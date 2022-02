El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán, expresó hoy, viernes, su satisfacción tras la reunión en La Fortaleza que sostuvo junto a un grupo de trabajadores de la salud y asesores del gobernador, quienes se comprometieron en analizar sus propuestas de evaluar la escala salarial para que sea competitiva y poder aumentar las plazas en los centros de salud.

Además, Guzmán confirmó que el próximo miércoles, 18 de febrero, tendrán otra reunión en La Fortaleza para conocer si sus peticiones serán confirmadas, así como ha sucedido con otros servidores públicos en los pasados días.

“Hubiéramos querido tener una respuesta concreta, pero si nos complace que hayan accedido a hacer un análisis dentro de las mismas agencias para verificar si hay una cantidad (de un aumento salarial) que pudiéramos estar trabajando. Estamos apostando que todas las mejoras y aumentos salariales no vengan solamente de un pronunciamiento del gobernador, sino que vaya sujeto a la negociación con los convenios colectivos”, sostuvo el presidente de la UGT en conferencia de prensa en La Fortaleza.

A pesar de que no existe una garantía de que el gobierno acoja sus propuestas, los líderes del sector laboral de salud expresaron que continuarán luchando por justicia salarial. El salario de los empleados de salud no ha sido aumentado desde hace más de 10 años.

“De los elementos más importantes es que se puedan contratar personal necesario para distintas oficinas de servicios y cuido de la salud en Puerto Rico. Muchos empleados de salud han emigrado buscando mejores condiciones de salario y oportunidades de empleo”, insistió Guzmán.

En la reunión en La Fortaleza estuvieron presentes el asesor del gobernador, Yamil Ayala Cruz; el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco; la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATH), Sahira Maldonado; y representantes del Hospital Universitario, Hospital Regional de Bayamón, Administración de Servicios Médicos (Asem), Hospital de Psiquiatría Forense, entre otros.

El subsecretario de Salud, Félix Rodríguez, también estuvo presente porque el secretario, Carlos Mellado, fue hospitalizado ayer, jueves.

Además, señaló que parte “de lo que trajimos hoy y estarán atendiendo, próximamente, es el Plan de Reclasificación y Retribución”. Guzmán insistió en que el análisis de la escala salarial es esencial para pronunciar cual sería el salario base que los trabajadores de la salud merecen.

“Queríamos que se atienda el reclamo de justicia salarial. Se llevaron la asignación de un análisis para atender de manera efectiva el reclamo de este grupo. Es importante que no solo se revisen los salarios sino también las escalas salariales internacionales para poder ser competitivos”, comentó Guzmán.

Del mismo modo, Ada Quiñones, una de las representantes del sector insistió en que los profesionales de la salud no dan abasto en los hospitales y centros de cuidado de la isla. Agregó que muchas veces tienen que trabajar horas extras a raíz de los efectos de la pandemia de COVID-19.

“Los turnos de trabajo son imposibles. Hemos tenido que trabajar seis días y largas horas porque nosotros estamos haciendo los tratamientos monoclonales para los pacientes de COVID-19. No damos abasto. Nadie viene a trabajar con el salario (actual)”, expresó Quiñones, técnica de farmacia de Asem.

“Todos los trabajadores están físicamente y mentalmente agotados. Por eso, entendemos que esta situación no aguanta más y solicitamos reunirnos. El que no tengamos una garantía de cantidad de dinero al día de hoy, nos lleva a esperar a la semana que viene. Entendemos que un análisis de esta índole y responsable no puede tomarse en una mesa de un día para otro”, mencionó, por su parte, el presidente de UGT.

“Sabemos que estamos bajo una situación económica en el país, pero no han dejado de crecer los costos de vida y las utilidades en Puerto Rico. Entonces, se crea un desfase. Hay trabajadores que llevan más de 12 años sin un aumento en el salario”, puntualizó Guzmán al indicar que sobre 5,000 profesionales de la salud están unionados a la UGT.