Alan Rivera Colón, de cuatro años, liberaba toda su energía entre saltos y carreras junto a otras decenas de niños y niñas que llegaron el miércoles junto a sus familiares hasta el pabellón del Parque Luis Muñoz Marín en San Juan. El encuentro no era casualidad ni tampoco común.

Bajo el nombre “Conozco un nuevo amigo”, el Departamento de Educación (DE) celebró su primer encuentro de estudiantes sordos, con el objetivo de fomentar la inclusión y la socialización entre este grupo de alumnos de todas las regiones educativas. El sistema de educación pública del país tiene una matrícula aproximada de 400 estudiantes sordos.

“A nosotros nos parece superbién porque podemos conocer más sobre la comunidad”, compartió Jessica Colón, la mamá de Alan, con El Nuevo Día. “Aún continuamos aprendiendo poco a poco, especialmente de él. Él ha aprendido primero que nosotros y que él pueda compartir con su comunidad es lo más importante para mí, que él se sienta cómodo, se sienta entendido, y que él así de pequeñito pueda ser la voz para que toda esta comunidad pueda seguir creciendo”, manifestó la madre de 26 años.

Alan –que está en prekinder- fue diagnosticado con sordera profunda, bilateral y neuropatía auditiva. Tiene dos hermanos de la misma edad –son trillizos-, y una hermana mayor de nueve años, que también lo acompañaron al encuentro, al igual que su papá, Edgardo Rivera.

“Cuando nos dijeron que era sordo, era un nuevo comenzar […] Es bien difícil el proceso, porque es algo diferente”, manifestó el padre, de 26 años. Rivera indicó que le parecía positivo el encuentro y compartir con otras familias con niños sordos y la oportunidad de intercambiar sus historias. “Ellos se sorprenden con la (historia) de nosotros y nosotros con la de ellos, es bien bueno, es otra dinámica”, manifestó.

Educación esperaba la llegada de entre 80 a 90 estudiantes junto a sus familias o persona encargada, para formar parte del primer encuentro que incluyó charlas y juegos coordinados por el equipo de Educación Física Adaptada del DE. La convocatoria también incluyó a maestros de educación especial, asistentes e intérpretes de lenguaje de señas. El objetivo era fomentar el compartir entre estos alumnos y crear comunidades de apoyo, al tiempo que se atendían aspectos de socialización y autoestima.

“Resaltar esta actividad es levantar bandera de la existencia de estas comunidades en todo Puerto Rico y que igualmente nosotros podemos ser instrumentos para ir eliminando esas barreras de comunicación que muchas veces provoca que tengamos comunidades aisladas, como ha ocurrido”, reconoció el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, en declaraciones a este medio.

“Hace 20, 30 años, típicamente estos estudiantes estaban institucionalizados, simplemente estaban aislados. Hoy por hoy tenemos servicio en todo Puerto Rico, en todas las escuelas, donde se ubica el estudiante el servicio va a llegar”, aseguró el funcionario.

Pero la realidad sigue colocando obstáculos a los estudiantes sordos y sus familias en la isla. “Es bien difícil poder conseguir servicios para niños sordos. Por ejemplo, en terapia del habla, hay muchas terapistas que, o le enseñaron (lenguaje de) señas básicas o simplemente en su momento aprendieron, pero como comúnmente no reciben a niños sordos, pues me he encontrado con que (nos dicen), ‘no podemos darles los servicios porque no sé lenguaje de señas’”, relató la mamá de Alan.

“A mí me gustaría que todas las personas como requisito tuvieran que aprender lenguaje de señas y no tan solo en el área de terapia del habla, sino en todas las áreas. Él va a crecer y se va a encontrar con muchas personas que no saben el lenguaje”, compartió Colón.

El secretario de Educación dijo a este medio que la agencia “va a estar haciendo anuncios adicionales” sobre cómo están reforzando la implementación y cumplimiento de un currículo de lenguaje de señas “y cómo nosotros en el Departamento estamos dando pasos afirmativos para que nuestro personal pueda servir de enlace de comunicación.

Ramos Parés indicó que la implementación del currículo comenzó mediante cápsulas televisadas a través de la estación de televisión pública, WIPR, dirigidas a las comunidades escolares.

“Próximamente vamos a tener maestros ya adiestrados y vamos a insertarlos en lo que compone la constitución de un salón hogar en nuestras escuelas, que vayamos adoptando esto como un lenguaje dentro de nuestras escuelas, como conocemos el español, el inglés, el lenguaje de señas”, aseguró el secretario.

Hay otra serie de iniciativas de reciente creación, que llegarán a todo el sistema educativo, aseguró la doctora Ana Leticia Díaz Meléndez, una maestra retirada que regresó a la agencia para dirigir el programa de sordos, ciegos, y sordo-ciegos en la secretaría asociada de Educación Especial.

“Ahora mismo contamos con una guía de provisión de servicios para los estudiantes sordos y ahora mismo estoy yendo por las diferentes regiones a discutir la guía tanto con los maestros que atienden, ofrecen esos servicios a sordos, como los funcionarios de cada uno de los centros de educación especial para que conozcan lo que estamos trabajando para ellos”, compartió Díaz Meléndez, quien dirige el programa hace unos dos años y medio.

La doctora sostuvo que el programa también está llevando a cabo academias dirigidas a los padres. “Estamos enseñando a los papás a que entienda la condición de su hijo para poder manejarlo, pero también cómo eso se extiende a las escuelas”, explicó.

Díaz Meléndez resaltó que tiene en apoyo de un grupo enlace compuesto por maestros voluntarios que ofrecen servicios a estudiantes sordos y que representan cada una de las regiones educativas. “Yo me reúno con ese grupo enlace y de ahí determinamos las cosas que vamos a hacer, planificamos, de ahí vienen las ideas”.

Además, otro comité trabaja en el desarrollo de pruebas de cernimiento, “para los estudiantes que tengan una mera sospecha que puedan presentar una discapacidad auditiva, poderlos evaluar de una manera más justa, más digna”.