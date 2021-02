El Departamento de Salud multará con $5,000 a toda persona o entidad autorizada para administrar una vacuna que no cumpla con la orden de la agencia de inocular contra el COVID-19 solo a personas de 65 o más, según lo estipula una orden administrativa firmada ayer por el secretario Carlos Mellado.

La orden administrativa cubre también a toda entidad, contratista, empleado o persona que administre una vacuna alterando el orden establecido por Salud.

No obstante, la orden establece que la multa aumenta a $10,000 para cada uno de estos renglones si se trata de una segunda infracción y no ha transcurrido un año desde la primera violación.

Esta es la segunda orden administrativa emitida por Mellado luego de que El Nuevo Día reportó que varias agencias del gobierno estaban vacunando a sus empleados bajo el concepto de “primeros respondedores”.

Salud determinó el lunes pasado que solo se podrán vacunar, en esta fase de inoculación, personas de 65 años o más y maestros del sistema público y privado de enseñanza.

El subsecretario de Salud, Félix Schmidt, destacó que a esos jefes de agencia y empleados del gobierno que obtuvieron la vacuna sin ser prioridad, se les estaría dando una reprimenda que estará por precisarse próximamente.

“Por lo menos se le dará una reprimenda porque todos los jefes de agencia sabían cuáles eran los procesos y prioridades. Cuáles eran las recomendaciones del CDC y que había que seguirlas”, dijo Schmidt en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Aclaró que toda persona que acuda a un centro de vacunación a administrarse su segunda dosis no recibirá multa pese a que se pueda constatar que recibió la primera dosis de la vacuna en el tiempo que no le correspondía.

“No le aplica porque esto no es punitivo. Si ya pasó no se te puedo dejar de vacunar. Eso para que no sea uso y costumbre y no se salgan de los parámetros”, dijo.

La orden administrativa deja claramente establecido cómo se deben manejar los remanentes de la vacuna una vez se administre a todas las personas que corresponde en un día.

“En estos casos, habiendo un riesgo real e inminente de que la vacuna se dañe si no es utilizada, se podrá utilizar en personas de fases subsiguientes a las autorizadas por el Departamento de Salud”, establece la orden.

Ahora bien, indica que se debe hacer un “registro” de las personas vacunadas bajo esos “casos excepcionales para revisión de los inspectores del Departamento de Salud”. El secretario de Salud ya había dicho que como última sanción contra un centro de vacunación, puede recurrir a quitarle la licencia que le permite vacunar. Cada centro cobra $29 por cada vacuna administrada.

Las multas están ancladas en las facultades que le confiere la ley orgánica (Ley 81 del 14 de marzo de 1912) de Salud a esa agencia.

Ese estatuto, en su Artículo 33, indica que el secretario de Salud podrá emitir multas administrativas “a toda personal natural o jurídica” que infrinja las disposiciones de una orden ejecutiva de la agencia.