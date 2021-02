El designado secretario de Salud, Carlos Mellado, anunció esta noche los proveedores que tendrán disponibles las 41,450 dosis de la vacuna contra el COVID-19 para la semana que comprende del 8 al 12 de febrero.

En un tuit esta noche, el funcionario indicó que esa es la cantidad semanal que el gobierno federal le ha garantizado a Puerto Rico y que “hasta el momento no nos han fallado”.

Según Salud, hasta la fecha, 242,791 personas han recibido la primera de estas y 92,131 la segunda.

Hoy, miles de personas se quedaron sin vacunarse o recibir su segunda dosis, porque fueron citados a los centros de vacunación, pero el cargamento de vacunas que se utilizaría no llegó ayer a la isla. Salud no avisó del particular y quienes llegaron a los centros de vacunación se fueron sin vacunarse.

La lista de proveedores solo es para personas de 65 años o más.

La orden para vacunar solo a esta sección de la población se dio luego de que trascendiera que para finales de enero, entre 10 a 12 funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), fueron vacunados por la Guardia Nacional tras una solicitud de ayuda por parte de la dependencia, pero luego el proceso fue detenido por el designado secretario, quien dijo que la vacunación en la CEE no estaba autorizada.