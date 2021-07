Otra nueva estocada sufrió hoy el motor de rastreo e investigación de casos de COVID-19 en Puerto Rico con la renuncia de Yonaica Plaza, quien había sido nombrada hace varios meses a la dirección del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC).

El Nuevo Día supo que la renuncia es efectiva el próximo 30 de julio y se da luego de una serie de molestias que Plaza denuncia en una carta enviada hoy a varios miembros de la Oficina de Epidemiología e Investigación de Salud, donde había sido reubicada tras la disolución del SMICRC el pasado 17 de mayo.

Aunque en esa carta la epidemióloga agradece “el gran reto y la encomienda en medio de transiciones políticas y administrativas” que aceptó entonces de darte continuidad a este esfuerzo, advierte que “los planes, decisiones, comunicación, servicios, transparencia y trato humano no es posible desde la Oficina de Epidemiología”.

PUBLICIDAD

Según se desprende de la carta, la falta de transparencia y comunicación se debe, principalmente, a que Salud no le haya comunicado al pueblo que el aumento de casos, específicamente de brotes y conglomerados, incluyendo personas completamente inoculadas con la vacuna de Pfizer.

“La información no sale a la luz de manera clara y mis principios profesionales y personales no me permiten continuar haciendo el trabajo de manera eficiente y organizada”, reitera Plaza en la carta.

La epidemióloga detalla que ha insistido en pedir informes de entrevistas realizadas por los sistemas municipales y advierte que heredó “situaciones personales del pasado con otras personas”, pero no formará parte de ese drama.

“Se ha perdido el enfoque de lo que es el servicio y acción inmediata para la gente de nuestro país y no formaré parte de decisiones que no apruebo”, insistió.

Plaza había ocupado el puesto de Fabiola Cruz, epidemióloga que creó el primer sistema de rastreo de casos en el municipio de Villalba, modelo que luego fue ampliado a nivel isla bajo la dirección de Salud.

Dos días después de la disolución del SMICRC, el pasado 19 de mayo, el doctor Carlos Mellado, secretario de Salud, anunció el nombramiento del doctor José Becerra como principal oficial de epidemiología.

La renuncia de Plaza ocurre justo cuando Puerto Rico atraviesa un dramático aumenta de contagios, aparentemente por la transmisión comunitaria de la variante Delta. Hoy la tasa de positividad de COVID-19 se encuentra en 6.2%, con 5.5% en casos únicos o de una sola persona.