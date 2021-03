A dos meses de la reapertura de las playas, los salvavidas del Programa de Parques Nacionales siguen sin vacunarse contra el COVID-19 y ante la cercanía de la Semana Santa, cuando típicamente se abarrotan los balnearios, temen estar aún más expuestos a contagios.

Frente a esta preocupación, Gerardo Hernández, secretario auxiliar de Parques Nacionales –adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)–, reconoció que no hay una fecha exacta para que los salvavidas reciban la inmunización contra el coronavirus.

Indicó, no obstante, que tanto él como el secretario del DRNA, Rafael Machargo, se mantienen “en continuos esfuerzos de comunicación” con el Departamento de Salud y la Guardia Nacional para “atender los reclamos” y que los salvavidas sean vacunados tan pronto sea posible.

Al hablar con El Nuevo Día bajo condición de anonimato por temor a represalias en su contra, los salvavidas reiteraron que se sienten “olvidados”. Lamentaron, además, que el gobierno presuntamente siga sin considerarlos personal de primera respuesta, pese a ser quienes atienden las emergencias en los balnearios y centros vacacionales públicos.

“No han hecho ninguna gestión para vacunarnos y a los balnearios están llegando turistas de todo el mundo. Prácticamente, nos están mandando a la guerra a pelear sin armas”, dijo uno de ellos.

“Se acerca la Semana Santa, las playas se llenarán todavía más y seguimos sin tener ninguna comunicación de parte de Gerardo Hernández o Rafael Machargo”, agregó.

Hace dos meses, en otra entrevista con El Nuevo Día, Hernández manifestó que los salvavidas serían vacunados “en algún momento” de la fase 1B, que recién iniciaba entonces.

No obstante, el gobierno ajustó los planes de inmunización contra el COVID-19 para priorizar a los adultos mayores y, según Hernández, eso trastocó la agenda de Parques Nacionales, indicó en esta ocasión.

“Estamos bien conscientes de lo que están hablando los salvavidas, pero no nos podemos ir por encima de lo que se está trabajando. Eso no quiere decir que la vacunación para ellos está descartada, ni que no hemos tomado otras acciones para protegerlos en sus áreas de trabajo”, sostuvo.

Mencionó, por ejemplo, que a los salvavidas se les proveyó equipo de seguridad, mascarillas y desinfectante de manos. Agregó que el DRNA “hizo una nueva orden de compra de materiales”, aún pendiente de aprobación en la Administración de Servicios Generales, para la adquisición de más equipo de seguridad y primeros auxilios, tablas y uniformes, entre otras cosas.

“No vamos a dejar desamparados a los compañeros en esta época (Semana Santa) que se avecina. Dependemos de lo que Salud y la Guardia Nacional nos contesten, pero seguimos insistiendo”, puntualizó Hernández, tras precisar que Parques Nacionales tiene poco más de 30 salvavidas.

Las playas estuvieron cerradas hasta principios de enero, cuando el gobernador Pedro Pierluisi flexibilizó algunas de las restricciones impuestas por la pandemia. Al momento, las playas pueden operar a un 50% de capacidad y los visitantes deben utilizar mascarilla en todo momento (excepto en el agua) y mantener distanciamiento físico, entre otras medidas de prevención.

Parques Nacionales administra 10 balnearios: Boquerón en Cabo Rojo, Caña Gorda en Guánica, Cerro Gordo en Vega Alta, La Monserrate en Luquillo, Manuel “Nolo” Morales en Dorado, Punta Salinas en Toa Baja, Seven Seas en Fajardo, Sun Bay en Vieques, Punta Santiago en Humacao y Villas de Añasco.

Boquerón, Punta Santiago y Villas de Añasco albergan centros vacacionales, al igual que Lago Caonillas en Utuado y Monte del Estado en Maricao.

No todas las instalaciones están abiertas. Algunas, incluso, están cerradas desde el paso de los huracanes Irma y María, en 2017, y otras desde los terremotos del año pasado.