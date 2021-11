Tan pronto Heriberto Sosa se enteró de la tragedia ocurrida la madrugada del domingo en el restaurante El Hipopótamo, en Río Piedras, saltaron a su mente múltiples preguntas, como la identidad de los criminales que habían secuestrado tres empleados del local y quiénes eran las víctimas.

Sosa, quien visitó este viernes El Hipopótamo en su reapertura desde el fin de semana, frecuenta el local desde 1983, cuando acudía al negocio para su dosis diaria de café, “que era el vicio mío de entonces”. En esa época, estudiaba en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y hacía pausas mientras estudiaba en la biblioteca José M. Lázaro para visitar el restaurante.

“Quedé consternado. Me pareció increíble porque uno no espera una cosa como esa, pero, al mismo tiempo, constaté que estamos mal en general en Puerto Rico”, expresó Sosa, al ser abordado por El Nuevo Día.

Sosa se preguntó, específicamente, por el bienestar de un joven de 18 años, que trabaja en el negocio, llamado Francisco. Afortunadamente, no le pasó nada, contrario a Jesús Francisco Pérez, quien resultó muerto durante el secuestro del que fue objeto junto al dueño de El Hipopótamo, Juan Almeida, y otro empleado.

Según la teoría de las autoridades, Jesús Francisco Pérez murió a causa de heridas de bala sufridas dentro de la van donde lo tenían secuestrado. Su cuerpo fue abandonado por los raptores en las inmediaciones de una gasolinera ubicada en la carretera PR-1, jurisdicción de Guaynabo.

Tres individuos han sido acusados por el secuestro y asesinato: Luis Aulet Maldonado y Luis Cabán Nieves -ambos arrestados- y Geofley Jomar Pérez, quien fue acusado en ausencia.

“Tengo dos chicas tropicales e inmediatamente pienso en ellas, que están bien activas en la calle en una gestión de creatividad y producción ya que ambas son músicos y las tengo agarradas del corazón”, dijo Sosa de 60 años.

Heriberto Sosa, cliente, se expresó consternado con lo ocurrido. (Vanessa Serra Díaz)

Sentida reapertura

El Nuevo Día visitó el negocio a media mañana de este viernes y lucía como si nada hubiese ocurrido. Un intento inicial para conversar con un gerente encargado no rindió frutos, pero luego Ramón Núñez, quien labora hace 32 años en el restaurante, compartió unas palabras con este diario.

Indicó, por ejemplo, que la gerencia les ha recalcado a los empleados que avisen sin necesitan terapia para atender la carga emocional de lo ocurrido. Algunos empleados han decidido tomarse un día libre adicional y no era de menos: su compañero más joven había sido asesinado en un incidente en el que también estuvo involucrado uno de los dueños del restaurante y una tercera persona.

Sobre el joven asesinado, Núñez indicó que no tenía un horario fijo y trabajaba esporádicamente. “Era chévere, cool. Lo recuerdo bien porque tengo diferentes carros y me preguntaba en qué carro andaba ese día. Tenía 16 años, no tenía malicia de las personas adultas como nosotros… no malicia, pero él iba a la escuela, venía aquí, no bebía... un nene de 16 años”, afirmó Núñez, quien conoce al padre de Jesús Francisco Pérez hace 35 años.

“Uno se pregunta: ¿por qué pasó?, ¿por qué le pasó a él?, ¿por qué le pasó a él y no a uno de los adultos? No te puedo decir”, afirmó el hombre de 47 años y quien precisamente comenzó a trabajar en el restaurante de adolescente, como lo hizo Jesús Francisco.

“Lloré, y lloré mucho”

Ángela Santiago, de 23 años, ha visitado el mítico restaurante “toda su vida” e igualmente se impactó por la noticia, particularmente la muerte de Jesús Francisco Pérez, el niño tímido que trabajaba entre los “hombres rudos” del local.

Santiago contó, a este diario, que cuando escuchó sobre el desenlace fatal del suceso, lloró.

“Lloré, y lloré mucho. Mi familia y yo estuvimos bien afectados por la noticia, tanto porque nos parece horrible y porque a mí Jesús me atendió. Siempre lo vi como un muchacho bien tímido, pero haciendo su trabajo. Aquí, todos son hombres trabajando, y ellos pueden ser así rudos, pero de una manera divertida y siempre lo veía en la suya. Me dio mucho sentimiento y tristeza que haya pasado”, dijo la joven, acompañada por su pareja.

“Esto me ha hecho repensar la vida. Me ha dado miedo por mi propia seguridad. Vivo cerca y ayer llamé a mami para preguntarle si estaba bien. En Puerto Rico, no secuestran a la gente, es algo que usualmente no se ve. En Puerto Rico, ocurren asesinatos y muchos crímenes, pero los secuestros no se ven mucho…. y la gente a los 16 años no se supone que se muera”, dijo.