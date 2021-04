El Departamento de Salud y la Coalición de Vacunación VOCES alcanzaron este miércoles la meta de vacunación de 10,000 personas contra el COVID-19 en el llamado “Súper VacuTour” que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

“Estamos sumamente contentos, estamos haciendo historia”, dijo más temprano el secretario designado de Salud, Carlos Mellado.

La expectativa de Salud era vacunar hoy a las 10,000 personas que habían sido citadas al evento, que comenzó a las 7:00 de la mañana. Al mediodía hubo una conferencia de prensa en la que, a preguntas de periodistas, el secretario designado respondió que se consideraba la posibilidad de enviar un mensaje a personas con precita para que acudieran al lugar, debido a que a esa hora hubo una baja en el ritmo de llegada de personas citadas.

Esa baja también se debió a que hubo menos citados para el mediodía, supo este medio, de modo que los voluntarios y personal vacunando pudiera almorzar. Ante la baja en ritmo en tempranas horas de la tarde, personas sin cita incluidas en las fases de vacunación en vigor que llegaron hasta el lugar fueron atendidas. Entrada la tarde el ritmo aumentó nuevamente. A esa hora ya circulaba en las redes sociales una captura de pantalla tomada a un mensaje de texto indicando que Salud había abierto el evento de vacunación a toda persona mayor de 21 años sin cita previa. Mellado desmintió la información.

“Están circulando un mensaje de texto con información errónea. Las personas que deben llegar al Super VacuTour son únicamente las que están citadas. Queremos vacunarlos a todos pero necesitamos que el proceso sea en orden”, sostuvo a través de Twitter.

Aún así, durante la tarde continuó llegando un número indeterminado de personas sin cita, pero alto. El secretario informó entonces que la prioridad sería vacunar a las personas citadas, y que dentro de lo posible se vacunaría a todo aquel sin cita. También se informó que toda persona que no fuera vacunada, recibiría una cita posterior. “La exhortación es que no vengan (si no está citado). Vamos a seguir haciendo actividades, nadie en Puerto Rico se va a quedar sin vacunas”, manifestó entonces.

En el evento, las personas entrevistadas más temprano manifestaron sentirse satisfechos con la logística. “Tremendo y bastante organizada la actividad. Yo llegué como a las 8:00 (a.m.) al estacionamiento. Son las 9:25 (a.m.). Bastante bien organizado, a mi entender, para la cantidad de personas”, compartió Ariel Félix, de 50 años, mientras era vacunado.

“Bien tranquilo, bien organizado. Yo lo hice a través del teléfono, me enviaron una cita y llegué aquí hoy a las 7:30 (a.m.). Fue todo bien rápido”, relató, por su parte, María Cortés, de 57 años, luego de recibir la vacuna aproximadamente a las 9:00 de la mañana. “Me da un poquito más de tranquilidad, por mi familia, por si uno viaja de emergencia, por lo menos ya estoy cubierta por esta vacuna”, expresó.

La vacuna que se utilizó en el evento fue el fármaco de la marca Johnson & Johnson, que requiere solo una dosis, de modo que los inoculados en el Súper VacuTour no tendrán que regresar para una segunda dosis.

“Representa que no tenemos que volver a repetir la actividad (para segundas dosis) y que podemos ser un poco más ágiles en movernos a otro lugar. La vacuna no tiene que ser refrigerada de la manera que tiene que estar (la vacuna de) Pfizer y la de Moderna. En ese caso hay que esperar que la vacuna se descongele, llevarlas a una temperatura ambiente para poder inocular. La de Janssen (Johnson & Johnson) es diferente, es más fácil de poner”, manifestó el secretario, que también vacunó durante el evento masivo.

Más de 2,000 profesionales llegaron hasta el Centro de Convenciones para vacunar.

Al interior del Centro de Convenciones, en la sala principal, se instalaron unas 235 estaciones de vacunación. Además, 450 voluntarios apoyaron en los aspectos de logística de la operación, en busca de mantener fluidez en el tráfico del evento, en el que también colaboró la organización Direct Relief Puerto Rico. En la parte exterior, voluntarios daban instrucciones a los citados por bloques de horario, para que se bajaran de sus vehículos y se sumaran a una fila con un límite controlado.

Una vez en el interior del Centro de Convenciones, las personas pasaban por una mesa en la que se confirmaba la cita, luego continuaban la fila en la sala principal y pasaban a las mesas de registro, para luego vacunarse. Tras ser inoculados, cada individuo iba luego a una de las dos áreas designadas para cumplir con el periodo de 15 minutos de observación, y luego marcharse.

El secretario de Salud, Carlos Mellado, también ayudó a vacunar en el evento del Centro de Convenciones. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Mellado había indicado a este medio que las personas citadas son individuos que cualifican para vacunación bajo las fases actuales y órdenes administrativas que han ampliado los alcances, incluyendo personas de 35 a 49 años con condiciones crónicas, individuos de 50 años en adelante con o sin diagnósticos de condiciones crónicas, trabajadores de la industria de alimentos de 18 años en adelante, empleados de la industria farmacéutica, manufactura, industria de telecomunicaciones, adultos mayores, entre otros.