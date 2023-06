Cada día de clases, poco después de las 3:00 de la tarde, empieza el tumultuoso desfile. A la biblioteca comunitaria del barrio Villa del Mar, en Santa Isabel, empiezan a llegar niños de todo el municipio y hasta de pueblo limítrofes. Buscan lo que casi ninguno encuentra en otro: un sitio con libros, computadoras y paz, donde hacer asignaciones con la asistencia de una adulta amable, paciente y entendida en la mayoría de las materias.

La adulta es Jacqueline Ortiz Vélez. Tiene 37 años y es graduada de Química del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR). En 2003, a los 17, sufrió un percance impensable: durante un tiroteo que no tenía nada que ver con ella, en las fiestas patronales de Santa Isabel, una bala le penetró la cabeza. Los médicos le dieron 10% de probabilidades de vida. Pero sobrevivió. Con hercúleas dosis de voluntad, completó su bachillerato en el RUM.

Tras graduarse, Ortiz Vélez, quien a causa del balazo experimentaba entonces ligeras dificultades de movimiento y habla que hoy son imperceptibles, nunca consiguió empleo. Desde el mismo 2011, entonces, abrió la biblioteca de la comunidad, que estaba, como incontables otras, cerrada y abandonada. Por 12 años, ha atendido allí, primero a niños y después a innumerables adultos, sobre todo ancianos, que necesitan asistencia tecnológica con gestiones gubernamentales, incluyendo ayuda por desastres naturales.

Todo lo hace Ortiz Vélez de manera voluntaria, sin recibir un centavo. Algunos donativos le ayudan a mantener abierta y en condiciones la biblioteca en la que se educan niños de comunidades desventajadas que, de otra manera, no tendrían acceso a recursos tecnológicos o educativos. Ella no recibe ningún salario.

La historia de su increíble recuperación y encomiable labor fue publicada por El Nuevo Día en 2017. Cayeron algunas promesas de ayuda. Ninguna se concretó.

Alguien, por fin, reconoce su titánica labor. Ortiz Vélez acaba de recibir el premio Dorothy Richardson de Liderazgo Comunitario, que otorga NeighborWorks America, una organización no gubernamental, con sede en Washington, dedicada al fortalecimiento comunitario y a buscarles a las personas de posición económica desventajada la oportunidad de vivir en comunidades costeables.

Ortiz Vélez fue premiada “por promover la inclusión social y la resiliencia comunitaria en Villa de Mar”, que es una comunidad de alto nivel de pobreza.

La líder comunitaria se manifestó muy sorprendida por un reconocimiento que no esperaba, pero dijo que espera que sirva como inspiración a otras personas que tengan necesidades en sus comunidades. “Esto es algo que ayuda a que los demás se inspiren y logren ver que no hay barreras para lograr las cosas. Aunque no haya ni un centavo, se puede”, dijo.

“Hace 12 años, Ortiz Vélez fundó la biblioteca electrónica comunitaria, para ayudar a combatir las bajas tasas de alfabetización. Todavía administra la biblioteca y ha organizado numerosos eventos comunitarios, incluyendo ferias de salud, festivales culturales y campañas de limpieza ambiental para promover la participación comunitaria y la cohesión social. Su incansable esfuerzo ha impactado significativamente la vida de cientos de personas en Villa del Mar”, dijo NeighborWorks America en un parte de prensa.

El reconocimiento, que le será entregado en una ceremonia en Washington en una fecha que no ha sido precisada, incluye, además de una placa, un donativo de $5,000 para la biblioteca.

Ortiz Vélez aprovechó para recordar que, en un país donde se invierte tanto en tanta cosa, las comunidades no deberían ser excluidas. “Debe haber dinero para las comunidades”, señaló.