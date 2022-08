La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), el Overseas Press Club (OPC) y la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico (AFPR), condenaron esta mañana la agresión y el uso excesivo de la fuerza de oficiales de la Fuerza de Choque de la Policía contra periodistas y fotoperiodistas, durante la movilización de uniformados contra manifestantes que protestaban contra LUMA Energy anoche en la calle Fortaleza, en el Viejo San Juan.

Los gremios coincidieron en que no es la primera vez que oficiales de la Uniformada arremeten contra miembros de la prensa durante un evento como el de ayer, por lo que exigieron acciones contundentes por parte del comisionado Antonio López Figueroa y una revisión de los esfuerzos que se supone hayan implementado como parte de la Reforma de la Policía.

Por ejemplo, previo a las agresiones físicas, un oficial lanzó gas pimienta contra el fotoperiodista Juan Costa, quien labora en el portal Noticel, y otros periodistas que se encontraban en el perímetro entre manifestantes y policías, reportando las incidencias en transmisiones en vivo. Posteriormente, durante una movilización -que involucró el uso de rifles de balas de goma y granadas de humo- varios oficiales tiraron al suelo a Costa y lo agredieron, pese a que el colega reclamó tener su identificación y acreditación visible.

PUBLICIDAD

“Estábamos haciendo nuestro trabajo, en medio de la escaramuza entre manifestantes y la Policía. Esta reacciona y, a pesar de estar identificado hasta con un casco que dice ‘prensa’, esto no importó para empujarme y golpearme hasta caer al piso. Incluso, la prensa fuimos rociados con gas pimienta. Respetamos el trabajo que hace la Policía, pero ellos tienen que respetar el nuestro”, describió Costa en declaraciones escritas.

La protesta de diversos grupos sociales y edades estaba dirigida a manifestarse contra el desempeño de LUMA Energy y exigir la cancelación del contrato que mantiene a la compañía como la principal entidad responsable de distribuir el sistema eléctrico de Puerto Rico.

Durante la manifestación, que inició al filo de las 5:00 p.m., se expresaron múltiples líderes gremiales, figuras políticas, ciudadanos y artistas. Sin embargo, la Fuerza de Choque de la Policía de Puerto Rico activó, a eso de las 9:00 p.m., lo que llamó López Figueroa como un “plan de dispersión” en el que utilizaron rifles de balas de goma, granadas de humo y gas pimienta para obligar a los manifestantes a retirarse del área.

/

En una carta dirigida al secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, y el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, la Asppro condenó que el incidente contra Costa no es aislado, pese a múltiples querellas presentadas por el gremio en situaciones previas.

“Es evidente que las agresiones fueron intencionales y que iban dirigidas a golpear y empujar a un ciudadano que no le representaba peligro y que se encontraba documentando la manifestación sin impedir que los oficiales hicieran su trabajo. Para la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) esto es inaceptable”, sostuvo la presidenta del gremio periodístico, Damaris Suárez.

PUBLICIDAD

La Asspro hizo hincapié, además, en las disposiciones de la órdenes generales de la Reforma de la Policía sobre la conducta permitida de los oficiales. “Costa no representaba amenaza alguna para el oficial y no impedía sus funciones, según la (OG-625): ‘El nivel de fuerza utilizado durante un disturbio civil será proporcional a cada situación [...] Además, Costa se identificó como miembro de la prensa en múltiples ocasiones y vestía una identificación, según dispone la (OG-625) “Los medios de comunicación nunca serán señalados por la PPR como personas a ser dispersadas por causa de su rol durante un disturbio civil [...]’”.

En su misiva, Suárez señaló que previo a la agresión en contra del fotoperiodista, otros colegas como Yesenia Torres, de Teleonce, Nahira Montcourt, de El Vocero, y el fotoperiodista freelance Rafael Contreras, resultaron afectados por acciones de agentes de la Uniformada, al ser rociados “intencional e innecesariamente” con gas pimienta.

“Nos parece que se hace urgente que ustedes tomen cartas en el asunto y hagan valer las Órdenes Generales de la Reforma de la Policía... Estamos seguros de que pueden identificar a los responsables de estas agresiones”, sentenció.

