Las Piedras - Un hombre murió y una mujer resultó con quemaduras graves en su cuerpo en una fuerte explosión ocurrida esta mañana en una residencia de la urbanización Mansiones de los Artesanos en Las Piedras.

De forma preliminar, las autoridades entienden que el incidente, que afectó a las residencias de al menos dos cuadras de distancia, fue a causa de un escape de gas.

Los hechos se registraron a eso de las 9:30 a.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Lo que sabemos al momento

- Un hombre, que no logró salir de la casa a tiempo, falleció, confirmaron las autoridades en conferencia de prensa.

- Una mujer fue transportada a Centro Médico con heridas. Según el relato de los vecinos, la vieron salir corriendo de la residencia poco después de la explosión.

- Las autoridades esperan por un ingeniero estructural que evalúe el riesgo de colapso de la casa, que resultó con graves daños. Hasta que no ocurra esa inspección, no entrarán al lugar. No obstante, los bomberos se mantienen en proceso de enfriamiento y remoción de escombros. “La estructura está bastante comprometida. Estamos esperando un ingeniero estructural que viene y nos va dar el release para poder entrar y continuar los trabajos de búsqueda y rescate”, sostuvo el comisionado interino de Bomberos, Marcos Concepción.

- En la escena hay unidades de Bomberos Las Piedras y Juncos, así como de Operaciones Especiales.

- Las autoridades indicaron que casas de hasta dos cuadras de distancia de la explosión se vieron afectadas. Desconocen, al momento, si los vecinos más cercanos podrán regresar pronto a sus hogares.

- Aunque aún por confirmar, se presume que la explosión fue a causa de un escape de gas.

Uno de los vecinos dijo a El Nuevo Día que en esa residencia vive una pareja que lleva un año residiendo en el lugar y que hace unos días regresaron de viaje. Añadió que después de la detonación vio salir a una mujer, pero no así al hombre.

Posteriormente, este diario pudo confirmar con un oficial en la escena que la mujer fue transportada en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras.

No fue hasta tres horas después que las autoridades pudieron confirmar que un hombre resultó heridas que le provocaron la muerte durante la explosión.

Mientras, Nieves indicó que, de forma preliminar, entienden que la explosión tiene relación con algún tipo de gas propano. “(La explosión) sería en el área de la cocina”, dijo Nieves.

Yamil Sánchez, vecina de la calle posterior, recordó que “fue horrible el impacto que sientes en el cuarto, se escuchó como una bomba. Cuando salimos me comunique con el 9-1-1. Se han comunicado amistades de Yabucoa, San Lorenzo que dicen que se sintió allá”.

Otro vecino expresó: “Son lamentables los hechos y los sucesos que un vecino haya sufrido una desgracia como esta. Cuando me asomé por la ventana vi a la señora correr, salir sin ropa y la otra persona que vive ahí no la vi salir”.

Las autoridades investigaron el reporte de una explosión en la urbanización Mansiones de los Artesanos en el municipio de Las Piedras.

A eso de las 10:30 a.m., quedaban “focos de incendio” en las losas de concreto que colapsaron, por lo que hacían una búsqueda secundaria y utilizarían un drone para hacer una evaluación de la estructura antes de entrar a la misma, para evitar un accidente por colapso.

Por su parte, el alcalde de Las Piedras, Miguel “Micky” López manifestó que “ya me han dicho que como cinco o seis viviendas resultaron afectadas, y carros con cristales rotos”.

“Fue tan fuerte el ruido, que me han llamado de otros municipios, como Gurabo”, agregó.

También ciudadanos reportaron haberla oído en Juncos, San Lorenzo y Yabucoa.

