El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, confirmó este domingo un dramático retraso con hasta más de dos semanas en el reporte de resultados positivos de pruebas diagnósticas de COVID-19 al gobierno procesadas por el laboratorio de referencia Quest Diagnostics.

Estas pruebas, además, abarcan el periodo inmediatamente antes de la flexibilización y reapertura económica este mes.

“Había una preocupación sobre la tardanza que existía entre la prueba que se hacía y la obtención del resultado, inclusive se cuestiona que hay una gran cantidad de pruebas que estaban sobrepasando los diez y hasta los 15 días, así que no tiene ninguna utilidad recibir los resultados de una prueba 15 días después de haberla hecho”, aseguró el secretario en entrevista con El Nuevo Día.

González Feliciano negó categóricamente que el retraso en la entrega de los resultados fuera algo orquestado con el gobierno, como un intento de reflejar una cantidad de casos positivos menor durante la semana en que la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció la flexibilización de las medidas de reapertura en su más reciente orden ejecutiva.

“Eso es cínico pensar así, eso es pensar criminalmente y no pienso así. Nosotros no estamos jugando con la vida de la gente. Definitivamente no es lo que queremos para Puerto Rico”, afirmó el funcionario.

Asimismo, indicó que la agencia ya se reunió con Quest para discutir la situación. El secretario dijo que Salud evalúa no pagarle al laboratorio ninguna prueba procesada fuera del periodo establecido en el contrato.

“Vamos a revisar la descripción del contrato y los elementos del contrato para garantizar que nuestras pruebas son dentro del tiempo reglamentario para que realmente podamos ayudar a la población”, apuntó.

Al momento de esta publicación, no había sido posible obtener una respuesta de Quest Diagnostic.

El titular de Salud sostuvo que, aunque Quest es el principal responsable de los retrasos, otros laboratorios de referencia también se han retrasado en la entrega. Quest procesaba alrededor de un 20% del total de muestras cuyos resultados son reportados a Salud, pero González Feliciano indicó que ante el retraso la agencia ha limitado el envío de muestras al mencionado laboratorio. Asimismo, indicó que tanto el municipio de Ponce como Cayey plantearon dudas sobre la calidad del procesamiento de Quest, luego de que presuntamente se reportaran resultados de falsos positivos.

Tanto el retraso en la entrega de resultados de pruebas como los señalamientos de calidad, pudieran tener implicaciones en las medidas que incluye la gobernadora en sus órdenes ejecutivas en relación con la reapertura económica y las restricciones vigentes.

“Estos números son los que nos están dirigiendo a tomar decisiones para el país. Claro que sí, que nos preocupa, de la misma forma que hubiesen falsos positivos o falsos negativos, en los dos escenarios nos preocupa, porque nos daría una información que nos podría dirigir de forma errónea”, reconoció el secretario.

Un análisis a los informes diarios de Salud sobre casos positivos confirmados y probables confirma que Vázquez Garced habría dado paso a una flexibilización sin un panorama completo o correcto de casos de COVID-19 durante el periodo previo a la entrada en vigor de la nueva orden, el sábado, 12 de septiembre.

Hasta ese día, los informes de Salud durante esa semana incluían los resultados de muestras tomadas entre el 24 de agosto y el 9 de septiembre, con cifras de positivos confirmados que fluctuaron entre 107 y 476, y hasta hubo un informe que incluyó un solo caso confirmado.

Sin embargo, todos los informes de Salud esta semana continúan incluyendo resultados de muestras que van desde el 1ro de septiembre hasta el 17 de septiembre, con una cifra récord de 683 positivos confirmados reportados en un solo día. El informe de Salud más reciente confirma, además, que el día con más positivos diagnosticados hasta la fecha es el 10 de septiembre, con 600 casos, el mismo día que la primera ejecutiva anunció la flexibilización de medidas.

“En la medida en que los laboratorios nos someten la información, nosotros lo reportamos de forma inmediata. Hay muchos laboratorios que se tardan más de lo esperado", planteó González Feliciano.

Una observación a los informes de Salud, arroja luz sobre cómo se ha ampliado la brecha entre la fecha en que se toma una muestra y el día en que se reporta el resultado.

El informe con los datos recopilados el 4 de septiembre, por ejemplo, incluía muestras tomadas del 26 de agosto al 2 de septiembre de 2020, un periodo de unos ocho días más dos adicionales a la fecha del reporte de la agencia al público. Pero el 7 de septiembre, con muestras del 24 de agosto al 5 de septiembre, le brecha es de 13 días.

En el informe con los datos del 10 de septiembre, el día en que la gobernadora anunció la flexibilización de medidas, la brecha alcanzaba los 14 días. El informe de hoy, cuyos datos corresponden al 19 de septiembre, incluye casos con muestras tomadas del 3 al 17 de septiembre de 2020, una brecha de 17 días.