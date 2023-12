Cuando las personas se acercan al espacio designado de Tronky en las instalaciones de la Humane Society of Puerto Rico, en Guaynabo, la perra sata de pelaje marrón se para en sus patas traseras para saludar. Su boca abre casi como una sonrisa y lleva en el cuello un pañuelo con luces de Navidad. La perra mediana se vuelve a acostar en el suelo, una vez las personas se van.

Tronky, al igual que las otras decenas de animales en el albergue, espera por alguien que se enamore de ella y la adopte.

Con el fin de encontrar hogares para los animales durante la época navideña, Humane Society of Puerto Rico celebró este sábado su decimotercera feria de vacunación a bajo costo y adopción, denominada “Adopta Amor”. Al culminar la actividad, se administraron más de 50 vacunas, pero solo cinco animales –dos gatos y tres perros– habían encontrado una familia.

“Hay demasiados en las calles, hay demasiados animales que necesitan un hogar”, expresó Maritza Rodríguez Rosario, directora ejecutiva de Humane Society of Puerto Rico. “En vez de regalar un animal en la Navidad, regala un hogar. El animal no se regala, el animal no se compra. El animal se adopta y se trata como un miembro más de la familia porque es un ser que siente”.

PUBLICIDAD

El Nuevo Día reportó, el pasado julio, que los albergues y santuarios operan a máxima capacidad debido, en parte, a la negligencia de personas que ya no quieren hacerse cargo de ellos. El problema de animales abandonados en las calles se ha exacerbado tras los huracanes, temblores y la pandemia de COVID-19.

“Hemos visto en los últimos tres años, desde la pandemia, que hubo un aumento en las adopciones porque la gente estaba en las casas, pero, luego que se abre todo y regresan a los trabajos, vinieron las entregas y las devoluciones”, lamentó Rodríguez Rosario.

En total, Humane Society of Puerto Rico actualmente alberga más de 100 animales, incluidos 60 perros, 39 gatos, cuatro caballos y un conejo. El albergue, sin embargo, tiene una capacidad para recibir 80 perros y gatos.

Rodríguez Rosario enfatizó que la adopción de los animales permite que se abra un espacio para recibir otras criaturas en el albergue. “(La adopción) es la forma que tenemos nosotros para ayudar a la comunidad. Un animalito que se adopta es el espacio que se abre para poder recibir un animal y darle la misma oportunidad de vida”, detalló.

Harley, un cachorro blanco y negro, fue albergado en Humane Society of Puerto Rico hasta su adopción hace un mes. Para Javier Núñez, guardián de Harley, la decisión de adoptar, en lugar de comprar una mascota, representa una manera de ayudar socialmente.

“Estás ayudando con la sobrepoblación de animales que existe”, manifestó Núñez, quien regresó al albergue para vacunar al perro, que describió como el consentido de la casa.

PUBLICIDAD

Javier Núñez y Brenda Hernández fueron al albergue para vacunar a su perro, Harley, que adoptaron hace un mes. (Vanessa Serra D’az)

Retos en la adopción

Las personas que llegan al albergue, dijo Rodríguez Rosario, tienden a buscar cachorros, por lo que es más difícil lograr la adopción de perros mayores. Un cachorro, sin embargo, “quizás, para ciertas familias, no es la opción correcta”.

“Una persona que me viene a adoptar un ‘puppy’, por la experiencia, sabes que ese no es un buen ‘match’ porque el ‘puppy’ toma cerca de dos años acostumbrarse a un estilo de vida y aprender”, explicó. “El (perro) adulto se toma una semana en acostumbrarse al hogar”.

Una ventaja de adoptar un perro adulto, señaló Rodríguez Rosario, es que el tamaño y temperamento del animal ya están establecidos. En el caso de los cachorros, no se puede garantizar el tamaño del animal si es mezclado.

“Muchos (de los cachorros) son mezcladitos. Conocemos mamá, no conocemos papá o no conocemos ninguno de los dos, así que no podemos garantizar que ese perro va a ser chiquito”, abundó la directora.

En tanto, también es más difícil lograr la adopción de los gatos y las hembras. “La gente piensa, ‘la hembra pare’. Todos nuestros animales se van esterilizados, vacunados, con microficha, desparasitados, en preventivo de corazón”, aclaró Rodríguez Rosario.

La directora ejecutiva de Humane Society of Puerto Rico, Maritza Rodríguez Rosario, urgió a los ciudadanos a adoptar, no comprar mascotas. (Vanessa Serra D’az)

Compromiso y expectativas reales

Aunque “Adopta Amor” concluyó este sábado, Humane Society of Puerto Rico tiene animales en adopción todo el año.

Rodríguez Rosario exhortó a quien considere abrir las puertas de su casa a un animal a que tome el tiempo de buscar información sobre la criatura que tenga en mente para determinar si se ajusta a su estilo de vida. Asimismo, recomendó que prepare su hogar “como usted lo prepararía para un niño”.

PUBLICIDAD

“Todo el mundo me pregunta cuáles son los requisitos para adopción”, dijo Rodríguez Rosario. “Compromiso y una expectativa real de que, cuando ese animalito llegue a casa, lo tenemos que educar”, destacó.