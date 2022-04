En momentos en que gran parte del país aguarda por el restablecimiento del servicio eléctrico, el exrepresentante de los abonados ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Agustín Irizarry recordó que en el 2013 hubo un apagón idéntico al que ocurrió este miércoles y no se restableció la luz por completo hasta casi tres días después del incidente.

“Aquella vez, a mi mejor recuerdo, estuvimos tres días sin luz”, apuntó Irizarry.

Recordó que en el 2013 se trató de un fuego en la Central Aguirre a causa de un disyuntor, lo que comúnmente se conoce como un breaker.

“¿Qué lo ocasionó? Recuerdo que a nosotros (la Junta de Gobierno) nos dieron un informe técnico y se nos dijo que había sido una pieza mecánica dentro del disyuntor que no había operado y eso ocasionó que se energizara y cogiera fuego por dentro”, destacó el ingeniero.

Dijo que el incidente del 2013 es similar al que ocurrió el miércoles en la noche en la central Costa Sur, en Guayanilla. Allí hubo una avería en el patio de interruptores de la central que, a su vez, provocó un incendio en dos subestaciones de dicha central. En ese momento, todo el sistema energético del país se apagó como parte de una respuesta de autoprotección.

Hasta el momento el sistema energético no se ha recuperado en un 100%.

Irizarry dijo que no se le ha explicado al país un informe de los daños. Además, destacó que el lugar donde se originó el siniestro, en Costa Sur, es “el mismo sitio en el que Ecoeléctrica se conecta al sistema de la AEE y eso nadie lo ha dicho”.

“Nos vamos a tardar -fácilmente- hasta el lunes en restablecer el sistema en lo que se construye eso que se dañó allí”, dijo no sin antes destacar que el área oeste puede ser más afectada porque “la energía nos llega de Costa Sur”.

“El único que se lo cree o lo dice es LUMA (Energy) de que esto no va a tardar. Ellos lo que han hecho es sobregirarse. Se trajo (a la isla) con esa promesa de que iban a ahorrar dinero e iban a hacer todo mejor que Energía Eléctrica y lo que han hecho es gastar más y la mejoría en el servicio no la he visto”, sentenció.

LUMA Energy se encarga desde junio del año pasado de la transmisión y distribución del sistema energético.