Retiran del mercado puré para infantes por la posibilidad de niveles elevados de plomo

El Departamento de Salud ordenó el retiro de un puré para infantes de la marca Sprout Organics, y que se vendió en la isla en las farmacias Walgreens, luego que el fabricante detectó niveles potencialmente elevados de plomo en varios lotes.

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, indicó, en declaraciones escritas, que solicitó el retiro inmediato del producto y prohibió su venta. El puré Sprout Organics de batata, manzana y espinaca, estuvo disponible en las farmacias Walgreens en una bolsa plástica de 3.5 onzas.

Sprout Organics, originalmente, emitió un retiro voluntario del producto el 16 de septiembre, y expandió el aviso, el 23 de septiembre, para incluir 28 estados.

Aunque la página en el portal de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no incluye a Puerto Rico como uno de los lugares en los que se distribuyó y/o vendió el producto, el licenciado Ramón Alejandro Pabón, portavoz de la agencia, indicó a El Nuevo Día que Salud confirmó que el producto sí llegó a la isla.

La imagen muestra el lugar, en el empaque, donde puede verificar la fecha de expiración y el número de lote. (Suministrada)

Los lotes del producto retirado del mercado incluyen 4212 (con fecha de expiración del 29 de octubre de 2025), 4213 (fecha de expiración del 30 de octubre de 2025), 4282 (con fecha de expiración del 4 de diciembre de 2025) y 4310 (con fecha de expiración del 4 de febrero de 2026).

Si usted compró este producto, verifique si el empaque tiene los números de lote mencionados. Si obtuvo un producto que tiene uno de estos códigos de lote, no lo utilice y disponga de la bolsa de inmediato.

“Recomendamos a todas las familias que, si su hijo consumió este alimento, lo lleven al pediatra para una evaluación. En caso de sospecha o confirmación de haber adquirido el producto, devuélvanlo de inmediato a la tienda y solicite el reembolso correspondiente”, enfatizó Ramos Otero en declaraciones escritas.

El titular de Salud recalcó que la exposición al plomo puede afectar gravemente el desarrollo neurológico de los niños pequeños, así como provocar otros daños a la salud.

“El plomo puede causar efectos nocivos en el desarrollo infantil, por lo que exhortamos a los consumidores a devolver estos productos de forma inmediata para minimizar el riesgo de exposición”, advirtió el funcionario.

Como medida preventiva, si se sospecha que un menor estuvo expuesto al plomo, se recomienda acudir al pediatra para que ordene una prueba de plomo en sangre. Además, se exhorta a mantener una dieta balanceada que incluya alimentos ricos en vitamina C, hierro y calcio, ya que estos nutrientes ayudan a reducir la absorción de plomo en el cuerpo.

