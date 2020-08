El Departamento de Salud reportó este viernes 419 casos confirmados y 318 probables de COVID-19 que elevaron los totales en cada renglón a 13,014 y 15,832, respectivamente.

A través de un comunicado de prensa, la agencia informó que los nuevos casos confirmados parten de muestras tomadas del 7 al 18 de agosto, mientras que los probables resultaron de muestras tomadas entre el 6 al 18 de agosto.

No obstante, el total de casos confirmados se ajustó tras sumar 19 casos que Salud no había notificado y que tenían una fecha de muestra del 1 de abril al 3 de agosto. Asimismo, el total de casos probables se ajustó al restar 67 casos que tuvieron una prueba molecular positiva, se restó un caso duplicado y se sumaron 15 casos que no se habían informado y que tenían una muestra tomada entre el 8 de junio al 3 de agosto.

“Los ajustes en totales se realizan como parte de un esfuerzo del Departamento de Salud, entidades y laboratorios clínicos, para asegurar que toda muestra realizada para COVID-19 sea registrada en el Bio Portal, independientemente de la fecha en que se tomó la misma”, defendió la dependencia.

De otra parte, Salud reportó otras siete nuevas muertes a consecuencia del nuevo coronavirus que elevaron a 374 el total de decesos en la isla.

Las siete muertes se desglosan en cuatro confirmadas y tres probables que elevaron los totales de cada renglón a 240 y 134, respectivamente.

“Es importante recordar que cualquier fallecimiento registrado luego de emitido el reporte, se verá reflejado en informes posteriores”, indicó la agencia.

Muertes confirmadas:

Hombre de 65 años de la región Metro

Mujer de 93 años de la región Metro

Hombre de 74 años de la región de Arecibo

Hombre de 71 años de la región de Arecibo

Muertes probables:

Mujer de 72 años de la región de Bayamón

Hombre de 72 años de la región de Aguadilla

Mujer de 83 años de la región de Aguadilla

“El cambio en el número de fallecimientos no debe interpretarse como que éstos hayan ocurrido en las últimas 24 horas. De igual forma, es importante señalar que el reporte de decesos puede variar, en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que podría tomar varios días”, cita el comunicado de Salud.

Por otro lado, la cantidad de pacientes hospitalizados aumentó a 392, lo que se traduce en dos pacientes más respecto a ayer. De ese total, 65 están recluidos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 42 están conectados a un respirador artificial.

Actualmente, los hospitales del país cuentan con 2,986 camas y 789 respiradores artificiales disponibles. En el caso de las camas de las UCI, 394 están ocupadas y 227 disponibles.

Salud definió como muerte probable aquel deceso de un paciente que fue diagnosticado con COVID-19 mediante una prueba serológica (no diagnóstica) o que su médico registró la muerte mediante criterio clínico al evaluar los síntomas. Mientras que las muertes confirmadas suponen personas que dieron positivo a una prueba molecular (diagnóstica).

De igual manera, el término de caso positivo confirmado hace referencia a los contagios cuyo resultado fue validado mediante una prueba molecular. Asimismo, el caso probable se refiere a aquel resultado positivo a la enfermedad que se obtuvo mediante prueba serológica.

Casos positivos confirmados

El total de 13,014 casos positivos confirmados corresponde a 6,813 mujeres y 6,201 a hombres.

El grupo de pacientes entre los 20 y 29 años domina con el mayor número de contagios (2,325), seguido del de 40 a 49 años (2,252) y el de 30 a 39 años (2,248).

La región metropolitana es la que más casos positivos confirmados registra con un total de 4,683, seguida de la región de Bayamón (2,785) y Arecibo (1,281). No obstante, tiene 359 casos confirmados para los que no ha podido identificar la región.

San Juan permanece como el municipio con más contagios confirmados con 2,559 casos, seguido de Bayamón (1,065), Carolina (946) y Guaynabo (524). Salud todavía no tiene disponible el municipio de 368 casos confirmados.

Casos positivos probables

El total de 15,832 casos positivos probables se divide entre 8,707 que corresponden a mujeres y 7,125 a hombres.

En esta categoría el grupo de pacientes entre 50 y 59 años registra el mayor número de infectados probables con 2,680, seguido del grupo de 40 a 49 años con 2,620 y el de 20 a 29 años con 2,546.

La región metropolitana domina las estadísticas con 3,903 infectados probables, seguido de la región de Bayamón (3,330) y la de Caguas (1,995). No obstante, tiene 228 casos probables para los que no ha podido identificar la región.

San Juan también es el mayor municipio con casos probables (1,978), seguido de Bayamón (1,060) y Carolina (695). La agencia no tiene disponible el pueblo de 223 casos probables.