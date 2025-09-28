Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
28 de septiembre de 2025
79°ligeramente nublado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Retiran del mercado puré para infantes por la posibilidad de niveles elevados de plomo

El producto se vendió en las farmacias Walgreens, incluyendo en Puerto Rico

28 de septiembre de 2025 - 8:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La imagen muestra una foto del producto retirado del mercado. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Departamento de Salud ordenó el retiro de un puré para infantes de la marca Sprout Organics, y que se vendió en la isla en las farmacias Walgreens, luego que el fabricante detectó niveles potencialmente elevados de plomo en varios lotes.

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, indicó, en declaraciones escritas, que solicitó el retiro inmediato del producto y prohibió su venta. El puré Sprout Organics de batata, manzana y espinaca, estuvo disponible en las farmacias Walgreens en una bolsa plástica de 3.5 onzas.

Sprout Organics, originalmente, emitió un retiro voluntario del producto el 16 de septiembre, y expandió el aviso, el 23 de septiembre, para incluir 28 estados.

Aunque la página en el portal de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no incluye a Puerto Rico como uno de los lugares en los que se distribuyó y/o vendió el producto, el licenciado Ramón Alejandro Pabón, portavoz de la agencia, indicó a El Nuevo Día que Salud confirmó que el producto sí llegó a la isla.

La imagen muestra el lugar, en el empaque, donde puede verificar la fecha de expiración y el número de lote.
La imagen muestra el lugar, en el empaque, donde puede verificar la fecha de expiración y el número de lote. (Suministrada)

Los lotes del producto retirado del mercado incluyen 4212 (con fecha de expiración del 29 de octubre de 2025), 4213 (fecha de expiración del 30 de octubre de 2025), 4282 (con fecha de expiración del 4 de diciembre de 2025) y 4310 (con fecha de expiración del 4 de febrero de 2026).

Si usted compró este producto, verifique si el empaque tiene los números de lote mencionados. Si obtuvo un producto que tiene uno de estos códigos de lote, no lo utilice y disponga de la bolsa de inmediato.

Recomendamos a todas las familias que, si su hijo consumió este alimento, lo lleven al pediatra para una evaluación. En caso de sospecha o confirmación de haber adquirido el producto, devuélvanlo de inmediato a la tienda y solicite el reembolso correspondiente”, enfatizó Ramos Otero en declaraciones escritas.

El titular de Salud recalcó que la exposición al plomo puede afectar gravemente el desarrollo neurológico de los niños pequeños, así como provocar otros daños a la salud.

“El plomo puede causar efectos nocivos en el desarrollo infantil, por lo que exhortamos a los consumidores a devolver estos productos de forma inmediata para minimizar el riesgo de exposición”, advirtió el funcionario.

Como medida preventiva, si se sospecha que un menor estuvo expuesto al plomo, se recomienda acudir al pediatra para que ordene una prueba de plomo en sangre. Además, se exhorta a mantener una dieta balanceada que incluya alimentos ricos en vitamina C, hierro y calcio, ya que estos nutrientes ayudan a reducir la absorción de plomo en el cuerpo.

Ramos Otero enfatizó que la exposición al plomo es sumamente peligrosa para la salud y afecta especialmente a menores de seis años, quienes tienden a llevarse las manos y objetos a la boca con mayor frecuencia.

Tags
Departamento de Salud WalgreensFDAPlomoContaminaciónAlimentosVíctor Ramos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: