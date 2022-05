Más de la mitad de los casos de hepatitis aguda de origen desconocido que se han reportado a nivel mundial han sido en niños de cinco años o menos, por lo que se descarta que haya una relación directa con el COVID-19 ya que esta población pediátrica no está autorizada para recibir la vacuna contra este virus.

Así lo informó la doctora Iris Cardona, principal oficial médico del Departamento de Salud, quien comentó que ya se han reportado casos sospechosos en 22 jurisdicciones de Estados Unidos, incluyendo el caso que se investiga en Puerto Rico.

“Es un caso que reúne lo que el CDC llama por definición, en cuanto a síntomas y hallazgos de laboratorio”, dijo la infectóloga pediátrica sobre el caso sospechoso que se investiga en una menor que se encuentra hospitalizada en la isla. Se trata de una niña de dos años que ya recibió un trasplante de hígado. Aunque no ofreció detalles por respeto a la familia de la menor, Cardona comentó que el caso, que no tenía historial de viaje, aún no ha sido confirmado.

Las pruebas de rigor para confirmar o descartar que sea un caso de este tipo, indicó, ya se realizaron y enviaron a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para su estudio y evaluación.

Según Cardona, ya se han reportado más de 200 casos en 20 países. En un “telebriefing” ayer con directivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo, se dio a conocer que solo en Reino Unido se han identificado 163 casos. Un 72% de estos casos arrojaron positivo a adenovirus, virus común que puede causar síntomas respiratorios, vómitos y/o diarreas.

“Hay una alerta a la comunidad médica y trabajadores de la salud para que (casos sospechosos) se puedan identificar”, sostuvo.

La doctora Cardona advirtió que hay una serie de virus que pueden causar hepatitis aguda o inflamación del hígado de forma rápida y aguda. Entre estos mencionó al dengue y la mononucleosis, también conocida como la “enfermedad del beso” ya que se transmite por contacto directo de la saliva. Herpes, parvovirus y algunas cepas de influenza son otros virus que también podrían provocar hepatitis, agregó al comentar que 10% de los casos de este raro tipo de hepatitis han requerido trasplante de hígado.

“Hay una gama de patógenos que hay que investigar”, dijo al comentar que la relación de estos casos con el adenovirus aún es objeto de investigación.

Entre los síntomas que se han visto en estos casos, Cardona señaló dolor de barriga, náuseas, vómitos, diarreas, cambio en el color de la piel, la conjuntiva de los ojos y las heces fecales.

“Es importante buscar ayuda médica rápida, con su pediatra”, reiteró.

Hasta la fecha, dijo, no se han reportado más casos sospechosos que la menor que permanece hospitalizada. Cardona advirtió que todos los casos de hepatitis son de reporte obligatorio a Salud.