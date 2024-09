“Fueron estas mujeres negras sin ningún tipo de escolaridad, viudas o solteras, quienes cuidaban a los niños y les enseñaban diversas materias. Pero era una enseñanza informal, porque la lectura y la escritura, aunque pueda parecernos extraño hoy día, no era considerada muy importante”, añadió.

Escuelas de amiga

“Todo empieza (en Puerto Rico) con las escuelas de amiga porque fue una institución que se transfirió de España a todas las colonias, pero, como se trata de una educación informal, no hay registros precisos”, lamentó Hernández Aponte.

“Estas escuelas fueron una respuesta informal a las necesidades que las clases no pudientes tenían de cuidar y educar a niños y niñas”, explicó el también autor de una detallada investigación sobre el maestro Rafael Cordero Molina .

La responsabilidad de educar a un país

“La educación interracial la fomentó el gobierno en un momento histórico donde la mayoría de la población no era blanca, y hasta Pablo Benigno Carrión De Málaga, obispo de Puerto Rico , lo menciona en sus escritos”, indicó.

“Celestina alquiló una casa, no le cobraba a ninguna alumna, pero vivía con los productos de costura que producían sus discípulas y les enseñaba a 117 discípulas a la misma vez. Esto es una cosa extraordinaria en una sociedad patriarcal y racista” , señaló Hernández Aponte.

“Además de eso, tenía que sostener a su madre, que estaba anciana, a su hermana Gregoria, que también fue maestra y estaba enferma, y al mismo Rafael, que todavía no se había dedicado al magisterio, porque Celestina era mayor que él”, dijo.

La falta de documentación de estas escuelas informales no permite saber con exactitud dónde ubicaban, aunque el profesor aseguró que la escuela de Celestina pudo estar localizada en la isleta de San Juan.

Educación pública no gratuita

“Las escuelas públicas de ese momento no son las escuelas públicas de hoy . Uno tenía que pagar por la educación pública, aunque seguían siendo en las casas de los maestros. Se llamaba ‘pública’ porque la administraba el gobierno”, explicó Hernández Aponte, quien añadió que, a diferencia de las escuelas de amiga, estas escuelas “públicas” sí estaban autorizadas por el gobierno.

Según Hernández Aponte, en ese sistema de enseñanza, el maestro varón recibía dos sueldos: el que le otorgaba el Cabildo y un arancel adicional. No obstante, si el Cabildo no podía asumir el sueldo porque no tenía “fondos propios”, como era usual, el monto se prorrateaba entre los vecinos de la escuela.