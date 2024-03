Mientras continuaba la búsqueda de un turista de 26 años y residente en Massachussets, que fue arrastrado por corrientes marinas en la playa La Pared , en Luquillo , el presidente de la Asociación de Salvavidas de Puerto Rico , Juan Francisco Cana González, reiteró el domingo un llamado al público a no entrar al mar cuando las condiciones del tiempo no son favorables en la zona para evitar ahogamientos.

Cana González subrayó la importancia de “siempre respetar las condiciones climáticas, estar pendiente al clima, visitar playas seguras como balnearios, porque hay un sistema de salvavidas en estos momentos”, sostuvo, subrayando que estas recomendaciones se deben aplicar en cualquier momento del año, no solo en el período de la Semana Santa, que culmina hoy. El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) proporciona pronósticos y avisos que ayudan a mantenerse seguro en las playas, zonas costeras y de surf.

El presidente de la Asociación de Salvavidas sostuvo que estos no fueron los únicos rescates esta semana. “Esos son los rescates que se enteran las autoridades, pero ha habido más”, aseguró, al tiempo que reafirmó que lo recomendable es no nadar solo, sino en presencia de alguien, “disfrutar de los cuerpos de agua, pero con mucha seguridad, y bien importante, aprender a nadar”.

Cana González indicó que, basado en su experiencia los pasados años durante el período de Semana Santa, la reiteración sobre la prevención y el llamado al público fue acogido por muchas personas, principalmente locales. Pero no necesariamente está ocurriendo así con los turistas o visitantes.

En caso de que una persona se esté ahogando, el consejo principal es llamar de inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1, pero no lanzarse al mar en un intento de rescate que puede culminar en una tragedia peor. “Mi recomendación es, si alguien se está ahogando, activar el 9-1-1, tratar de lanzarle o extenderle algo, pero nunca intentar hacer ese rescate”, anotó el salvavidas en una entrevista previa. “Si no sabes nadar y eres adulto, sabes que no puedes pasar (el nivel de agua) más allá de tu cintura”, recalcó.