Renuncia la comisionada del Cuerpo de Vigilantes del DRNA

Ronda ha sido la primera y única mujer que ha ocupado el puesto de comisionada en el Cuerpo de Vigilantes. Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de controversias, siendo la más reciente denuncias emitidas por parte de los integrantes del organismo, quienes alegaron no contar con suministros suficientes para su alimentación en la Isla de Mona .

“Ella no es objetiva. Promueve la división entre los compañeros. Genera un mal ambiente laboral. No es profesional. No tiene empatía con los vigilantes, no hace planes de trabajo que tengan resultados positivos. El vocabulario o la forma de ella tratar a los vigilantes es de humillación, de hostigamiento, de opresión y de altanería prácticamente”, expresó la presidenta del sindicato, Jessica Martínez, a este medio vía telefónica.