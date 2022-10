Por años, los residentes de Vieques y Culebra han tenido que lidiar con problemas continuos con el sistema de transporte marítimo que incluyen naves averiadas y sin mantenimiento adecuado, y un itinerario inconsistente. Ahora, a solo meses de que la empresa HMS Ferries asumiera las riendas del servicio de transporte marítimo, los viequenses se quejaron de que se usa una barcaza para transportar vehículos que no cuenta con desagüe y cuando hay fuertes lluvias, como ocurrió ayer y hoy, el agua se acumula.

Esta situación obligó a los dueños de los vehículos, que deben viajar en otra nave que transporta pasajeros, a bajarse y caminar, algunos sin zapatos, por la acumulación de más de un pie de agua sucia, como se observa en un vídeo grabado el miércoles y al que este medio tuvo acceso.

“La gente quitándose las tenis y las medias para poder bajarse de sus vehículos, para poder bajarse de la bacha (barcaza)”, dice uno de los dueños de un vehículo dentro de la nave.

“Yo tengo ganas de quedarme dentro de la guagua”, dice otra persona mientras que otro le riposta “Esto está brutal”.

Igualmente, en el video, de casi cuatro minutos de duración, se observa un grupo de empleados de HMS Ferries que se acerca en un carrito de golf para asistir a algunas de las personas y ayudarlas a bajarse de los vehículos y se escucha a uno decir “una bomba hubiese resulto esto”.

El líder viequense Yabureibo Zenón indicó que la barcaza, de nombre Oliver, fue una adquisión reciente de HMS Ferries que sustituyó a Marilin S., otra barcaza que era alquilada por la desaparecida Autoridad de Transporte Marítimo para transportar vehículos a las islas municipio.

“Cada vez que tenemos lluvias, un aguacero, sucede lo mismo porque no tiene sistema de desagüe. Si llueve, ¿por dónde escapa el agua?… no tiene eso. Lo que se forma es una piscina, más de un pie de agua que no tiene por dónde salir”, sostuvo Zenón.

“Por encima de esa agua tenemos que caminar”, agregó.

El director de la ATI, Josué Menéndez, aclaró que la barcaza sí cuenta con drenaje, pero no se pudo usar porque las escotillas estaban bloquedas por los autos y los neumáticos que cargaba la nave. Las escotillas, explicó, permiten que el agua acumulada ingrese a bodegas.

“Lamentablemente ayer cuando cayó tanta agua ya estaba la carga y no pudimos abrir las escotillas”, dijo el funcionario.

Calificó como “atípica” la situación de ayer cuando hubo lluvia incesante a ráiz de una vaguada combinada con una onda tropical.

“La barcaza sí tiene desagüe, pero está construida de modo tal y por cumplimiento con el Coast Guard, entre otros, todo lo que cae encima de ella, se mantiene dentro de ella”, sostuvo Menéndez.

Precisó que la barcaza, de nombre Marmac 18 y de 200 pies de largo por 72 pies de ancho, es propiedad de HMS Ferries con quien comunicó tras conocer del incidente con los pasajeros. La nave solo transporta carga hacia Vieques con la asistencia de un remolcador, llamado Oliver.

Tras ver el vídeo con los pasajeros descalzos caminando por agua sucia, Menéndez dijo “definitivamente no es tolerable la situación y me disculpo al respetco. Sin embargo, reseño que ha sido por la cantidad de lluvia que ha caido. Definitivamente no es aceptable”.

Preguntado si no era una falla del operador el no haber abierto las escotillas antes de que accedieran los vehículos a la barcaza, el director de la ATI respondió “no es que sea una falla”.

“No esperaban tanta lluvia. Nunca había ocurrido. Es una lección aprendida y esperamos que nunca vuleva a suceder. Vamos a continuar con la operación que tenemos y le pedimos disculpas a los residentes de Vieques”, dijo.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una entrevista con algún portavoz de HMS Ferries. Tras la desaparición de la ATM, la ATI es ahora la responsable de fiscalizar a la empresa privada que mediante una alianza público privada y por un contrato de $750.9 millones, debe ofrecer los servicios de transporte marítimo para las islas municipios y entre San Juan y Cataño.

El también líder viequense Carlos “Prieto” Ventura lamentó que ahora estén confrontando otro problema con el sistema de transporte marítimo que por décadas ha sido deficiente. El también pescador dijo que la nave de HMS Ferries no es adecuada.

“Era lo que se usó en un momento en Vieques para las centrales azucareras llevar la caña de Vieques a Humacao, a Punta Santiago. Es un retroceder en el tiempo”, apuntó.

Reconoció que la barcaza, a diferencia de Marilin S., transporta más vehículos “y hasta cierto punto mejora, pero cuando llueve…”.

“Si seguimos así vamos a llegar hasta las canoas”, dijo Ventura.