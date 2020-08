Dos jóvenes fueron rescatados temprano esta mañana después de que quedaran atrapados ayer por la crecida del río Toro Negro, en Ciales, en medio del paso de la tormenta tropical Laura por Puerto Rico.

El alcalde de Ciales, Luis “Rolan” Maldonado, indicó que los rescatistas estuvieron intentando el sacarlos desde ayer en la tarde, pero las condiciones provocadas por el fenómeno atmosférico impidieron que se lograra antes.

Maldonado explicó que se trataba de un joven de 19 años y un adolescente de 17 años, quienes quedaron atrapados sobre una piedra cuando creció el nivel del agua en el conocido charco El Morón del río Toro Negro.

"Los pudimos sacar a los dos muchachitos a las 6:30 de la mañana", dijo Maldonado.

Según el funcionario, ambos jóvenes habían llegado al charco a eso de las 11:00 a.m. porque habían visto que no llovía y que el tiempo estaba soleado, pese a las advertencias de no estar cerca de cuerpos de agua por la cercanía de la tormenta Laura.

PUBLICIDAD

“Con la tormenta, en Ciales vino a llover y hacer viento después de las 5:00 de la tarde. Parece que ellos vieron el día tranquilo, pero se comunicaron con emergencias cuando el río creció”, relató Maldonado.

“Cuando se empezó a tratar de buscarlos, no se pudo, porque el río estaba muy crecido”, agregó.

Maldonado señaló que al no poder llegar de forma directa, indagaron sobre la posibilidad de usar un helicóptero, como planteó anoche el comisionado interino del Negociado de Manejo de Emergencias Estatal, Nino Correa.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Así lucía el malecón en Yabucoa durante una de las primeras bandas de lluvias.

La administración del municipio de Río Grande realizaba un dragado en la mañana para evitar inundaciones ante paso de la tormenta Laura.

Malecón en playa de Ponce.

Así se encontraba la zona del muelle de Culebra al mediodía, en momentos en que la tormenta Laura se encontraba al suroeste de Puerto Rico.

Algunos ríos en Río Grande comenzaron a reaccionar desde temprano a las primeras lluvias que llegaban de la parte frontal del sistema.

El municipio de Humacao fue uno de los primeros pueblos en recibir lluvias con ráfagas. Imagen de la playa Punta Santiago en Humacao. (GFR Media)

Esta quebrada en Río Grande, al lado de la entrada del complejo turístico Coco Beach, se había salido de su cauce en la mañana.

Desde ayer, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados mantiene una compuerta abierta en la represa del embalse Carraízo como medida preventiva ante el paso de la tormenta Laura.

Los surfers aprovecharon las altas olas provocadas por el paso de la tormenta tropical Laura por Puerto Rico en la Playa Aviones, Piñones.

Más de 20 surfers se tiraron al mar buscando las olas que generaba la tormenta Laura por Puerto Rico.

Sin embargo, minutos después la Policía intervino con los surfistas debido al riesgo que representaba que estuvieran allí.

Varios de los surfistas protestaron por la intervención, por entender que tenían derecho a practicar el deporte extremo.

La tormenta tropical Laura podía producir oleaje de hasta 16 pies desde tempranas horas de la mañana. Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

La Guardia Costera intentó ayudar, pero las condiciones del clima a esa hora eran demasiado peligrosas para volar.

Ante ese escenario, intentaron una tercera opción, que fue atravesando un área boscosa. ”Les tomó como cinco horas, pero al final no pudieron llegar a ellos por ahí”, comentó Maldonado.

Según Maldonado, esta mañana la gobernadora Wanda Vázquez autorizó que el general José Reyes enviara un helicóptero de la Guardia Nacional. Pero, para ese momento, el nivel del agua ya había regresado a un nivel más manejable y los rescatistas pudieron sacarlos por la entrada original.

"Los jóvenes fueron evaluados por paramédicos y ya están con sus familiares, que estuvieron toda la noche allí", comentó Maldonado.

Ambos jóvenes pasaron la noche sobre una piedra.

“Ese río creció tanto que solamente lo había visto así con el huracán María”, contó Maldonado.

Agregó que "el charco El Morón es conocido porque es muy profundo y no tiene orillas. Ellos quedaron en una piedra".

“Pudo haber sido una desgracia, porque si el río crecía un poco más, los pillaba contra el talud de tierra”, destacó el ejecutivo municipal.

PUBLICIDAD

“Son muchachitos que no piensan en todo el sacrificio que hay que hacer para rescatarlos... Por más que se dijo que no se arriesgaran...”, lamentó Maldonado, al resaltar que el personal de Ciales recibió apoyo de Corozal, Vega Baja, Arecibo y del gobierno estatal, entre otros.

Por otro lado, Maldonado dijo que el municipio de Ciales no sufrió percances significativos por la tormenta Laura, con la excepción de un derrumbe en la PR-146, en el sector El Limón del barrio Frontón.