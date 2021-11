Un gran amigo, cocolo y siempre alegre. Así describieron amigos y familiares a Eliezerth Seda, el veterano de la Marina de Estados Unidos que murió tras una explosión en su residencia, en la urbanización Mansiones de los Artesanos, en Las Piedras.

Su esposa, Janine Goldthorpe, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, en el mismo incidente ocurrido a eso de las 9:30 a.m. del viernes, y al momento de esta publicación era atendida en el Centro Médico en Río Piedras.

“Estamos tristes, tenemos el corazón totalmente arrugado. Mi hermana y yo estamos aquí dando presencia, estamos muy dolidas y heridas con la situación, siempre con fe caminando hacia el frente. Aquí estamos, clamando a Dios por la vida de Janine y por todos los demás. Hasta ahora no tenemos a nadie más afectado (físicamente), pero emocionalmente sí hay otras personas afectadas que necesitan mucha oración”, expresó Gisel Vázquez, hermana de Seda, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Vázquez acudió a la escena acompañada de su hermana y el compadre de Seda, Roberto Pérez. “Él era un gran amigo mío, una persona que yo quería mucho”, comentó Pérez.

La mujer compartió que Seda se mudó hace apenas un año a Las Piedras, tras contraer nupcias con Goldthorpe. Las autoridades determinaron demoler los restos de la casa por recomendación de ingenieros estructurales que inspeccionaron la residencia.

“Era un matrimonio bien feliz, él era una persona muy alegre, muy inteligente, muy brillante. Era una persona muy trabajadora... éramos tres hermanos, ahora quedamos dos”, expresó Vázquez desde Las Piedras.

Añadió que su hermano no tenía hijos, pero que a Goldthorpe le sobreviven dos hijos adultos, por lo que ya disfrutaba su etapa de abuela.

Tanto su familia como sus familiares destacaron que el matrimonio de retirados disfrutaba de sus viajes constantes entre Puerto Rico e Inglaterra.

“Ellos se conocían desde muy jóvenes y con los años se reencontraron y se casaron”, contó Vázquez, quien describió a Goldthorpe como una mujer con un corazón hermoso. “Muy dinámica, servicial, muy dulce, trabajadora, inteligente”, detalló sobre su cuñada.

Indicó que su familia en Inglaterra está enterada de la situación y que están en el proceso de cumplir con los protocolos de COVID-19 para viajar a Puerto Rico.

Amigos de la infancia

Por su parte, el exjugador de béisbol y dirigente Alex Santiago, hijo del exlanzador de las Grandes Ligas José Rafael “Palillo” Santiago, resaltó que Seda fue uno de sus amigos de crianza en la zona de Valle Arriba Heights en Carolina.

PUBLICIDAD

“Sé que Eliezerth se casó hace poco y se mudó a Las Piedras junto con su esposa, que compraron una casa. Lo conocía de pequeño, pues nos criamos juntos en Valle Arriba Heights. De verdad que estoy bien sorprendido... en estos últimos meses hemos perdido a varias amistades y siempre duele cuando son muertes inesperadas. Cuando la persona lucha contra una condición o una enfermedad, pues uno se va preparando mentalmente, pero cuando es así, un accidente así, de verdad que choca y te pone a pensar y a recapacitar que estamos aquí prestados”, resaltó Santiago en entrevista con El Nuevo Día.

Santiago, quien ahora vive en los Estados Unidos, describió a Seda como “tremenda persona” y un “gran amigo”.

“Fue tremendo individuo. Era una persona jovial, venía con chistes, y fue un buen compañero y un gran amigo. No tengo nada negativo que decir de él. Nosotros jugábamos baloncesto en la calle y también jugamos juntos en las pequeñas ligas, aunque después de ahí no siguió. Compartíamos todos los deportes en la calle”, añadió.

“Yo nací, prácticamente, en Valle Arriba Heights, así que básicamente lo conozco desde ese momento. Yo tengo ahora 56 años, así que lo conocía por, básicamente, una vida completa. Era un grupo grande de amistades y también venían personas de afuera, como Alí Warrington (hijo del comediante Otilio Warrington, conocido artísticamente como ‘Bizcocho’). La calle de nosotros, la calle Yagrumo, era una calle sin salida y los niños de las calles aledañas iban allí para jugar. También venían personas como el maestro Elías Lopés (el fenecido trompetista), que en paz descanse, y hacían fiestas de Navidad... los vecinos de todas las calles terminaban en nuestra calle, en esa parranda, y siempre estábamos compartiendo juntos. Íbamos a la escuela juntos y, básicamente, todo lo hacíamos juntos”, relató Santiago.

PUBLICIDAD

Santiago recordó que Seda sirvió en la Marina de Guerra de los Estados Unidos y fue una persona que nunca titubeó para ayudar a los demás.

“Tremendo amigo y una gran persona. Estamos en shock por esta pérdida”, puntualizó.

Publicación del exjugador y dirigente Alex Santiago sobre la tragedia en Las Piedras que cobró la vida de Eliezerth Seda. (Captura Captura)

Otro que lamentó la pérdida de Seda fue el residente de Carolina Ángel Luis Ortiz. Ambos compartían el amor por la salsa.

“Yo lo conocí en el área de Carolina porque él es de ese pueblo, del área de Villa Carolina. Lo conocí en el negocio de Adán y Eva en la avenida Monserrate. Frecuentaba mucho ese negocio, era como de la familia”, contó en entrevista con este medio.

“De lo que conocí de él, era una persona jovial, siempre contento, siempre bailando, siempre tocando conga. Me enviaba muchos videos de los sitios que estaba (en Inglaterra cuando viajaba), de los sitios que iba”, abundó al compartir una foto donde aparecen ambos, dijo, disfrutando del Día Nacional de la Zalsa en el 2017, cuando ardía la fiebre del Team Rubio, en alusión al equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Por la diferencia de idiomas, confesó que no pudo compartir mucho con Goldthrope, pero con Seda tiene memorias que atesorará. “Fue gran amigo, un gran amigo. Es una tristeza enorme de verdad, jamás lo iba a pensar”.

“Siempre se preocupaba por saber de mí”

Jaime Espada, residente de Carolina, compartió a El Nuevo Día lo mucho que le dolió la noticia de perder a su amigo de hace más de una década.

“Salsero de la mata, conocedor, muy cordial y serio en sus cosas, dondequiera que iba hacía amistades enseguida. Nos ayudábamos mutuamente y de verdad que esto ha sido un golpe fuertísimo. Ayer mismo él me envió un mensaje, lo vi tarde, le iba a contestar y nunca le contesté... ‘too late’. Eso duele porque él siempre se se preocupaba por saber de mí”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Dijo que sabía que se había mudado hace poco a Las Piedras y que Seda estaba “contentísimo” con su nuevo hogar.

“Conocí a Janine hace como tres años, era una empresaria en Inglaterra, él me había comentado, y se la pasaba viajando entre Puerto Rico e Inglaterra. Nos procurábamos muchísimo. Prácticamente me escribía todos los días un chiste, una pocavergüenza, y siempre me invitaba a ver a la esposa”, compartió.