A dos días de que se cumpla la vigencia de la actual orden ejecutiva que establece las medidas de control ante el COVID-19, el secretario del Departamento de Salud (DS) Lorenzo González Feliciano indicó esta tarde que se encontraba aún discutiendo detalles de las recomendaciones que daría a la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“En el día de ayer estuvimos reunidos con un grupo de científicos y hoy hicimos lo propio con representantes del sector económico. Ahora nos encontramos evaluando los datos discutidos en ambas reuniones para enviarle a la gobernadora nuestras recomendaciones para que ella pueda leerlas, analizarlas y, responsablemente, tomar las decisiones que entienda necesarias de cara a una nueva Orden Ejecutiva”, explicó el secretario en declaraciones escritas a El Nuevo Día, aunque no adelantó los detalles sobre las recomendaciones.

La nueva orden entraría en vigor el sábado 3 de octubre. Más temprano, representantes del sector comercial como la Coalición de Cámaras de Comercio y la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP), alzaron su voz para objetar que se decrete un cierre total en los próximos días y aseguraron que cumplen con todos los protocolos de higiene y seguridad que exige el gobierno estatal y federal.

Respecto al nivel de confianza en torno al manejo de la situación en los meses venideros, La Encuesta de El Nuevo Día reveló ayer que el 39% de los encuestados dijo sentir “poca confianza” en la habilidad del gobierno estatal para atender eficazmente la crisis, y otro 22% manifestó que no tiene “ninguna confianza”, lo que significa que el 61% de los consultados siente menos o ninguna confianza en el aparato gubernamental de cara al futuro para lidiar con la emergencia provocada por la pandemia.

Vázquez Garced defendió que su gobierno cuenta con la capacidad para manejar adecuadamente la situación por el COVID-19 en la isla durante los próximos meses, al tiempo que adjudicó a una preocupación por parte de la ciudadanía el nivel de desconfianza reflejado en La Encuesta.

“Tengo la seguridad de que la preocupación que existe es que haya un aumento del contagio comunitario, no de que el gobierno no tenga la capacidad de atender la potencial necesidad de nuestra gente”, afirmó la primera ejecutiva en declaraciones a este medio. Asimismo, adelantó que no prevé un cierre total en su próxima orden ejecutiva.

“Puedo decir que el aumento de casos a 23,801, al día de hoy (ayer), representa que, basado en las pruebas que se han realizado, tenemos un nivel de positivos que nos pone en alerta, pero que no nos coloca en una posición de volver a un cierre total. Reitero que el control tiene que estar en manos de cada unidad familiar”, sostuvo.

La gobernadora reiteró que “es deber de todos y todas mantener las precauciones establecidas por el CDC y el Departamento de Salud”. Además, argumentó que el sistema hospitalario no se encuentra comprometo ni ha presentado indicadores de colapsar por el uso de las salas de intensivo.

La Orden Ejecutiva 2020-066, con vigencia del 12 de septiembre al 2 de octubre, permitió la reapertura de casinos, gimnasios, cines, áreas recreativas y piscinas, así como las marinas y las playas. También permitió la reapertura del sector económico los domingos, bajo el mismo toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.

Expertos consultados por este diario han advertido que la transmisión comunitaria está en alzada.