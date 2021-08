El Departamento de Salud confirmó hoy, jueves, que, entre el 2020 y lo que va del 2021, ocho pacientes de edad pediátrica (entre 0 a 21 años, según lo define la agencia) han fallecido a causa del COVID-19 en Puerto Rico.

El total incluye el deceso más reciente de una persona de edad pediátrica que la agencia publicó en su informe estadístico de la pandemia de la mañana de hoy, jueves. Una mujer de 19 años, de la región de Mayagüez, fue una de ocho personas que murieron a consecuencia de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Los nuevos decesos elevaron el total acumulado a 2,786. En lo que va de agosto, la agencia ha reportado 199 muertes por COVID-19.

Lisdián Acevedo, portavoz de prensa de Salud, envió a El Nuevo Día un desglose de las muertes registradas entre pacientes de edad pediátrica. En el 2020, de acuerdo con los datos provistos por la agencia, murieron dos menores de 13 años (en Caguas y Ponce), y un paciente de 19 años, en Fajardo.

PUBLICIDAD

Mientras, este año Salud registró la muerte de un menor de 13 años en Bayamón, una persona de 19 años no residente en la isla, y el deceso de tres personas de 21 años en Mayagüez, Arecibo y Bayamón.

Salud no detalló el género de los pacientes pediátricos incluidos en los datos enviados a este periódico.

Por su parte, Salud resaltó que, de una población estimada (en el 2020) de 301,295 jóvenes entre los 12 y 19 años, 245,183 cuentan con, al menos, una dosis de una vacuna contra el COVID-19, mientras que 195,808 completaron su serie de dos inyecciones, o de una, en el caso del fármaco de Johnson & Johnson.

Entretanto, en el grupo de 12 años en adelante, con una población estimada, en el 2020, de 2,833,794 ciudadanos, 2,296,905 recibieron una dosis, mientras que 1,983,819 completaron la serie de inoculación.

Los datos de vacunación provienen del Sistema Electrónico de Inmunización de Puerto Rico (PREIS, en inglés), y los números estimados de población fueron extraídos del Censo 2020, resaltó la agencia.

Para el pediatra y presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos Otero, si bien es cierto que los jóvenes tienen menos probabilidades de fallecer por enfermedad severa, resaltó que no hay manera de saber a quién le dará una infección severa y a quien no.

“Esto es como una lotería. No tenemos forma de saber a quién le dará una enfermedad severa y a quien no. Hemos tenido jóvenes de ese grupo que algunos han tenido otras condiciones de salud que los predisponen a tener mayor riesgo, pero hay jóvenes de ese grupo totalmente saludables que fallecieron”, explicó el galeno a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Aunque igual que en los adultos, el tener otras condiciones predispone a un aumento de mortalidad, y la mortalidad en pacientes jóvenes es menos que en los adultos, y sobretodo en los adultos mayores, a cuál le va a tocar la enfermedad severa es una Ruleta Rusa”, añadió Ramos Otero.

Por tal razón, señaló el galeno, es que cobra más importancia proteger a toda la población mediante la vacunación de las personas hábiles y en edad para ser inoculadas y siguiendo las recomendaciones de uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento social.

“Los números de vacunación son buenos. Si tomas los números de la población hábil, tienes sobre el 70 por ciento con una serie completa, y sobre el 80 por ciento con, al menos, una dosis. En cuanto a la población completa, tienes sobre un 60 por ciento con la serie completa, y sobre el 70 por ciento con una dosis”, sostuvo Ramos Otero.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos explicó que el grupo de ciudadanos entre 20 a 29 años sigue siendo el más difícil de hacer entender la importancia de la vacunación contra el COVID-19.

“Los de 20 a 29 años siempre han representado un reto mayor. Uno también fue joven, y en esas edades te crees invencible, aparte de que también tienen acceso a toda la desinformación que hay en las redes sociales. Otra cosa importante es que todos estos jóvenes que ahora plantean no vacunar a sus hijos son las personas que sus padres llevaron a vacunar, y gracias a eso nunca han visto lo que es una persona con polio, sarampión o viruelas, condiciones prevenibles por vacunas. El éxito de las vacunas en lograr que estas enfermedades no se vean también termina condenando a estos fármacos porque como no ven pacientes, creen que no existen esas enfermedades. Entonces vienen con las teorías de conspiración y de desinformación”, subrayó Ramos Otero.

“Este grupo, además, tienen varios factores de riesgo. Tienen movilidad porque son los que estudian y trabajan, y los jóvene son los más que salen a compartir, pero como les digo, si se van a aglomerar, pues vacunense, tanto por usted como por su familia, sus hijos que van a la escuela y por el país”, añadió el galeno.