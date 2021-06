Ante un deterioro de las carreteras y derrumbes que ponen en peligro vidas y bienes, ciudadanos y líderes de las comunidades rurales de Caguas reclamaron este domingo acción urgente a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vega, para reparar las vías que son responsabilidad de la agencia.

“No solo están poniendo en peligro la vida de todos nosotros, sino también de nuestros visitantes, afectando desde la calidad de vida y servicios básicos, hasta los comercios”, denunció José Ramón Oyola Ríos, presidente de la Alianza Borinquén Bello, en declaraciones a El Nuevo Día durante una manifestación frente al Centro Gubernamental Minillas, en San Juan, bajo el lema “Brea pa’ Caguas”.

En febrero de este año, el alcalde William Miranda Torres exigió acción del gobierno estatal para reparar las carreteras en su municipio. El primer ejecutivo municipal se reunió con Vega el 7 de febrero, luego de la denuncia pública, y recorrió con la funcionaria las vías de rodaje estatales que necesitan atención urgente en Caguas. Sin embargo, los líderes comunitarios sostuvieron hoy que no ha habido acción de parte de la agencia.

“En días recientes nos reunimos con el alcalde William Miranda, quien nos ha mantenido informados de sus gestiones con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y las contestaciones que le han dado al alcalde para el retraso de los trabajos no nos satisfacen. La respuesta ofrecida por la secretaria del DTOP no reflejan un compromiso genuino para atender la necesidad apremiante que tenemos en nuestras comunidades”, expresó Oyola Ríos al señalar que, aún con la peligrosidad por los derrumbes, a Caguas no se le ha dado prioridad en el programa Abriendo Caminos de la Autoridad de Carreteras y el DTOP.

Entre las diversas situaciones que enfrentan los residentes de las comunidades en Caguas, durante la manifestación destacaron el deterioro en el pavimento con los clásicos hoyos y los derrumbes en las carreteras 796, 765 y 763. En esta última, existen diversos derrumbes desde el kilómetro. 2.0 hasta el 7.7 que interfieren con el flujo vehicular y causan accidentes constantes en la zona, denunciaron el presidente de la Asociación Mano Amiga, Ramón Moctezuma, y el presidente de la Asociación de Residentes de Villa Saurí, Leonardo Guzmán.

Esta foto muestra un derrumbe y deterioro de una vía rural en Caguas.

“Nuestra situación va más allá de las malas condiciones de nuestras carreteras, día a día nuestras familias ponen en riesgo su seguridad al tener que transitar por áreas donde existen derrumbes desde hace mucho tiempo. Esta situación es insostenible, más cuando comenzamos una temporada de huracanes y episodios de lluvias copiosas, que pueden en cualquier momento empeorar la situación. No queremos que pase una tragedia para que entonces tomen acción”, denunció Moctezuma.

Al reclamo, se unió la presidenta de la Asociación de Residentes Los Cipreses, Los Rosales y el Cantil, Betsy Flores, quien destacó que desde el paso de la tormenta Isaías a finales de julio de 2020, ha avanzado un derrumbe que describió como “de gran escala” en la carretera 765, a la altura del kilómetro 4.9, “y el DTOP ha hecho caso omiso a los reclamos”. Flores aseguró que no ha habido respuesta ni siquiera a correos electrónicos enviados a Vega en nombre de las comunidades.

“La carretera PR-765 es un desastre. Este es uno de los casos críticos que demuestra la poca atención y el discrimen de parte del DTOP a las carreteras estatales que ubican en Caguas. En el kilómetro 4.9 hay un derrumbe de gran escala y hasta este momento el barrio Borinquen no ha visto resuelto el asunto. Es inconcebible y totalmente inaceptable que un año después estemos haciendo el mismo reclamo. Muchas de las situaciones actuales en nuestras comunidades vienen desde el paso del huracán María, por no haber sido atendidas con premura las mismas han empeorado”, apuntó Flores. Los líderes comunitarios también extendieron su reclamo al director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo.

“Es frustrante que nosotros como pueblo, no seamos escuchados por el Gobierno. No estamos haciendo reclamos frívolos, lo único que estamos solicitando es que el DTOP realice su trabajo y que la secretaria cumpla con su compromiso”, expresó, por su parte, Rafael Orta, presidente de la Asociación de Residentes Bairoa La 25.

El tramo de una carretea en el sector Bairoa en Caguas.

¿Qué dice el DTOP?

Este medio solicitó una entrevista con Vega, para realizar preguntas en torno a las denuncias sobre la situación en Caguas, pero la secretaria no estuvo disponible.

“En todo momento hemos hecho público nuestro compromiso y prioridad de mantener carreteras en buen estado y seguras para los miles de conductores que utilizan estas vías aun cuando enfrentamos retos presupuestarios y de recursos”, expresó la funcionaria en declaraciones escritas.

Vega indicó que ha sostenido “varias reuniones” con el alcalde de Caguas y que “hemos recogido con interés y compromiso las situaciones especiales en Caguas”. Asimismo, aseguró que existen “trabajos planificados para atender la situación con las carreteras del municipio”. En sus declaraciones no detalló el plan de trabajo para atender las situaciones destacadas hoy por los líderes comunitarios ni quedó claro el tiempo que tomaría la ejecución del plan de trabajo.

El DTOP proveyó una lista de varios proyectos realizados y en proceso en carreteras de Caguas, incluyendo trabajos que se describen como “mejoras a la seguridad” en las PR-183 y PR-189, y trabajos en distintas fases bajo el programa Abriendo Caminos, como la pavimentación en tramos de la PR-1 y la PR-52, y otros en las PR-156, PR-183, PR-784, PR-788 y PR-795.