced en las postrimerías de su mandato. Proyecto Inocencia respaldaba este caso. (Ramón “Tonito” Zayas)

Proyecto Inocencia realiza su obra gracias al financiamiento de la Universidad Interamericana y asignaciones con una duración de dos y tres años del Departamento de Justicia federal. Reciben alrededor de 200 a 300 peticiones al año mediante cartas de exfiscales, jueces y exjueces y confinados, pero la mitad son descartadas si no convencen, primero a un grupo de abogados y estudiantes y, luego, a un panel de seis abogados que tiene que determinar si hay suficiente prueba.

El panel lo componen Fontanet, Ángel Vital, Juan Carlos Vélez, Ana María Strubbe, Lilianette Cortés y Vanessa Mullet.

“Estoy seguro que el año 2022 será un año de gran actividad para Proyecto Inocencia”, dijo Fontanet. “Tengo una gran expectativa con Pedro Pierluisi y con Domingo Emanuelli (secretario de Justicia). Al ser nombrado, Emanuelli dijo que iba a prestar especial atención a los reclamos de inocencia que fueran meritorios y creo que ha sido consistente. Me he reunido con él y me lo ha reafirmado, tiene buena voluntad y viene de afuera. Hemos visto otros secretarios de Justicia que han sido fiscales y tienden a defender a la fiscalía sin objetividad”, dijo Fontanet.

Proyecto Inocencia también trabaja un programa, en conjunto con el Programa de Trabajo Social de la Universidad Interamericana, que tiene como meta ayudar a exconvictos a reinsertarse a la sociedad y al campo laboral.

Clemencia para Christine Cortés

A pesar de que sigue esperando por una contestación del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) en torno a la disponibilidad de prueba científica relacionada con el caso y en el contexto de una solicitud de nuevo juicio, Fontanet anticipó que en diciembre se redoblarán los esfuerzos mediante el recogido de firmas y expresiones públicas a favor de Christine Cortés Rodríguez, convicta, en 2015, del asesinato de su hija de 62 días de nacida en hechos ocurridos, en 2011, en Ponce.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, dijo que tiene grandes expectativas con el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en torno a los casos que trabaja Proyecto Inocencia. (Vanessa Serra Díaz)

La familia de la mujer, quien cumple una sentencia de 99 años, argumenta que Cortés Rodríguez era víctima de violencia doméstica por parte de su pareja –padrastro de la bebé– y de maltrato por parte de la familia del hombre y que esos factores contribuyeron al fallecimiento de la criatura.

“Aquí, las víctimas de maltrato doméstico están en un estado de indefensión, y este es un caso de violencia doméstica. Nos hemos dado cuenta, a partir del caso de Andrea Ruiz Costas, de que hay una percepción, que es correcta, de que el Estado le falló a Andrea, que no la protegió adecuadamente y que también hay mujeres convictas injustamente, y ese es el caso de Christine Cortés”, dijo Fontanet.

Ruiz Costas fue asesinada por su expareja luego de que el Estado le diera la espalda mientras solicitó, en dos ocasiones, mecanismos de protección.

La familia de Cortés Rodríguez sostiene que la familia del padrastro de la bebé no le permitió que tuviera cuidado prenatal y básicamente parió sola en el hospital. Tras dar a luz, y con su familia en Estados Unidos, regresó a la residencia donde presuntamente sufría maltrato y tampoco se le permitió que su hija fuera examinada por médicos. Fue, en ese ambiente, que encontraron a la bebé muerta, con costillas fracturadas y un edema cerebral.

Una petición de clemencia está pendiente de consideración en La Fortaleza.

Nuevo testimonio

Proyecto Inocencia y su cliente Antonio Ramos Cruz sufrieron un revés, en noviembre de 2019, cuando el Tribunal Supremo confirmó una decisión del Tribunal de Apelaciones, que revocó la determinación de la jueza Berthaida Seijo Ortiz a favor de la excarcelación y la celebración de un nuevo juicio para el convicto. Ramos Cruz está preso desde 1993 por la muerte de Haydee Maymí y sus hijos Eduardo y Melissa, de cinco y tres años, respectivamente, en la llamada Masacre de Trujillo Alto.

Seijo Ortiz decidió, en junio de 2017, que Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez Serrano merecían un nuevo juicio y tenían que ser excarcelados debido a que un análisis de ADN mitocondrial de tres vellos púbicos encontrados en la ropa interior de la víctima reveló que el material era de la propia perjudicada o de alguien en la línea materna de la víctima.

Ramos Cruz y Meléndez Serrano fueron señalados, durante la investigación, por una pareja de hermanos adolescentes que alegó que ellos estuvieron presentes en la escena y agredieron a Maymí horas antes del crimen. No obstante, Proyecto Inocencia –en representación de Ramos Cruz– y la defensa de Meléndez Serrano argumentan que el análisis excluye a los dos hombres de la escena, un resultado insuficiente para celebrar un nuevo juicio, según los fiscales Yamil Juarbe y Martín Ramos Junquera. Tras una decisión del Tribunal Supremo, Meléndez Serrano y Ramos Cruz regresaron a prisión en 2019.

“Me parece que Juarbe está en la posición de evaluar objetivamente si en el caso de Antonio (Ramos Cruz) se hizo justicia o no y si los hechos justificaban su condena. A Juarbe, hay que escucharlo”, dijo Fontanet.

“En el caso de Antonio, te das cuenta que no hubo prueba suficiente para encontrarlo culpable y el gobernador Pedro Pierluisi debe examinar que lleva más de 20 años preso. No hay un solo testigo que lo vincule con el caso. Ha tenido pases (fuera de la cárcel) y ha tenido un ajuste extraordinario y hay que preguntarse: ¿qué fin social o jurídico hay que justifique el que Antonio siga preso? Es una persona inocente y no puedo decir que está rehabilitado porque nunca se tuvo que rehabilitar”, agregó Fontanet.

Sin entrar en detalles, señaló que dos personas se han acercado a Proyecto Inocencia para presentar testimonios luego de la determinación de Supremo. Una de esas personas es un testigo de reputación y la otra, dijo, tuvo “una participación destacada en el caso” y ahora defiende la excarcelación del hombre.