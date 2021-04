El deterioro de la salud mental que la pandemia de COVID-19 ha provocado en muchos adultos mayores ha motivado la creación de servicios de estimulación cognitiva y recreación a domicilio por parte de empresas como Golden Beginnings PR.

La compañía identificó la necesidad de llevar los servicios al hogar, con protocolos de seguridad adecuados, ante las restricciones vigentes para realizar actividades presenciales que agrupen muchas personas. Las medidas implantadas para proteger a la población de los contagios con el coronavirus han resultado en el cierre de programas de socialización y estimulación cognitiva como los centros de actividades para adultos mayores, la limitación de servicios médicos y terapéuticos, las visitas de familiares y las salidas del hogar. En muchos casos, esto se sumó a la emigración de hijos y nietos ocurrida en años recientes tras los desastres naturales ocurridos en el país, lo cual dejó a muchas personas mayores con una red de apoyo mermada o inexistente.

Las restricciones adoptadas por la pandemia han generado estrés, miedo, ansiedad y depresión en muchas personas, revelan estudios científicos y organizaciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En muchas personas mayores se ha observado, además, que han comenzado a tener problemas de memoria o que su condición cognitiva previa se ha deteriorado.

Ante la dificultad para que reciban servicios en oficinas o centros de recreación, la psicóloga y trabajadora social Yashira Marie Torres decidió fundar la compañía Golden Beginnings PR para llevar actividades de recreación y terapias de estimulación cognitiva a domicilio.

“En mi centro de consejería geriátrica, aumentaron muchísimo las llamadas de personas con ansiedad y de muchos familiares preocupados. Personas que ya tenían enfermedades neurocognitivas, sus familiares nos dicen que se deterioraron. Muchos se han deprimido y los hijos se deprimen porque (a su vez) tienen a sus hijos en sus casas y tienen a sus padres con necesidad, pero no pueden asumir todos los roles a la misma vez y eso los frustra”, afirma la especialista.

“Por eso, quisimos llegar a esos hogares para trabajar con la soledad y el apoyo emocional mediante actividades recreativas. Les hacemos una evaluación inicial al participante para ver su estado emocional y cognitivo y diseñamos un plan de actividades”, explica Yashira, quien estudia una maestría en salud mental y tiene nueve años de experiencia trabajando con la población de adultos mayores.

Para atender a los clientes, la especialista en comportamiento cuenta con dos asistentes, una de ellas estudiante de trabajo social y actualmente visita hogares y una égida. El costo del servicio depende de la cantidad de visitas que sean necesarias, según el plan de actividades, y la región donde viva la persona.

Actualmente, la organización atiende personas principalmente en el área metropolitana y se extiende a otras regiones, excepto el oeste de la isla.

“Parte de nuestra misión es llegar a la población de escasos recursos. Queremos llegar a los viejos pobres de nuestro país”, agrega Yashira. Para tratar de cumplir con ese propósito, estableció el programa Adopte un Abuelo, para que personas interesadas puedan aportar para sufragar los servicios para una persona sin recursos. Asimismo, cuenta con un programa de grupos de apoyo en los cuales se cobra una cuota de $10 por persona.

Sobre las medidas de prevención contra el COVID-19, Yashira indica que el grupo está vacunado al igual que sus clientes, utilizan mascarilla, desinfectan los materiales y equipos antes y después de usarlos y mantienen una distancia prudente durante las actividades. “Ahora, con el repunte de casos vamos, a tener face shield”, puntualiza Yashira. Las personas interesadas en los servicios de Golden Beginnings PR pueden llamar al (787) 539-2425 o buscarlos en Facebook.

Otra entidad que también comenzó a ofrecer servicios en el hogar es OPAPA. La organización, establecida hace más de una década, da servicios de estimulación cognitiva y recreativa, así como patología del habla grupal e individual en un local en Guaynabo.

Sin embargo, “muchos familiares de nuestros participantes no querían exponerlos y estábamos preocupados de que si no continuaban con las terapias se iban a afectar. Nuestros pacientes de Alzheimer se afectan mucho y lo que pierdan no hay forma de recuperarlo”, explica la fundadora de OPAPA, María Soledad Pieras.

“Tenemos unos protocolos. Exigimos que la terapia se ofrezca en sitios sean abiertos y que el participante esté acompañado por su cuidador” durante la hora de servicio, detalló.

Sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de los mayores, María Soledad indica que “semanalmente, me llega para ser evaluado un promedio de tres personas, que no tenían síntomas de demencia antes de la pandemia o que la condición se les ha deteriorado”.

Igualmente, al reconocer que muchas personas que no tienen demencia también se han afectado mucho debido a las limitaciones impuestas por la emergencia de salud pública que supone el coronavirus, abrió una sesión de terapia para adultos mayores sin demencia.

María Soledad explica que, como medida de prevención, todo su equipo de trabajo se vacunó, así como sus participantes y cuidadores. Limitó las sesiones de terapia grupal a 10 personas y tiene un itinerario diario de desinfección de la oficina. Cuenta con trabajadores sociales, terapistas recreativos, patólogos del habla, psicólogos y consejeras.

Las personas interesadas pueden llamar al (787) 696-1159 o (939) 231-9618.