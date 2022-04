En momentos en que el gobernador Pedro Pierluisi evalúa la posible extensión del estado de emergencia por violencia de género, que vence el 30 de junio, líderes feministas coinciden en que el gobierno no ha cumplido con todas las expectativas de ese decreto.

“Un año y pocos meses no son suficiente para atender todo lo que hay que hacer. Pero tampoco las expectativas se han cumplido, sobre todo, teniendo en cuenta que hay unos proyectos que son necesarios para ir cambiando una cultura machista, narrativas y códigos en el país que tienen una parte central en todas las manifestaciones de violencia que vemos todos los días”, sostuvo Zoán Dávila Roldán, abogada y cofundadora de la Colectiva Feminista en Construcción.

Pero, a juicio de la oficial de cumplimiento del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), Ileana Espada Martínez, se ha cumplido o está en proceso de ejecución más del 75% de los trabajos de la orden ejecutiva.

PUBLICIDAD

“No me gustaría especular si se va a extender (el estado de emergencia). Lo que estamos haciendo es evaluando cuál ha sido la respuesta de las agencias y el nivel de cumplimiento de las iniciativas y trabajos, que como un 75% a 80% de los que se delinearon en el plan de acción de la orden ejecutiva están en cumplimiento o en proceso de cumplimiento”, resaltó la fiscal Espada Martínez.

Durante una conferencia de prensa el miércoles pasado, Pierluisi indicó que espera por un informe de la oficial de cumplimiento del Comité PARE para determinar si extiende el estado de emergencia, que decretó el 25 de enero de 2021.

Espada Martínez no adelantó si recomendaría al gobernador extender la vigencia de la orden ejecutiva. El próximo informe corresponde al mes de abril, y estaría llegando a manos del primer ejecutivo esta semana.

A pesar de que el Comité PARE fue constituido en febrero del 2021 y ha logrado poner en marcha algunas políticas contra la violencia de género, una de las recomendaciones más importantes, la incorporación de un currículo con perspectiva de género, fue postergada por el Departamento de Educación, resaltaron las directoras de las organizaciones que integran el grupo multisectorial.

“Durante el último año, se han podido atender algunos asuntos antes que otros. En términos de revisión de protocolos, que llevaban muchos años sin atender, pues se han evaluado… Pero todavía no hemos logrado ni estamos satisfechas con la publicación de la carta circular del Departamento de Educación sobre el tema de perspectiva de género”, sostuvo Vilma González Castro, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres y una de las cinco portavoces de las organizaciones en PARE.

PUBLICIDAD

Entre las directrices de la orden ejecutiva (OE-2021-013) estaba el compromiso de “desarrollar un currículo de perspectiva de género que ayude a combatir las causas que contribuyen a la desigualdad, el discrimen y la violencia”.

González Castro apuntó que, en la educación y prevención, “nos queda mucho trabajo por hacer, y hay que estar bien pendiente a cómo se va a implementar porque se supone que hubiese empezado en agosto de este año, y ya vamos a culminar el año escolar”.

Mientras, a la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, lo más que le preocupa es el presupuesto que reciba su oficina y, por consiguiente, los fondos que se destinarían a las organizaciones en caso de que la orden ejecutiva no se extienda.

“Lo más que me preocupa es el aspecto presupuestario. El estado de emergencia ha ayudado a aumentar los fondos de las organizaciones que son subvencionadas por la Oficina de la Procuradora… En caso de que no se extienda, pues solicitamos que los fondos que se asignan sean recurrentes”, dijo la procuradora.

La emergencia continúa

En lo que va de año, han ocurrido cinco feminicidios íntimos, que son los únicos que clasifica el Negociado de la Policía porque son relacionados con actos de violencia doméstica. En comparación con el 2021, que cerró con 12 feminicidios íntimos, la cifra es significativa porque solo van cuatro meses del 2022 y ya alcanza casi la mitad de los casos del año pasado.

“Seguimos en emergencia. Estamos en el cuarto mes del año, y tenemos cinco feminicidios íntimos, dos casos familiares y ocho que continúan bajo investigación. La urgencia está, y una (víctima) ya es demasiada. Es importante dar la extensión porque tenemos que mejorar muchas áreas”, compartió Irma Lugo Nazario, directora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico

PUBLICIDAD

Recalcó que, aunque no hubiera una orden ejecutiva en vigor, es responsabilidad del Estado dar seguimiento a los proyectos para erradicar la violencia de género.

“La orden ejecutiva los obliga a dar prioridad a esos puntos. Si no está la orden ejecutiva, se ha visto que arrastran mucho los pies porque la violencia de género es algo que venimos denunciando hace muchos años”, señaló Lugo Nazario.

