Un aumento alarmante en la cantidad de brotes de COVID-19 en Puerto Rico fue revelado hoy, lunes, por el Departamento de Salud, exponiendo la necesidad de extender las medidas restrictivas para contener el contagio comunitario.

Tan solo en los primeros 20 días de agosto hubo, por lo menos, 120 brotes de COVID-19 en Puerto Rico, según el primer informe oficial que publica el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) del Departamento de Salud.

Un brote es un incremento de casos repentino en un lugar y momento particular.

La cantidad de brotes realmente fue mayor debido a que en el sistema no participan Adjuntas, Morovis ni San Juan, que es el municipio con mayor cantidad de contagios. Al día de hoy, la capital tiene 3,311 casos positivos confirmados.

“Del 1 al 21 de agosto solamente identificaron 120 brotes. Eso es muchísimo y lo más preocupante es que solamente un 3% de esos brotes fue asociado a viajeros”, indicó la epidemióloga Fabiola Cruz, directora del SMICRC.

“Es mucho mayor (la cantidad de brotes) comparado con lo que tuvimos en junio y julio, cuando no se pasaba de los 20 brotes, y eran brotes aislados”, agregó.

Gráfica del Sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos (Smicrc) del Departamento de Salud.

La experta señaló que aquellos primeros brotes estaban asociados a actividades familiares donde estuvo una persona que había llegado de viaje.

“Ahora hemos sobrepasado los 100 brotes en este corto periodo de tiempo y más de un 90% no está asociado a viajeros”, destacó Cruz. “Eso demuestra que tenemos un alto complejo de transmisión, muy distinto a junio y julio”.

¿Dónde ocurrieron los brotes?

Según las estadísticas de SMICRC, entre el 1 y el 21 de agosto, la mayoría de los brotes -un 57%- surgió en encuentros familiares como cumpleaños o velorios, pero no involucró a personas que llegaron de viaje.

Mientras, un 30% de los brotes surgió en lugares de trabajo como “centros de distribución, cuarteles, oficinas, fábricas de textiles, etc”.

Un 5% respondió a una “exposición entre casos y contactos” que puede tener un “origen familiar o laboral”. Otro 5% está relacionado a “hogares de envejecientes, orfanatos e iglesias”, entre otros.

En quinto lugar quedó el renglón asociado a los viajeros, que “incluye turistas y familiares visitando”.

Gráfica del Sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos (Smicrc) del Departamento de Salud.

¿En qué áreas se identificó?

Entre las siete regiones del Departamento de Salud se identificó a la de Bayamón con la mayor cantidad de brotes, con 29, seguida de la región de Ponce con 25 y la de Arecibo con 25.

No obstante, la cifra de siete brotes en la región Metro quedó con un enorme asterisco porque no San Juan no participa en el SMICRC, pese a ser el municipio con más contagios.

Cuando se le preguntó por qué San Juan, Morovis y Adjuntas no participaban del SMICRC, Cruz indicó que esos pueblos “entienden que tienen su respuesta de rastreo”.

Mientras, 30 municipios cuentan con su equipo de rastreo completo, otros 35 con un “equipo parcial”, cuatro solo tienen un epidemiólogo y seis “están en proceso” de conformar su equipo.

Gráfica del Sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos (Smicrc) del Departamento de Salud.

“En este punto, el rastreo de contactos no es el pilar. Es una herramienta que se tiene que reforzar con otras medidas restrictivas”, dijo la epidemióloga.

Añadió que “cuando volvamos a brotes o casos aislados, ahí sí el rastreo de casos es el pilar de la respuesta porque ayuda a mantener el control”.

“ En este punto no hay control necesariamente y tenemos que reforzar con medidas restrictivas ” Fabiola Cruz, directora del SMICRC

A días de una nueva orden ejecutiva

De acuerdo con Cruz, los datos de ese periodo de agosto son los que se van a “analizar para las futuras órdenes ejecutivas”.

La gobernadora Wanda Vázquez emitiría esta semana una nueva orden ejecutiva con las medidas contra el COVID-19, ya que la vigente expira el viernes, 11 de septiembre.

“Yo no me iría por flexiblización”, expresó Cruz. “Puede ser una (orden) que sea igual a esta (que está vigente) en lo que continuamos levantando sistemas de rastreo”.

“Claro, yo no tomo decisiones, pero definitivamente se tienen que mantener unas medidas restrictivas que le den soporte al marco que tenemos ahora porque el rastreo de contactos es la respuesta líder en el control”, añadió.

Para el periodo del 1 al 21 de agosto, Salud reportó 6,701 contagios confirmados, de los cuales 4,742 fueron “casos confirmados en municipios” en SMICRC, que realizó 3,088 entrevistas a casos confirmados.

Cruz resaltó que en ese proceso de rastreo pudieron descubrir que el 53% resultó ser contagiados sin síntomas.

Para la epidemióloga, ahí es que funcionan las medidas de restricción porque esos asintomáticos “no se aíslan”.

“Llegamos a estas personas por el rastreo de contactos”, comentó Cruz, quien observa con preocupación las imágenes que circulan en las redes sociales mostrando las violaciones a las medidas contra el contagio del COVID-19.

“Vamos a tener que hacer algo que impacte a los ciudadanos para que entiendan la magnitud porque los casos van aumentando y cada muerte es importante... no es una muerte, es una vida y una familia que se afecta completa”, lamentó. “Todas estas muertes pudieron ser prevenibles”.

El reto de reportar casos

Asimismo, la epidemióloga resaltó que el rastreo de contagios se dificulta porque muchos ciudadanos no se atreven a reportar su resultado positivo al COVID-19.

“Solo el 39% de los casos investigados reportaron sus contactos. Puede ser que muchos tengan el estigma y el miedo porque es algo nuevo, pero es bien importante para poder identificar a personas que estuvieron expuestas”, comentó.

Explicó que Salud nunca revela el nombre de la persona que reportó sus posibles contactos, pues es confidencial. Solamente llaman a las personas y se les dice que, según información obtenida, pudo haber estado expuesta y se les orienta sobre los pasos a seguir, pero no se les dice dónde fue que se pudieron haber contagiado.

Por otro lado, Cruz destacó que los municipios donde se implementó un sistema de rastreo más temprano, incluso desde el mismo marzo, como Villalba y Guayanilla, tienen una tasa de incidencia de menos del 5% por cada 10,000 habitantes.

En cambio, Guaynabo, Bayamón, Morovis, San Juan y Naranjito fueron los más altos en ese renglón.

“Vemos la necesidad de establecer esta respuesta. Quizás Bayamón tiene una tasa alta, pero en los próximos meses va a disminuir porque comenzaron en agosto a implementar el sistema. Bayamón tiene un 93% de los casos ya entrevistados”, afirmó.

De igual manera, Cruz explicó que analizaron los datos del 1 al 21 de agosto porque toman en consideración que los laboratorios se tardan un promedio de diez días en reportar sus resultados.