Por su parte, el presidente de la AFPR, Josian Bruno, señaló que tanto periodistas como fotoperiodistas reconocen los riesgos en coberturas como las de ayer, pero recordó que ello no puede implicar un ataque directo contra un trabajo protegido por la Constitución.

“Entendemos que la naturaleza de nuestro trabajo nos expone a situaciones como la de anoche, en las calles del Viejo San Juan. Sin embargo, es inaceptable que miembros de la Policía de Puerto Rico agredan a fotoperiodistas y periodistas, debidamente identificados, obstaculizando nuestras funciones, protegidas por la Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos”, manifestó Bruno.

PUBLICIDAD

Mientras, el presidente de la OPC, Luis Guardiola, recordó -en entrevista con El Nuevo Día- que por señalamientos como el uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos y miembros de la prensa fue que se inició la Reforma de la Policía, por lo que solicitó a López Figueroa y a Torres medidas adicionales para garantizar que ataques como estos no se repitan.

“Yo estuvo ayer allí y hablé con Costa. En toda situación en que hay periodistas, y esto lo establece la propia reforma, los métodos que utiliza la Policía no pueden ser los que se utilizaron ayer contra estos compañeros. Ellos están identificados como miembros de la prensa. Y aunque en un momento de confusión se puede dar algún tipo de incidente, y nosotros lo sabemos y corremos ese riesgo, no puede haber un ataque directo, no es aceptable, viola las propias disposiciones de la reforma de la Policía y me parece que el comisionado y el secretario de Seguridad Pública tienen que tomar medidas adicionales para evitar eso a toda costa”, subrayó vía telefónica.

Además de las agresiones por parte de efectivos, destacó que, nuevamente, se registraron agresiones por parte de manifestantes contra periodistas y fotoperiodistas, por lo que hizo un llamado a que se reconozca la importancia del trabajo periodístico y se asegure la protección del ejercicio durante movilizaciones futuras.

“Del lado de los manifestantes, lanzaron directamente botellas de cristal, no de agua, de cristal a donde estaban los periodistas. Cuando se encendían las luces de las cámaras, lanzaron piedras. Sí, le lanzaron piedras a los policías, pero cuando veían las cámaras, también, (los manifestantes) le lanzaban piedras a los periodistas. La Policía tiene que controlar eso y los manifestantes tienen que entender que estamos haciendo nuestro trabajo y documentando lo que ocurre. A veces pueden ser hasta información e imágenes que confirmen algún exceso de uso de fuerza”, apuntó.

PUBLICIDAD

Reacciona el comisionado de la Policía

En respuesta a los señalamientos, el comisionado López Figueroa se distanció de cualquier ataque directo contra la prensa y aseguró que se investigarán todas las agresiones, incluyendo el enfrentamiento con Costa.

De acuerdo con el oficial, la Reforma de la Policía establece que todo acto que implique el uso de fuerza policiaca tiene que ser investigado, por lo que dijo que ya se inició la pesquisa sobre el incidente en cuestión.

“La Policía es amiga de la prensa. Hemos estado en situaciones, incluyendo el Verano de 2019, mano a mano informando al pueblo en el frente de batalla. Le tenemos total respeto a la prensa de Puerto Rico, incluso en los casos criminales que ustedes nos han ayudado a difundir imágenes. Estamos conscientes que Juan estaba con nosotros llevando toda la información minuto a minuto. Para la Policía la prensa es aliada en la lucha contra el crimen”, aseveró durante una conferencia de prensa.

“Como hemos hecho anteriormente, vamos a recalcar a nuestras unidades de agentes para que tomen las precauciones para evitar las situaciones con miembros de la prensa que están haciendo su trabajo”, agregó.

Indicó, además, que se comunicó directamente con Costa para expresar su solidaridad, hecho que fue confirmado por el fotoperiodista en su cuenta de Twitter.

López Figueroa rehusó comentar si el manejo de los oficiales durante la protesta de ayer fue efectivo o el correcto, pero insistió en que los niveles de fuerza utilizados eran cónsonos con la Reforma de la Policía.