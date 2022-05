El secretario de Salud, Carlos Mellado, anunció este domingo una reducción en los periodos de aislamiento para las personas con un diagnóstico de COVID-19, así como en la cuarentena de los contactos cercanos a esos contagios. El cambio principal es para las personas con su vacunación al día contra el coronavirus, que tendrán que guardar solo cinco días de aislamiento si son casos asintomáticos, y siete si presenta síntomas leves o moderados, en lugar de diez días.

Las recomendaciones en las guías oficiales de la agencia, que son tanto para trabajadores del sector público como privados y los estudiantes, entran en vigor en momentos en que Puerto Rico atraviesa un nuevo repunte de casos de SARS-CoV-2 provocado por el sublinaje BA.2 de ómicron, que mantiene en un nivel alto las tasas de positividad e incidencia de contagios, al tiempo que se observa un aumento en hospitalizaciones y muertes.

“A tono con lo estipulado por los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención (CDC, en inglés), hemos alineado los periodos de tiempo de las cuarentenas y aislamiento para prevenir cualquier confusión sobre el tema y podernos enfocar en el acceso a las vacunas y los tratamientos a las personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2, especialmente las poblaciones a riesgo”, sostuvo Mellado en expresiones escritas.

Los CDC emitieron nuevas guías el pasado 27 de diciembre de 2021, pero en Puerto Rico el secretario de Salud determinó entonces no acoger esas recomendaciones. Para esa fecha, la isla atravesaba el peor repunte de contagios reportado durante lo que va de pandemia, debido a la llegada de la variante ómicron, con cifras récord de hospitalizaciones y muertes.

Cónsono ahora con esas recomendaciones, Salud indicó que el periodo de aislamiento tomará en consideración el estatus de vacunación y la manifestación de síntomas ya sean leves, moderados o severos, y los pacientes asintomáticos.

A continuación, las recomendaciones:

- Persona asintomática con vacunación al día: su periodo de aislamiento es de cinco días tras recibir su resultado positivo a prueba de antígeno o molecular. Puede retomar actividades cotidianas en el día seis. Debe utilizar mascarilla que cubra nariz, boca, y barbilla en todo momento desde el día seis hasta el día 10.

- Persona con síntomas leves a moderados con vacunación al día: debe permanecer en aislamiento por siete días tras su inicio de síntomas. La persona debe continuar utilizando su mascarilla tapando completamente su nariz, boca, y barbilla en todo momento desde el día ocho hasta el día 10.

- Persona sin vacunación: debe guardar 10 días de aislamiento a partir del inicio de síntomas o primera prueba positiva. Puede retomar actividades cotidianas a partir del día 11.

- Personas con síntomas graves, personas inmunocomprometidas o en periodo de gestación: el periodo de aislamiento será determinado en consulta con su proveedor de servicios de salud.

Salud indicó que el periodo para la cuarentena dependerá del estatus de vacunación de la persona que estuvo expuesta con un caso positivo a COVID-19. Enfatizó que los contactos cercanos con la vacunación al día no tienen que hacer cuarentena, pero deben realizarse una prueba viral al quinto día luego de exposición y continuar con un monitoreo de síntomas por diez días tras la última exposición.

“Es importante recalcar la diferencia entre aislamiento y cuarentena, ya que puede causar confusión. El aislamiento es abstenerse de realizar cualquier actividad que incluye no ir al trabajo, la escuela, utilizar transportación pública, ni hacer compras luego de haber dado positivo a una prueba viral. Es quedarse en la casa y no tener contacto físico con los demás”, subrayó Melissa Marzán, principal oficial de epidemiología.

“Esto nos ayuda a reducir la posibilidad de contagio de otras personas. En el caso de la cuarentena, es realizada por personas que tuvieron un contacto cercano con una persona enferma de COVID-19. Esto significa que estuvo a una distancia menor de seis pies durante 15 minutos o más acumulativos en un periodo de 24 horas”, explicó.

Pese a que el cambio ocurre en medio de un repunte de contagios, la ex epidemióloga del Estado, Ángeles Rodríguez, dijo comprender las razones por las que se emiten las nuevas guías, pero sostuvo que eso debía estar acompañado de otros mandatos a la población en general.

“Entiendo que las restricciones de cuarentena se disminuyan básicamente porque el área laboral se está afectando con estos periodos de cuarentena tan largos, pero entiendo que en estos momentos se deberían poner más restricciones”, sostuvo, en referencia al uso obligatorio de la mascarilla y limitaciones de aforo en establecimientos que permitan una mejor garantía de distanciamiento físico.

“Estamos en un repunte abierto con una tasa de positividad bien alta”, manifestó, añadiendo que no podía perderse de perspectiva que las cifras oficiales no muestran la totalidad del impacto del repunte, puesto que no está claro cuántas personas que se han realizado la prueba casera no han informado su resultado a Salud.

“Entiendo que hayan acogido las recomendaciones de los CDC, aunque hubiese preferido que las dejaran como están. La alternativa que tenemos es que las personas con factores de riesgo se protejan adicionalmente, procurar protegerse intensamente si sabe que es una persona vulnerable a complicaciones”, planteó.

El doctor Víctor Ramos, pediatra y miembro de la Coalición Científica, enfatizó por su parte en que las personas no deben interpretar el ajuste anunciado hoy por Salud como una mejoría en cuanto al actual repunte de contagios.

“Ahora mismo estamos en un repunte importante y hay que enfatizar las medidas de protección”, sostuvo Ramos. El médico explicó que en pasados repuntes se observaba un pico alrededor del día 35 y luego los indicadores epidemiológicos comenzaban a mostrar reducciones en casos y el resto de los renglones. Sin embargo, indicó que el repunte actual ya alcanza el día 57 y “no ha empezado a bajar”.

Previo al cambio anunciado hoy, la orden administrativa 508 del secretario de Salud mandaba a toda persona infectada pro el virus a estar en aislamiento físico por un mínimo de diez días contados a partir del inicio de síntomas, con posibilidad de extenderse, según se determinaría durante el proceso de investigación de casos de COVID-19.

La persona positiva asintomática, o con síntomas leves o moderados, debían cumplir con el aislamiento hasta cumplir con al menos uno de tres requisitos: transcurridos al menos diez días desde el inicio de síntomas, no haber presentado fiebre en las últimas 24 horas o poder evidenciar mejoría de síntomas asociados a COVID-19.