Dávila Roldán insistió en que hay una gran insatisfacción “porque se trata de la vida de muchas mujeres en el país y de familias y sus hijas e hijos, viendo cómo la ineficiencia del Estado sigue operando”. Además, sostuvo que algunos trabajos se han visto impactados por “titubeos y debates” sobre si implementar la perspectiva de género o no.

La portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción señaló que, a pesar de que fueron las que lideraron las marchas, desde el 2018, para la declaración de un estado de emergencia y no fueron incluidas en el Comité PARE, apostaban que el trabajo de urgencia se lograría. “Creo que sí hay cosas que se han logrado, pero la manera en que se ha trabajado, y lo venimos diciendo desde el año pasado, no ha sido coherente con ese entendimiento de que es una emergencia”, enfatizó.

A modo de ejemplo, Dávila Roldán indicó que las fallas en el sistema fueron expuestas en el caso de Elianni Bello Gelabert, joven madre con un estatus migratorio irregular y problemas de vivienda que fue acusada de negligencia por dejar a su hija de tres meses en los predios de la casa de la familia paterna. El Departamento de Justicia solicitó el archivo de los cargos contra la mujer la semana pasada, y la jueza Yazdel A. Ramos Colón accedió a la petición.

PUBLICIDAD

“Me parecieron cuestionables las expresiones del gobernador cuando, realmente, los efectos del estado de emergencia ni siquiera se sienten. No se sienten en la calle cuando hablamos con las sobrevivientes, vemos los tratos en los tribunales, todo el tema de la perspectiva de género que, al final, nunca se implementó. Pues una sabe que algo no está yendo bien”, dijo la activista.

Por su parte, la senadora Migdalia González Arroyo, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer en el Senado, expresó que “si el gobernador está consciente de que hay unas labores pendientes, pues lo que corresponde es extender la orden ejecutiva que viabiliza el estado de emergencia”.

Afirmó que se ha adelantado en política pública contra la violencia de género, como la Ley 40 para tipificar los feminicidios y transfeminicidios como asesinatos de primer grado, que fue firmada el 27 de agosto pasado. “Independientemente que haya un estado de emergencia o no, con que se haya convertido en ley, pues obliga a las agencias a ser proactivos. Entiendo que les falta establecer el currículo con perspectiva de género porque es una medida preventiva y deben cumplir con ese compromiso”, observó la legisladora.

¿Qué resta por hacer?

Vilmarie Rivera Sierra, presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia Doméstica y miembro del Comité PARE, recomendó extender el estado de emergencia, pero opinó que no debe ser más allá de seis meses.

“Algunas expectativas no se han cumplido, como la implementación de un currículo con perspectiva de género, y eso ha dilatado el poder concluir con ciertas actividades, pero, en términos generales, entiendo que se ha ido cumpliendo, y las organizaciones hemos estado bien activas fiscalizando el plan de PARE porque fuimos las que nos sentamos y lo diseñamos. Quedan algunas cosas por cumplir”, aseveró.

PUBLICIDAD

Puntualizó que les falta finalizar un proceso dirigido más a los municipios para emplear protocolos para atender a víctimas de violencia de género cuando lleguen a sus instalaciones o ante empleados municipales.

“No todos los municipios cuentan con los mismos recursos humanos, no todos cuentan con oficinas de asuntos de la mujer o no tienen policías municipales. Necesitamos trabajar una estructura desde el subcomité de servicios para permitirles tener unas guías básicas en los municipios”, detalló Rivera Sierra.

Del mismo modo, coincidió en que aún les falta atender la educación con perspectiva de género porque entienden que la carta circular del Departamento de Educación no reúne los requisitos recomendados por PARE. “Hemos iniciado una mesa de diálogo con el secretario (de Educación) para poder revisar la carta existente. Entendemos que ese proceso no se va a finalizar antes del 30 de junio, posiblemente”, indicó Rivera Sierra.

De otra parte, Espada Martínez compartió que aún trabajan con los “kits” de agresión sexual para que el Instituto de Ciencias Forenses reciba los fondos para procesarlos, y evalúan extender a los municipios el programa de patrullaje preventivo. Del mismo modo, analizan el funcionamiento de una aplicación móvil para las sobrevivientes de violencia de género, y el subcomité de política pública y servicios también ha estado trabajando en las iniciativas de reeducación y rehabilitación de personas agresoras.

“Un estado de emergencia no se debe equiparar a que no vaya a ver violencia de género o que no vayan a ver feminicidios. Es que esas situaciones se reconozcan, se identifiquen, se trabajen de manera prioritaria y se atiendan con personal capacitado, con empatía y sensibilidad”, puntualizó Espada Martínez.