Con 13 casos activos y 24 contactos sexuales entre los contagios confirmados, el brote de sífilis detectado en Vieques es el de mayor magnitud, al menos, en los últimos cinco años en la isla municipio, según las estadísticas del Departamento de Salud –que datan de 2018– y el alcalde José Corcino.

“No he sabido de brotes (de sífiles) antes (en Vieques). Uno es mucho, 13 es demasiado. Puede ser que haya más entre los casos (que se investigan) y otros desconocidos”, dijo Corcino, quien destacó que, en los tres años que lleva en la alcaldía, no se habían reportado tantos contagios de esta enfermedad de transmisión sexual (ETS).

De acuerdo con los datos de Salud, en 2018 se reportó un caso de sífilis en Vieques. Para el año siguiente (2019), hay registro de dos, y en 2020 y 2021, se reportó uno cada año. Mientras, en 2022, se identificaron tres casos, y en lo que va de 2023, 13.

De los 1,179 casos de sífilis reportados a Salud este año, hasta el 31 de octubre, 39 son de la región de Fajardo, área que incluye a Vieques. Esto significa que los 13 casos de la isla municipio representan el 33% o una tercera parte de los contagios en la zona.

“No hay menores (entre los casos), pero sí mujeres embarazadas que no han tenido cuidado prenatal, quizás no por falta de ginecólogo, sino que no quieren (recibir cuidados médicos durante el embarazo)”, indicó el alcalde.

Agregó que, en su mayoría, los casos registrados son jóvenes adultos, “entre 18 y treinta y pico de años”.

“Se está trabajando con Salud. Ya se identificaron (otros) posibles contagios. Se va a hacer educación y prevención, también (repartición de) anticonceptivos”, informó el ejecutivo municipal.

Añadió que, en las próximas semanas, un grupo de funcionarios de Salud irá a Vieques para comenzar los esfuerzos educativos, especialmente en las comunidades donde se han identificado más casos, aunque no reveló cuales.

De otra parte, la infectóloga Sanet Torres resaltó la importancia del diagnóstico temprano de estos casos, especialmente en el embarazo, período en el que se realizan dos pruebas rutinarias para la detección de esta enfermedad (VDRL, en inglés), al inicio y al final de la gestación.

“Lo más importante es tratar a la persona (contagiada) y a su pareja. El problema es cuando hay múltiples parejas, no se atreven a decirlo (el diagnóstico) o fue un ‘one night stand’ (encuentro casual de una noche)”, indicó Torres.

Daño al neurodesarrollo y al crecimiento óseo (de los huesos) son algunos efectos de la sífilis en recién nacidos, advirtió. Hay casos, agregó, donde la información del cuidado prenatal es limitada, por lo que se opta por iniciar a la embarazada en el tratamiento para evitar daño en su criatura.

“El tratamiento es sencillo, con penicilina”, contó, al resaltar que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos se ha visto un alza de casos de sífilis.

La realización de más pruebas podría estar capturando más casos, adelantó, tras señalar también el aumento de factores de riesgo, como personas que tienen múltiples parejas.

En esa línea, el doctor Miguel Colón pidió ser precavido a la hora de seleccionar parejas sexuales para evitar el riesgo de contagiarse con ETS.