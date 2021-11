Las Piedras - El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Nino Correa, indicó que personal especializado procederá a derrumbar, en algún momento del día de hoy, viernes, o mañana, sábado, la residencia en la que se registró una fuerte explosión que cobró la vida de un hombre y que le causó quemaduras graves a una mujer.

Ingenieros estructurales consultados por el Nmead y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) recomendaron demoler la estructura debido a los daños que sufrió tras la explosión que, se cree, ocurrió debido a un escape de gas propano.

“Ahora el inspector de incendios (fire marshal, en inglés) realiza su investigación y tiene una área identificada (de donde puede que se haya originado la explosión). Por el daño que sufrió la parte trasera de la residencia, donde estaba el área de la cocina, (el inspector) solicitó entrar al área, por lo que primero se apuntaló (reforzó) la estructura para que pueda completar sus labores. No podemos remover muchos escombros porque el inspector tiene que completar su investigación, pero una vez culmine y complete su informe, procederemos a remove escombros”, enfatizó Correa.

“Ya hablamos con el municipio y ellos proveerán maquinaria pesada para derrumbar lo que queda de la estructura por recomendación de los ingenieros estructurales. El director (de Las Piedras) de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (Omme) coordinó para que, una vez los muchachos culminen sus labores, moverán un vehículo (en la residencia) y procederán a demoler lo que queda de la residencia”, añadió el experimentado rescatista.

Correa enfatizó en que los ingenieros estructurales permanecerán en la escena hasta que se complete el proceso de demolición y que también realizarán inspecciones en las casas aledañas a la zona de la explosión para verificar que no sufrieran daños que puedan comprometer la integridad general de las viviendas.

/ Las autoridades confirmaron que un hombre falleció y una mujer resultó con quemaduras de gravedad por la explosión que se registró este viernes en una casa que ubica en la calle Cerezo de la urbanización Mansiones de los Artesanos, en Las Piedras. (Vanessa Serra Díaz)

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa, indicó que el cuerpo fue localizado dentro de la residencia. (Vanessa Serra Díaz)

Mientras, la teniente coronel Felicita Coreano, comandante de área de Humacao, señaló que una mujer resultó herida y que fue traslada al Centro Médico de Río Piedras. (Vanessa Serra Díaz)

“Tenía quemaduras graves”, dijo sobre la condición de salud de la perjudicada. (Vanessa Serra Díaz)

Al menos otras siete viviendas se afectaron por la explosión. (Vanessa Serra Díaz)

No hay vecinos heridos, sin embargo, recibieron asistencia psicológica. (Carlos Tolentino Rosario)

La explosión fue tan violenta que lanzó parte de una pared encima del carro que estaba en la marquesina y otros pedazos llegaron al medio de la calle. (Vanessa Serra Díaz)

Otra pared terminó en la marquesina de una casa aledaña, donde la explosión provocó además que estallaran los cristales de las ventanas y puertas. (Vanessa Serra Díaz)

“Fue fuerte la explosión. Se sintió en el casco urbano (de Las Piedras) y en otros pueblos cerca y me indican que fue con gas propano”, detalló el agente Marcos Rivera, del Negociado de la Policía. (Carlos Tolentino Rosario)

La explosión habría sido causada por un tanque de gas. (Carlos Tolentino Rosario)

“Los ingenieros estructurales están aquí para velar por que las dos residencias que están a los lados no se vean afectadas durante el proceso de derrumbe. Los ingenieros también inspeccionarán las estructuras más cercanas (a la zona del estallido) para verificar que no ocurrieran daños significativos. Ellos inspeccionarán las residencias cercanas y ya hablamos con la asociación de residentes para separar una fecha y venir a hablar con los ciudadanos”, resaltó Correa.

En específico, el comisionado del Nmead indicó que le preocupa que los vecinos que utilizan tanques de gas ahora puedan pensar que no son seguros.

“Me preocupa que las personas que usen tanques de gas vayan a pensar que representa un peligro. Un tanque de gas no representa peligro, y en ese sentido, es probable que lo que ocurrió aquí hoy fue que se quedó una hornilla prendida u otra situación. Eso lo determinará el inspector, pero sacamos los tanques (de la residencia) y no sufrieron ningún tipo de daño. Así que no podemos permitir que se mezcle una cosa con otra porque crearía ansiedad. Por eso estaremos visitando la comunidad para hablar con ellos, orientarlos y aclarar todas sus dudas”, recalcó Correa.

Más temprano en el día, el comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción, indicó que la onda expansiva que surgió de la explosión afectó a las residencias de, al menos, dos cuadras de distancia. “El punto caliente (el lugar, donde se cree, se originó la explosión) lo encontramos en la cocina. Posiblemente pudo haber sido provocado por algún escape de gas en alguna línea o una hornilla que dejaron abierta y sin vigilar”, explicó Concepción.

Tras las autoridades llegar a la escena, vecinos del área ya brindaban asistencia a una mujer de unos 55 a 57 años, que no ha sido identificada, que salió de la estructura. El Centro Médico en Río Piedras, a donde fue transportada mediante ambulancia aérea, luego informó que la mujer sufrió quemaduras de segundo grado en varias partes de su cuerpo.

“Está en una condición muy delicada Tiene un 80% de quemaduras en el cuerpo, entre segundo y tercer grado. El pronóstico es reservado. El personal y los médicos de trauma están haciendo todo lo que pueden porque esta persona salga de su predicamento y esperamos que así sea”, dijo a Telenoticias el director de la sala de emergencias, Charlie Gómez.

De momento, las autoridades piensan que la explosión ocurrió debido a un escape de gas propano, pues en la residencia se encontraron tanques que no sufrieron daños. (Vanessa Serra Díaz)

Antes de ser transportada, la mujer le indicó a las autoridades que un hombre, que tampoco ha sido identificado, se encontraba dentro de la residencia. Una vez los ingenieros estructurales dieron el visto bueno, el personal de emergencia y rescate entró al hogar y encontraron su cuerpo sin vida.

Si bien la teoría de las autoridades se sostenía en que un escape de gas fue el detonante de la explosión, al momento de esta publicación no pudieron precisar por qué el incidente fue tan severo como para desplomar una residencia casi en su totalidad y generar un estruendo a varias millas de distancia.

“Preliminarmente, sabemos que un escape de gas pudo haber sido lo que provocó la explosión. Pero realmente la cantidad de gas que había (en la casa) debió ser considerable para haber afectado toda la estructura y generar el impacto que vimos”, apuntó Concepción.