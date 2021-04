El Departamento de Salud reportó este sábado un total de 622 nuevos casos positivos confirmados (prueba molecular) de COVID-19 en la isla.

Esta es la cifra más alta reportada en un mismo día por la agencia desde los primeros días de enero cuando el país aún atravesaba la ola de contagios que generaron los días festivos de Navidad. El último día de este año con una cifra global de sobre 600 contagios confirmados en un mismo día fue el 13 de enero cuando la agencia registró 635 resultados positivos.

En general, todos los renglones de contagios, así como de muertes y hospitalizaciones vieron un aumento hoy.

La dependencia informó 259 nuevos casos positivos probables y 638 positivos sospechosos. Los resultados informados hoy parten de muestras tomadas entre el 18 de marzo y el 1 de abril. Ante eso, la cifra global de contagios de COVID-19 totaliza 98,917 en el renglón de confirmados, 9,855 en el renglón de probables y 99,046 en los casos sospechosos.

No obstante, la agencia realizó ajustes en los totales de cada renglón de contagios. En los casos confirmados se sumó un resultado que no se había informado y que data del 18 de febrero. Mientras, en el renglón de probables se restaron 90 resultados que dieron positivo en prueba molecular. Asimismo, se restaron 26 casos, en el renglón de sospechosos, que dieron positivo en prueba molecular, incluyendo siete casos menos que dieron positivo en prueba de antígenos, y uno más que no se había informado y que data del 3 de marzo.

Por otro lado, la cifra de muertes en la isla aumentó a 2,126 luego de que Salud reportara cinco nuevos decesos. No obstante, uno de esos decesos ocurrió el 7 de enero de este año, mientras que el resto se registró entre el 28 y el 2 de abril.

Muertes informadas:

- Hombre de 73 años de la región de Ponce

- Mujer de 87 años de la región Metro

- Mujer de 80 años de la región de Caguas

- Mujer de 82 años de la región de Caguas

- Hombre de 82 años de la región de Bayamón

“El total acumulado de muertes puede ser ajustado de acuerdo con el protocolo establecido por el Departamento de Salud, en consonancia con las pautas establecidas por CDC/NCHS y los criterios de estadísticas vitales de una defunción asociada con COVID-19, para la revisión de las muertes asociadas a COVID-19″, estableció la agencia en su informe.

Entretanto, la cifra global de pacientes hospitalizados aumentó a 250, lo que se traduce a dos pacientes más que ayer. De ese total de hospitalizaciones, hay 43 adultos recluidos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI, en inglés) y 27 de ellos están conectados a un respirador. Mientras, hay 22 menores de edad hospitalizados por el virus, ninguno de ellos está en intensivo o conectado a un respirador.

Hasta hoy, los hospitales del país cuentan con 242 camas de intensivo y 940 respiradores artificiales disponibles para adultos.

Sobre la vacunación, las estadísticas de Salud sostienen que hasta ayer en la noche se habían administrado 1,052,366 dosis, de las cuales 672,610 corresponden a personas con al menos una dosis y 379,756 a personas con la serie de dosis completadas.

Según Salud, el término de caso positivo confirmado hace referencia a los contagios cuyo resultado fue validado mediante una prueba PCR (molecular). El caso probable es aquel cuyo resultado positivo a la enfermedad se obtuvo mediante prueba de antígenos. Mientras, los casos sospechosos, también conocidos como resultados de anticuerpos, son aquellos que arrojaron positivo a la prueba serológica, y no tienen una prueba molecular o antígenos positiva.

Además, la agencia explicó una muerte confirmada por COVID-19 corresponde al deceso de una persona con una o más pruebas moleculares positivas. La muerte probable es aquel deceso de un paciente que fue diagnosticado con COVID-19 mediante una prueba de antígenos o que su su cuadro clínico reúne los criterios para creer que padecía de COVID-19, pero nunca tuvo una prueba molecular o de antígenos para detectar el virus. Mientras, la muerte sospechosa se refiere al fallecimiento de una persona en la que se detecta un anticuerpo específico en suero, plasma o mediante una prueba serológica con su sangre.