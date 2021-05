Varios expertos realizaron hoy, viernes, un llamado a los puertorriqueños a mantener las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19 durante la celebración del Día de las Madres y así evitar repuntes como los que se han experimentado en feriados previos, como la Semana Santa.

Al momento, cerca de un 30% de la población ya ha recibido dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 (o una, en el caso del fármaco de Johnson & Johnson), mientras que alrededor de un 70% de la ciudadanía está en vías de recibir la primera o segunda dosis.

El Departamento de Salud ha registrado, en las últimas dos semanas, decensos en las tasas de contagios, que llegaron a sobrepasar el 13%.

“Claro que puede haber otro repunte. Tengo muchas reservas con las estadísticas y las métricas que se usaron para (autorizar) la reapertura de las escuelas”, comentó la doctora Ángeles Rodríguez.

PUBLICIDAD

La exepidemióloga del estado comentó que, aún si los contagios realmente están bajando, se debió esperar hasta tres semanas más antes de flexibilizar ciertas restricciones.

Esta semana el gobernador Pedro Pierluisi anunció cambios en la nueva orden ejecutiva para el control de la pandemia en el país. La nueva orden, que entrará en vigor el lunes, permite el regreso del toque de queda desde las 12:00 de la medianoche hasta las 5:00 a.m., además del retorno a clases presenciales.

“No veo cual es la prisa de abrir las escuelas (a esta fecha del semestre escolar). Definitivamente vamos a ver otro repunte (de contagios) en dos o tres semanas. La economía aparentemente es más importante que la salud. Y los más que se van a afectar son los niños y jóvenes que aún no están vacunados”, sostuvo Rodríguez.

Según la infectóloga, si se disparan los contagios, y en un intento por sobrevivir, el coronavirus podría seguir mutando y pudieran surgir nuevas variaciones que burlen la protección de las vacunas.

“Deseo de todo corazón que eso no ocurra. Por eso el mensaje a la gente no debe ser que se puedan reunir, porque el problema es que aquí las reuniones incluyen hasta al gato. Tampoco se está respetando el 30% (de capacidad máxima en los establecimientos comerciales). Los sitios están llenos y no pasa nada (de fiscalización)”, lamentó.

Rodríguez resaltó que no se puede continuar con el mismo patrón de apretar un poco las restricciones y al poco tiempo volver a flexibilizarlas.

PUBLICIDAD

“Necesitamos un plan a largo plazo, metas. Se debió apretar un poco más y aprovechar para seguir vacunando”, indicó.

Por su parte, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, comentó que urge que la población de 20 a 40 años responda a la vacunación. Para facilitar el proceso, dijo, hay muchos lugares que han abierto el proceso, sin necesidad de citas.

“Si la gente quiere ir a conciertos, actividades deportivas y otros eventos, todos tienen que vacunarse”, reiteró.

En cuanto a la celebración del Día de Madres este domingo, Ramos también exhortó a la población a seguir las medidas de prevención del virus.

“Espero que la gente tenga conciencia y recuerde como celebramos el Día de Madres del 2020”, dijo, al recordar el “lockdown” y otras medidas restrictivas que se tomaron en ese momento. Por otra parte, Ramos anticipó que se espera que la vacunación contra el COVID-19 se abra pronto a menores de 12 a 15 años.