Tras una actualización al formato de su informe, el Departamento de Salud reportó este sábado 565 nuevos casos confirmados, 77 probables y 403 sospechosos de COVID-19, cuyas muestras se tomaron entre el 22 de octubre al 5 de noviembre.

La agencia reportará desde hoy un nuevo renglón para casos de posibles contagios del nuevo coronavirus como parte de la administración de pruebas de antígenos, calificadas como diagnósticas, que son más rápidas y podrían detectar el virus SARS-CoV-2 en personas asintomáticas.

El término de caso positivo confirmado seguirá haciendo referencia a los contagios cuyo resultado fue validado mediante una prueba PCR (molecular). El caso probable ahora es aquel cuyo resultado positivo a la enfermedad se obtuvo mediante prueba de antígenos. Mientras, los casos sospechosos, también conocidos como resultados de anticuerpos, serán aquellos que arrojaron positivo a la prueba serológica, y no tienen una prueba molecular o antígenos positiva.

PUBLICIDAD

“El propósito de estos cambios es estandarizar la definición de caso de COVID-19 para propósitos de la vigilancia y notificación nacional de acuerdo con las recomendaciones provisionales del “Council of State and Territorial Epidemiologists” (CSTE) del 5 de agosto de 2020 y del “National Center for Health Statistics” de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)”, explicó el doctor Miguel Valencia, quien lidera el Sistema de Vigilancia de COVID-19 del Departamento de Salud.

Tras los nuevos resultados, el total de casos confirmados subió a 37,490. Sin embargo, la cifra fue ajustada por Salud al sumar 21 casos, que no se habían informado, y que parten de muestras tomadas entre el 23 de marzo al 21 de octubre.

De los casos confirmados recientes, tomados entre el 22 de octubre al 5 de noviembre, los días que más resultados positivos se obtuvo fue el 30 de octubre (154) y el 2 de noviembre (174). Mientras, el pasado martes, 3 de noviembre, cuando se celebraron las elecciones generales se registraron 21 casos confirmados y el día después la cantidad fue 45, según Salud.

El total de casos sospechosos (prueba serológica) es hoy de 33,965, pero también fue ajustado tras restar 55 casos que tuvieron una prueba molecular positiva y sumar dos casos, que no se habían informado, y que tenían una fecha de toma de muestra del 10 de agosto al 16 de octubre.

En el caso del total de casos probables (prueba de antígenos) la cifra es 77.

PUBLICIDAD

De otra parte, la cantidad de pacientes hospitalizados sigue en ascenso y de ayer a hoy sumó 13 pacientes nuevos para un total de 526 recluidos en una institución hospitalaria. De los 526 hospitalizados, 69 están recluidos en una Unidad de Cuidados Intensivos y 49 están conectados a un respirador artificial. Hasta hoy, los hospitales cuentan con 245 camas de intensivo y 751 respiradores artificiales para adultos.

En este informe Salud no reportó nuevas muertes a consecuencia del COVID-19. Sin embargo, aclaró que el informe de decesos también se actualizará y, en adelante, darán a conocer las estadísticas bajo un nuevo formato que se desglosa en muertes confirmadas, probables o sospechosas.

Según la agencia, una muerte confirmada por COVID-19 será el deceso de una persona con una o más pruebas moleculares positivas. La muerte probable es aquel deceso de un paciente que fue diagnosticado con COVID-19 mediante una prueba de antígenos o que su su cuadro clínico reúne los criterios para creer que padecía de COVID-19, pero nunca tuvo una prueba molecular o de antígenos para detectar el virus. Mientras, la muerte sospechosa se referirá al fallecimiento de una persona en la que se detecta un anticuerpo específico en suero, plasma o mediante una prueba serológica con su sangre.

Casos positivos confirmados (prueba molecular)

El total de 37,490 casos positivos confirmados corresponde a 20,198 mujeres y 17,292 a hombres.

El grupo de pacientes entre los 20 y 29 años domina con el mayor número de contagios (6,512), seguido del de 40 a 49 años (6,243) y el de 30 a 39 años (6,229).

PUBLICIDAD

La región metropolitana es la que más casos positivos confirmados registra con un total de 13,050, seguida de la región de Bayamón (8,395) y Caguas (4,983). No obstante, la agencia tiene 285 casos confirmados para los que no ha podido identificar la región.

San Juan permanece como el municipio con más contagios confirmados con 6,946 casos, seguido de Bayamón (3,062), Carolina (2,774) y Guaynabo (1,460). Salud todavía no tiene disponible el municipio de 855 casos confirmados.

Casos positivos probables (prueba de antígenos)

El total de 77 casos positivos en prueba de antígenos se divide entre 47 que corresponden a mujeres y 30 a hombres.

En esta categoría el grupo de pacientes entre 20 y 29 años también registra el mayor número de infectados probables con 14, seguido del grupo de 40 a 49 años con 15 y el de 30 a 39 años con 11.

La región de Arecibo domina las estadísticas con 14 infectados probables, seguido de la región metropolitana (12) y la de Caguas (11). No obstante, Salud tiene 14 casos probables para los que no ha podido identificar la región.

A nivel municipal, Caguas tiene la cantidad mayor de casos probables con 11, seguido de Isabela (8) y Fajardo (7). La agencia no tiene disponible el pueblo de 10 casos probables.

Casos positivos sospechosos (prueba serológica)

El total de 33,965 casos positivos probables se divide entre 19,002 que corresponden a mujeres y 14,963 a hombres.

En esta categoría el grupo de pacientes entre 20 y 29 años también registra el mayor número de infectados probables con 5,630, seguido del grupo de 40 a 49 años con 5,468 y el de 50 a 59 años con 5,351.

La región metropolitana domina las estadísticas con 8,344 infectados sospechosos, seguido de la región de Bayamón (7,457) y la de Caguas (4,252). No obstante, tiene 1,047 casos sospechosos para los que no ha podido identificar la región.

San Juan también es el mayor municipio con casos sospechosos (4,306), seguido de Bayamón (2,344) y Carolina (1,667). La agencia no tiene disponible el pueblo de 652 casos sospechosos.