Niñas tocando barriles y cantando consignas sobre un presente y futuro libre. Adultas mayores marchando y bailando al son de la bomba feminista de Les Barrileras del 8 de Marzo. Así, cientos de personas protestaron hoy en la tarde frente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), en Río Piedras, bajo el lema: “La justicia de las mujeres es justicia verde”.

Sin embargo, la jornada del Día Internacional de las Mujeres comenzó con una manifestación de la Colectiva Feminista en Construcción, organización que –temprano en la mañana– cerró parte de la avenida Luis Muñoz Rivera, a la altura de la Milla de Oro, también en Hato Rey. Pintaron un gran mural en la carretera con su lema: “Desplazadas nunca más”.

“La conversación que queremos adelantar es poner al frente que el desplazamiento que se está viviendo en el país está estrechamente ligado con las decisiones que se toman de política pública desde el gobierno y la Junta de Control Fiscal”, expresó Zoán Dávila Roldán, una de las organizadoras del movimiento.

PUBLICIDAD

Luego, más tarde en el día, la Coalición del 8 de Marzo protestó frente al DRNA, dedicando este año la marcha a un grupo de mujeres significativas para la lucha de los derechos reproductivos, ambientales y de justicia económica; por eso, la alusión al verde.

/

“La selección estuvo basada en esos tres reclamos de la justicia verde. A la doctora Yarí Vale Moreno, por su defensa ardua por defender el derecho al aborto; a Faustina ‘Tinti’ Deyá, por su activismo ambiental como fundadora de Casa Pueblo; y a las trabajadoras de Cadillac Uniforms, por haber ganado su huelga del 2019 luchando por mejores condiciones”, detalló, por su parte, la licenciada Rosa Seguí, portavoz de la Coalición del 8 de Marzo.

En medio de consignas feministas y el despliegue de manifestaciones de arte activista, las asistentes marcharon cerrando tres carriles de la carretera PR-1, en dirección a Río Piedras. Asistieron mujeres de diferentes profesiones, familias con sus crías y personas de decenas de organizaciones civiles, en reclamo de un país justo.

“Es un gran honor. No me lo esperaba, y espero que esto ayude a que otros médicos, médicas y estudiantes de otras partes no se sientan amedrentados por entrar en el activismo y lo necesario que es para luchar por un Puerto Rico mejor”, expresó la doctora Vale Moreno, ginecóloga obstetra que ha defendido los derechos de las mujeres en su diario como ginecóloga obstetra.

Este año, el 8 de marzo coincidió con el anuncio de la radicación del Proyecto de la Cámara 1644, que pretende restringir el aborto dentro de las primeras 10 semanas de gestación. La medida, radicada por tres hombres representantes del Partido Nuevo Progresista, impondría una sanción de pena de reclusión por un término fijo de tres a 25 años de cárcel a las mujeres.

PUBLICIDAD

“El último año ha sido intenso por los proyectos que se sometieron en Senado y Cámara. Nos gustaría seguir haciendo programas educativos para combatir los mitos sobre el tema del aborto. Falta mucho, pero tenemos toda la energía del mundo”, expresó Vale Moreno.

Vanessa Uriarte Centeno, portavoz de Amigues del M.A.R., indicó, entretanto, que los movimientos ambientalistas han estado liderados por mujeres. “Nosotras hemos asumido un rol protagónico en la defensa de la naturaleza porque, como mujeres, sabemos lo que es ser oprimidas y somos las que sufrimos la violencia machista del sistema colonial en Puerto Rico”, denunció.

Aun así, la licenciada Josefina Pantojas, presidenta de la Comisión de las Mujeres del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, señaló que ha visto cambios en las pasadas décadas. “Me alienta que he podido ver los cambios pequeños y lentos, pero los estoy viendo. La gente está un poco más receptiva y un poco más tolerante, a pesar de la lluvia de conservadurismo que tenemos encima de nosotros”, dijo.

El periodista Richard I. Colón Badillo colaboró en esta historia.